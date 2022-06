Torta de queso Elnia

Esta torta tiene sabor a pasado. En otra vida, allá por los 80, fui a tomar el té con mi mamá a la casa de una vecina. Se llamaba Elnia. Nos mostró con mucho orgullo su living atiborrado de muebles y adornos traídos de sus viajes. Utilizaba lentes enormes que le tapan toda la cara y mi mamá le le alabó su color de pelo rojizo. Tendría la edad que yo tengo ahora. Nos dijo que no se teñia y que ese color era heredado de su madre. Nos recomendó la peluquería a la que iba: "Bettina". Me encantó su corte de pelo y fui a esa peluquería. Con la ingenuidad de mis quince años le comenté peluquera que era curioso que Elnia no tuviera canas dada su edad. La peluquera se me río en la cara. ¿Que´pensará la gente cuando yo les cuento que no me tiño?

El té lo sirvió en una bandeja con una carpetita bordada a mano. Todo muy paquete. Había sandwiches especiales con palmitos, espárragos y pollo. Eran de las Gaviotas, pasaron cuarenta años y son tan ricos como antes. Después nos trajo un postre que era muy especial para ella. Era una receta de su madre.Hasta ese momento no era fan de las tortas de queso. La probé y fue amor a primera vista. Era agridulce. Se me deshizo en la boca, me generó sensaciones nuevas. Insistí muchas veces para que me diera la receta. Siempre inventaba excusas para no hacerlo. Quien no recuerda la época que las mujeres daban las recetas incompletas o con detalles cambiados. Elnia fue honesta, jamás me la quiso dar. Pasaron los años. Elnia se mudó, yo me casé.

En el año 2003 empecé a trabajar en Jabad y a coordinar los folletos de los jaguim, en esa época se imprimían. Me llamó la atención de la receta de la torta de queso de shavuot, y la hice. La vida me puso frente a la famosa torta de queso cuya receta me había sido negada. Hace cuarenta años me la negaron y en el 2007 nos reencontramos. La voy a hacer ahora, antes que cumpla noventa. Mamá ya los cumplió.

Ingredientes

½ vaso de margarina derretida

1 huevo

½ vaso de azúcar

1 vaso de harina

1 ½ cucharita de polvo de hornear

2 cucharitas de leche

1 cucharita de vainilla



Relleno

½ kilo de queso crema Casancrem o similar

2 huevos

2 cucharitas de azúcar

2 cucharitas de leche

1 cucharita de jugo de limón

Sal a gusto



Instrucciones

Batir la margarina, huevo y azúcar. Agregar los ingredientes secos. Después la vainilla y la leche. Colocar la mitad de la masa en un molde de 20 cm enmantecado.

Mezclar los ingredientes del relleno en otro bol, mezclar bien. Colocar sobre la masa en el molde. Cubrir con el resto de la masa. Hornear por 54 minutos en un horno medio. Antes de sacarla del horno revisar que este doradita. Rinde: 6 porciones Sugerencia: Servir caliente con crema. Espero que la disfruten y que compartan la receta.

Jag sameaj!!!!!!