UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA: pasaporte de la Unión Europea.

LA CIUDADANIA PORTUGUESA PARA SEFARDITAS.

¿¿Llega a su fin??

Los Gobiernos de Portugal y España, en este orden, aprobaron en los primeros meses del año 2015, Leyes Nacionales para otorgar la ciudadanía europea a los sefarditas, es decir, a aquellos (judios o no) que son descendientes de los judíos de Marruecos, Turquía, Siria, Líbano, Italia, Libia, Grecia, Egipto, Túnez, y en general, toda la cuenca mediterránea, donde se asentaron sus antepasados después de las expulsiones de España en 1492, y de Portugal en 1497.

La ley española llegó a su fin el pasado 30 de septiembre 2019, con mas de 100.000 solicitudes.

La ley portuguesa , ya conocida por todos, no obliga a viajar a Portugal, ni saber portugués, ni tener ascendencia portuguesa, ni a hacer ningún tipo de exámenes. Todos los que aplican (son sefarditas) por España, tambien lo pueden hacer por Portugal. En este sentido, es un proceso más fácil que el español, aunque muy exigente en cuanto a las formalidades documentales.

La Ley exige probar de forma documental y sin ninguna duda el origen judío-sefardita de algún ascendiente, y no es aceptable argumentar la simple inclusión del apellido en “listas” que son simples bulos y no tienen ninguna validez legal. Estudios genealogicos deben hacer referencia concisa a algun antepasado directo con origen sefardita, y no es valida la mera mencion de que el apellido fue usado en algun momento por sefarditas.

Los menores de edad, desde inicios de 2019, en base a una interpretacion mas flexible del articulo 2, tambien pueden aplicar, con unos requisitos bastantes sencillos, y un plazo de tramitacion de unos 12 meses. Es cierto que esta alternativa no es tan buena como la “opcion” a la nacionalidad española del articulo 20.1 del Codigo Civil (gratuita y automatica), pero deja abierta la puerta para que los hijos de portugueses (nacidos ANTES de que alguno de los padres obtuvo su nacionalidad), tambien puedan hacerse portugueses.

Y mas recientemente, el 24 de julio de 2020, se modifico el articulo 3 de la Ley de nacionalidad portuguesa para permitir, entre otras cosas, que los conyuges de portugueses puedan hacer obtener su nacionalidad, con unos requisitos mas simples, y mucho menos exigentes que en la anterior redaccion legal. En el debate parlamentario de las diferentes propuestas de cambio a esta ley, estuvo muy presente, y con bastante polemica, la ley de sefarditas, en la que muchos politicos portugueses ven un exagerado mercantilismo, agresivo en algunos lugares (con publicidad estilo BLACK FRIDAY, según expresion del mismo Ministro de Asuntos Exteriores), desacreditando la noble finalidad historica de la Ley. Por, eso, muchos abogaron por endurecer los requisitos, aunque finalmente no fue aprobada, continuando tal cual, pero instando al Ministerio de Justicia a tomar cartas en el asunto a futuro.

SINCERAMENTE, y para quienes conocemos desde dentro como se mueven estos temas, no creo tarden mucho en ver la luz nuevas disposiciones legales o interpretaciones que sean mucho mas exigentes para los sefarditas. Tomen nota.