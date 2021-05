Cafe árabe

Friedrich Perschak

Lector, muy lector. Desde hace años participo de talleres de escritura y lectura. Estudiar Tora me lleva de la mano a mi identidad judía. Desde que me acuerdo, he leído. En un verano, cuando tenía 9 años, mi padre nos dio a mis hermanos y a mí, libros para leer en la hora de la siesta; ese fue el verano de Stefan Zweig. Desde ese momento mi relación con la literatura nunca se rompió. Todos los libros son buenos para ser leídos, todo lo vivido para ser narrado y para ser visto en el cine. La comunicación literaria como mi forma de vida.