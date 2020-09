Ida y vuelta con Sergio Oberlander

Al igual que Como decia Beguin: soy un Judio simple.

Pienso que esta frase me representa ya que el judaismo y sionismo es una parte fundamental de lo que soy como persona

obviamente con todo lo q esto implica con los valores eticos y morales del judaismo, y un gran respeto por las costumbres y tradiciones

Siento un profundo amor, devocion y admiracion por mi familia y soy un emprendedor por naturaleza (o quizas por herencia), lo que me motiva a buscar y realizar continuamente proyectos profesionales y de vida.

Si te digo judaísmo, cuál es la primera palabra que viene a tu mente?

Sionismo

¿Vas a la sinagoga en las fiestas? ¿A cual?

A la Kehila

Una comida emblemática familiar

No es una comida en particular. Seria la cena de Shabat. Es muy particular y la disfrutamos mucho en mi familia.

¿Qué es lo que más admiras en una persona?

La resiliencia la capacidad de superar adversidades

¿Cuándo digo feminismo de hoy, qué es lo primero que viene a tu mente?

Es algo muy natural vivo rodeado de mujeres desde siempre : madre, hermanas, esposa, hijas, Suegra

¿Qué es el éxito?

El exito es poder disponer de tu tiempo y hacer lo que te gusta con las personas que queres

¿Qué red social preferís?

Twitter











