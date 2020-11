El joven Hasid de Sanz se convirtió en un futuro comandante de la unidad Golani

"Estoy contento con las decisiones que tomé", dice Yehuda Reich (24), patrullero Golani, ex ultraortodoxo, divorciado y padre de un niño de cinco años, que comenzará su nuevo rol como comandante en un curso. dos semanas en unas dos semanas. Pagué caro y comí mucha paja, pero aprendí a superarlo todo. Logré pasar de guardia a patrulla Golani y estoy feliz ”.

La historia de Yehuda es inusual, en parte debido al enorme cambio que ha tenido lugar allí. Era un clásico ultraortodoxo, miembro del famoso movimiento jasidista de Sanz, que se casó muy joven y tuvo un hijo, y se volvió "estrictamente" secular, como él lo define, y un Golanchik que sueña 'curso de un oficial.

“Crecí en una casa jasídica clásica, una casa seria con un padre Rosh Yeshiva y otros siete hermanos y hermanas”, dice. “La verdad es que mi infancia fue un poco más difícil que la de mis hermanos porque tenía dificultades para leer y escribir, tenía un problema en los ojos que nadie podía diagnosticar. Me etiquetaron como un niño problemático que no sabía nada sobre su vida, y eso me alejó.

Sin embargo, después de unos años, un oftalmólogo logró equipar a la pequeña Yehuda con anteojos especiales y me ayudó: “Comencé a estudiar en una pequeña ieshivá (paralela a la escuela secundaria - HG) y terminé el curso. , pero después de un año, sentí que no había tenido éxito y me mudé a la ieshivá de mi padre. “Tres meses después me fui porque no me llevaba bien con él y pasé a un tercer semestre, donde estudié hasta los 19 años. "

“No fui uno de los mejores estudiantes”, admite. “Solía ​​fumar, ver películas y jugar baloncesto, pero todo era un secreto. A veces me agarraban y me echaban de la ieshivá, pero como mi padre es una persona conocida en la ieshivá, siempre me traían de regreso

Haredi solo exteriormente

Debido a que Yehuda era problemático, su padre tuvo una idea original: si no podía estar en una ieshivá, se casaría. “Desde los 16 años, salía con los adultos, que no podían encontrar pareja, y a los 19, papá decidió que tenía que casarme. Yehuda conoció a quien sería su futura esposa. Se realizaron dos reuniones entre los dos, de tres horas cada una, en las que “les dije lo que esperaban de mí, cómo quiero educar a los niños y cómo veo mi mesa de Shabat. , pero realmente no creí lo que dije. Todo esto en relativamente poco tiempo, los dos se casaron.

“Empecé a trabajar en un supermercado y sentí una independencia que nunca había conocido, que podía hacer lo que quisiera. “Mi esposa rápidamente comprendió y se dio cuenta: es una monja devota, leyó los Salmos en Shabat, pero su esposo no se levantó para orar. Los dos intentaron llevar una rutina de vida, pero fue en vano. Mientras su esposa se encontraba en una etapa avanzada de embarazo, se distanciaron: “Yo regresaba a las diez de la noche y no nos veíamos. "

Cuando nació su hijo, ya tenía una apariencia casi completamente secular, y un año después la pareja decidió desempacar el paquete. “Nos divorciamos suavemente, en silencio, ocultamos todo a nuestros padres. Solo entonces les dijimos. Tenía 22 años en ese momento y estaba harto del mundo ultraortodoxo. “Nadie me dirá qué hacer, ni el Rebe ni la congregación. "

“No entendía lo que estaba haciendo allí”.

Después del divorcio, hubo una ruptura entre Yehuda y su familia porque su padre temía influir en sus hermanos menores. “Por un tiempo, vagué de un lugar a otro sin hogar, durmiendo aquí y allá y de alguna manera escuchándome a mí mismo. Fue un momento difícil para Yehuda. Se puso en contacto con ex ultraortodoxos que se ocupaban de las drogas duras y las niñas. Dijo: "Conocía el lado malo de Tel Aviv y no me convenía".

Yehuda, que quería salir de la situación en la que se encontraba, llegó a la casa de los soldados solitarios y se encontró con una trabajadora social que lo instó a enlistarse y así recuperarse. El problema era que a la edad de 18 años, permitirle eximir a su familia lo volvía loco y creaba problemas burocráticos con las FDI. “A medida que conocí a más luchadores que se quemaron más que alistados. “Vi videos de una patrulla de personal, unidades especiales, pero me llevó casi un año convencer a los militares para que se alistaran.

Cuando se alistó, primero lo enviaron a la base de la granja Hashomer, donde llegan soldados desmotivados y soldados con antecedentes problemáticos. “Yo era uno de los pocos que se levantaba por la mañana en la base, no entendía lo que hacía allí, y después de seis meses llegué a la unidad Golani. "

A Yehuda se le ofreció servir en el regimiento Golani, pero le quedó claro que había un precio que pagar. Como hombre divorciado y padre de uno, se verá obligado a reducir las visitas y ver a su hijo en las pocas salidas que recibe un luchador en formación. El acepto. “Quería conocer al niño, pero tuve que reducir las reuniones debido a la naturaleza del servicio. No había elección, tuve que rendirme. No puedes comer el pastel y dejarlo intacto. Fue un viaje psíquico que duró un año y dos meses, y de ahí hice un curso.

En dos semanas, Yehuda comenzará su nuevo papel como comandante "guiado" de combatientes en un curso de cadetes en la escuela de infantería. Con su hijo, que celebrará su quinto cumpleaños esta semana, habla principalmente por Zoom y por teléfono. “Quiere verme más, pero le explico que de momento es difícil. "

“Estoy feliz con el Golani, amo lo que hago. Golani es lo más asombroso que podría pedir. No tenía idea de qué era Golani cuando era niño, pero en unos meses me convertí en un Golanchik que estaba orgulloso de caminar con una boina al hombro. Fue la mejor elección que hice en mi vida. ".

A pesar de las muchas dificultades que ha encontrado en la sociedad ultraortodoxa, Yehuda no está enojado con su familia y miembros de su comunidad. “Tengo una familia increíble, pero un niño que hace tal cambio es algo difícil de digerir. Entiendo a mi papá, quien dijo que no podía irme a casa, pero yo elegí ir por el otro lado. Hay cosas que todavía hago: escuchar música jasídica, a veces ponerme tefilín. “Extraño la comunidad, la gente con la que crecí. No los odio y los amo aunque me lo haya preguntado. Incluso hoy, si puedo cenar en Shabat con los ultraortodoxos, vendré, pero con un coche. "