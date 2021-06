Viaje desde Retiro

Fui a mi kindle y miré los últimos libros que leí. Elegí “Los destinos invisibles” de Eskhol Nevo. Me gustó tanto que lo leí dos veces. En Uruguay se festeja el Día del Libro el 26 de mayo, este año, lo seleccioné para comentar en mi club de lectura.

Es un libro que trata de búsquedas, viajes, desamores y pérdidas. Yo soy una eterna buscadora, en otro tiempo desconforme de la vida, hoy disfruto cada café, copa de vino y pedacito de chocolate amargo. Un personaje del libro, Inbar, después de una visita a su madre en Berlin, va al aeropuerto y decide no volver a su hogar en Tel Aviv. Pregunta en el mostrador de la compañía aérea para donde parte el siguiente vuelo, le contestan que a Lima, ella cambia el pasaje y allí va.

Su abuela era lo único que la ataba a Israel. Inbar quería huir de su trabajo, de su pareja y del suicidio de su hermano. ¿Se puede huir de uno mismo? Es una pregunta que me formulé muchas veces.

Esto me retrotrae a las veces que llegué proveniente de Montevideo a Retiro con la fantasía de ir al mostrador de Pullman General Belgrano, cerrar los ojos y elegir el segundo destino que apareciera en los carteles. Me gusta mucho viajar en ómnibus, disfruto mirando por la ventanilla. Hace pocos días, compartí este deseo con alguien muy querido. Se me cayeron las lágrimas cuando me dijo que siempre tuvo la fantasía de viajar desde Retiro. ¿Por qué Retiro y no Tres Cruces, si los dos somos uruguayos de mediana edad? El asunto del alma gemela siempre me pareció un invento para vender novelitas con finales felices A mi me encantaban las películas románticas de los años 90. Si hoy quiero ver gente con apariencia feliz voy a Instagram, por eso, soy fanática de twitter.

No me imaginé un hotel 5 estrellas ni la vista al Lago Nahuel Huapi sino una habitación de un hotelito limpio como los cercanos a las rutas en Estados Unidos, con un desayuno de medialunas, manteca enrulada y jugo de naranja exprimido Veo una máquina expendedora de refrescos con monedas y mi caballero andante pegándole patadas para que funcione. Aún en sueños, tomo coca light.y galletitas tita. Viajar a Argentina para una uruguaya sigue teniendo gusto a mantecol y alfajores Havanna, aún cuando estos se vendan en Uruguay.

Dejar atrás y hacer un paréntesis de mi vida cotidiana, sumergirme en un viaje de búsquedas personales. Pasé más de cuarenta años de mi vida viendo el vaso medio vacío. Esa fantasía de viaje compartido desde Retiro es un regalo que la vida me hace, si el covid y dios lo permiten. Quiero viajar con ese hombre y quedarme dormida en su hombro. Me imagino en sus brazos, riendo al encontrar algún agujero en las sábanas. Que nunca falte la risa y las miradas a los ojos. Hay veces que las palabras sobran.

Soy feliz entada en la plaza de un pueblo con un mate de yerba uruguaya compartido. Que la gente pase y nos vea como una pareja de locos uruguayos con el equipo de termo, mate y bizcochos. En cada pueblo, nos recomiendan los mejores. Nos quedaremos dos días en un lugar, conociendo, y cuando nos aburrimos, nos vamos. Como si el tiempo no existiera y tuviéramos veinte años otra vez. Estoy cansada de los viajes cansadores con mucho avión, hotel, excursión, con mucha obligación y poco goce

En esta pandemia, leí mucho, conocí gente maravillosa y fui casi feliz. Cuando termine, quiero ser feliz.