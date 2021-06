La feria del libro en Israel es presencial este año

Una feria del Libro con público, con lanzamiento de libros, con la posibilidad de la interacción con escritores y la chance de tener libros firmados por el autor. El año 2020 estuo marcada en mi vida por la cancelación a la visita a la feria del Libro en Buenos Aires que era en mayo del 2020. Esta pandemia nos ha quitado mucho y celebro que Israel este volviendo a la nueva normalidad, nada será igual, pero lo intentamos. Qué gusto ver las fotos de los estadios llenos, los bares y los conciertos. Los datos más abajo muestran que el libro sigue tan vivo como siempre y si existe algo que la pandemia ha disminuido es la publicación de libros, pero no la lectura. Los libros electrónicos aumentaron sus ventas, la gente compró y comentó libros.

La Semana del Libro Hebreo regresa este año y se llevará a cabo en el Mercado Sarona en Tel Aviv y en la Primera Estación en Jerusalén entre el 9 y el 19 de junio.

El evento anual se fundó con el objetivo de animar a personas de todas las edades a leer en hebreo.

En Tel Aviv, el parque y el mercado de Sarona serán el foco de una feria del libro que también contará con decenas de eventos con todo tipo de lectores en mente, especialmente los niños.

Ha habido un animado debate entre los amantes de los libros sobre si la pandemia animaría a las personas a leer más, ya que la mayoría de las personas estuvieron confinadas en sus casas durante gran parte del año pasado. Sin embargo, aparentemente la crisis del coronavirus ha tenido un efecto perjudicial en la publicación de libros, según una investigación publicada el martes por la Biblioteca Nacional de Israel.

En 2020 salieron dos mil libros menos (6.487 libros) en comparación con 2019 (8.225 libros), lo que marca una disminución dramática. Curiosamente, sin embargo, los libros de poesía superaron en número a los libros de prosa originales por primera vez y la proporción relativa de libros de prosa y poesía aumentó significativamente y comprendió el 28% de todos los libros publicados en 2020 en comparación con el 22% en 2019. El género editorial más afectado por la pandemia y el campo de los estudios judíos en particular fue el más afectado, mostrando una caída del 33% en comparación con 2019.

En 2020 se publicaron alrededor de 70 libros para niños y libros de prosa y poesía relacionados con el COVID-19.

Como era de esperar, hubo un aumento del 73% en las ventas de libros electrónicos publicados en Israel. La biblioteca no recopila estadísticas sobre la cantidad de libros electrónicos pedidos desde el extranjero, pero algunos propietarios de librerías se han quejado en privado de que muchos de sus clientes recurrieron a los libros electrónicos durante los cierres, en lugar de utilizar la opción de entrega que algunas librerías podían ofrecer.

