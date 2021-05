El dolor y las palabras

La pérdida física de un amigo es un golpe duro de asimilar, sea en el contexto que sea, se enmarque en las explicaciones médicas que sean. La amistad es un sentimiento muy fuerte como para estar lidiando con explicaciones racionales. La amistad conoce de mucho en común, pocas palabras y compartir intensamente la alegría de esa magia que significa compartir décadas de alegrías y sinsabores con un amigo.



Ayer de noche falleció el Arquitecto Vito Atijas (Z´L). Un empresario muy exitoso, un dirigente de fútbol apasionado. Un líder comunitario judío, Vice Presidente y Presidente en Ejercicio más de una vez en B´nai B´rith Uruguay, miembro activo de B´nai B´rith Internacional y B´nai B´rith Latinoamérica. Convivimos los 40 años de dirigencia comunitaria y vi siempre su afecto y trabajo por nuestra B´nai B´rith.



Pero ayer, falleció un amigo. Y ese dolor, que no deja de reconocer su trayectoria en distintas facetas, es el que no me permite escribir como quisiera lo que realmente sentimos en este duelo. ¿Tristeza? Mucho más. ¿Congoja?. Mucho más. ¿Bronca por estar encerrado por esta pandemia infernal que no nos permite comportarnos como seres humanos con sentimientos y sensaciones?. ¡Seguro!. Mucha bronca, y otra vez, el dolor.

Un abrazo enorme, de esos que hoy están prohibidos pero que el corazón siente, a la Q. Hna. y amiga Clarita, a Lilián, Sandra y Rafael y todos los nietos.



Baruj Dayan Ha´Emet

Que tu memoria querido amigo Vito, sea una bendición.