Ida y vuelta con Natalie Bendelman

Soy muy perseverante, luchadora e insistente. Trato de ser lo más fiel que puedo a mi; es decir no me quedo con las ganas de decir ni de hacer lo que siento. Creo que esa es la manera de sentirse tranquilo y feliz. Soy muy agradecida con todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida; lo bueno y lo malo que me han ayudado a ser la persona que hoy soy.

Si te digo judaísmo, cuál es la primera palabra que viene a tu mente?

Shalom

¿Descendiente de ashkenazi o sefaradí?

Ashkenazim

Nombrame un invitado de lujo que te gustaría tener en tu mesa de Rosh Hashana

Mi zeide que ya no está... se lo extraña muchísimo por su sabiduría, por su generosidad y por lo luchador que era. un ejemplo a seguir

Un libro/serie/película favorita

Poco ortodoxa- un ejemplo de lucha, de seguir lo que dice tu corazón y tus sueños

Un lugar en el mundo

Punta del Este. espero en un tiempo no muy lejano poder instalarme allá

¿Cuál es tu festividad preferida?

Mis preferidas son Rosh Hashaná. Pesaj y Shabat; siempre es una alegria reunirnos y festejar con la familia

¿Qué es lo que más admiras en una persona?

Sus valores por sobre todo.

¿Qué es el éxito?

Ser feliz con lo que uno hace... sentirse contento en el día a día de su vida.

¿Sos pantalla dependiente?

Si, sobre todo del celular. Lo utilizo más de lo que me gustaría

¿Qué red social preferís?

Instragram y facebook son las que más utilizo. Twitter la uso más como fuente de información

¿Cuántos grupos de whatsapp tenes?

Entre familiares, amigos y mamás del colegio deben ser como 15 grupos