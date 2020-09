Ida y vuelta con Ronit Stolovas

¿Cómo me defino como persona? Es una pregunta difícil de responder sin encasillarme. Primero que nada, me considero una persona sumamente sensible e intensa. Estas dos características son mi motor, para bien o para mal. Creo que soy bastante empática y que intento siempre corregirme y crecer, eso creo que se manifiesta bastante en las actividades que hago día a día. Soy muy familiera, muy de dar, de estar para el otro. Ojo, estoy lejos de ser perfecta, más bien, me considero perfectamente imperfecta sin caer en cliches.

Si te digo judaísmo, cuál es la primera palabra que viene a tu mente? Cadena

¿Para vos, el judaísmo se basa en… la Shoá, Israel, la Torá? Para mí el judaísmo se basa en Torá, eso es lo que nos da una conexión especial con Israel y sin lugar a dudas la Shoá dejó una gran huella en nosotros a nivel profundo que no debemos olvidar.

¿Descendiente de ashkenazi o sefaradí?

Ashkenazim por todos lados

Nombrame un invitado de lujo que te gustaría tener en tu mesa de Rosh Hashana.

¡Qué pregunta!... no sé, hoy en día creo que me gustaría pasar un Rosh Hashaná con mi abuelo materno, alguien con quien compatí poco pero que sin embargo dejó una huella profunda que no logramos explicar.

¿Vas a la sinagoga en las fiestas? ¿A cual?

A Jabad lo siento mi casa. Y a veces para las tfilot de la noche voy a Yavne.

¿Cuál es tu asignatura pendiente?

Por ahora, casarme y ser madre. Supongo que soy un poco susanita :P

Un recuerdo de la escuela.

Nunca me voy a olvidar una vez que estabamos en recreo y una nena lloraba en la clase y yo estaba con ella. Creo que tenia 10 u 11 años. La maestra me pidió irle a llevar algo a la secretaria y le dije que no, que me quería quedar con la nena, que estaba en recreo y estaba en mi derecho de no ir. Me terminaron mandando a la dirección por “rebelde” y llamaron a mis padres. Hoy en día, volvería a hacer lo mismo, la situación me sigue pareciendo ridícula jaja.

Un libro/serie/película favorita.

Series y películas tengo varias, y bastante variado. Libros ahora estoy fan de una autora que se llama Naomi Ragen. Me gusta leer libros con contenido, con mensaje y de fácil lectura.

Un lugar en el mundo.

A nivel espiritual, Israel y más concreto Ierushalaim. Cada vez que voy es como que me invade algo especial. Y aunque no lo crean, Disney también. Sí, siento que la magia de ese lugar es necesaria de vez en cuando.

¿Cuál es tu festividad preferida?

Me encantan todas, pero los jaguim de Tishrei tienen algo especial, ese shock de un mes de una festividad atrás de la otra es WOW. Además, es cerca de mi cumple, asi que capaz eso tiene algo que ver.

Una comida emblemática familiar.

Ah, ¡los kneidalaj de papa (que parecen nubes) en Pesaj!Las comidas de origen húngaro que recibió mi mamá de herencia como el gulash, cholent o pishinguer, definitivamente me hacen sentir que es comida de mi mamá y no otra.

¿Qué es lo que más admiras en una persona?

La honestidad y la transparencia. Sin dobles caras ni dobles morales.

¿Cuándo digo feminismo de hoy, qué es lo primero que viene a tu mente?

Se me vienen dos imágenes. Por un lado, lucha desde la imposición, pérdida de “femeneidad”. Por otro lado, fuerza y valor. Con la segunda imagen me identifico muchísimo.

¿Qué te da culpa en la vida? No se si culpa, pero sí me da miedo pensar en dejar el tiempo pasar. Desaprovechar el HOY.

¿Qué es el éxito? Creo que el éxito es cuando te invade ese sentimiento del propósito cumplido. ¿Viste esos momentos en los que sentis “Wow, definitivamente este día valió la pena”? Ahí me siento exitosa.

¿Sos pantalla dependiente? Uf sí, pero gracias a DS está Shabat, es increible como toda la semana vivo pegada al celular y magicamente llega Shabat y el celular no es necesario para nada. El detox semanal.

¿Qué red social preferís? Whatsapp-obvio- e instagram.

¿Cuántos grupos de whatsapp tenes? Paa no sé, pero tengo muuuuchos chats sin leer asique debo tener muchos grupos jajaj