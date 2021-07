El uruguayo amigo del nuevo Presidente de Israel

Cuando Carlos Blustein (61) llegó a Tel Aviv en 1968 de Montevideo con su familia -sus padres Herman y Rina, su hermano mayor Mario y su hermana menor Galia (Chicha)- uno de los primeros desafíos era comenzar las clases. Con 8 años de edad, iba directo a 3° de escuela. Lo anotaron en la escuela primaria del barrio y allí conoció a Itzjak “Buyi” Herzog, quien desde este miércoles 7 de julio es el nuevo Presidente de Israel.

Esta foto es de 4° de escuela. Carlos es el primero de la izquierda adelante. Herzog es el cuarto de la izquierda en la segunda fila

A Carlos no le gusta hablar de sí mismo y la verdad es que tuvimos que insistirle un poco para que acceda a que publiquemos esta nota. Se convenció finalmente porque su único deseo en estas líneas es dar una opinión positiva sobre el nuevo Presidente Herzog, basada en lo que siente de corazón , y augurarle lo mejor.

Carlos recuerda que era el mejor alumno de la clase, por lo cual lo sentaron al lado de él y le dijeron que él le explicaría todo lo que no entendiera, y que lo ayudaría en lo que necesitara, recuerda Carlos. Y así fue.

Carlos Blustein destaca que “Buyi” siempre sabía todo, estudiaba mucho y era sin duda el mejor de la clase, pero además era buen amigo, siempre con ganas de ayudar a los demás, una característica que se mantuvo por siempre, hasta hoy, asegura Carlos . Nos lo cuenta en conversación telefónica desde Tailandia, donde está radicado desde hace ya más de 30 años, dedicado a la industria de diamantes..

Al entrar en funciones su amigo de la infancia como undécimo Presidente de Israel, conversamos con Carlos Blustein desde Israel.

P: Carlos ¿cómo te sentís al ver que tu amigo de la infancia es ahora el Presidente de Israel?

R: Me inspira mucho orgullo saber que él será nuestro Presidente. Desde chico se destacaba mucho en todo lo que hacía. Era un excelente estudiante, el mejor de la clase. Lo conocí a los 8 años cuando llegué a Israel y me tocó su clase. Me sentaron enseguida al lado suyo y la amistad se forjó entonces desde nuestra infancia.

Jurando como Presidente (Foto: captura de pantalla de KAN)

P: ¿Hay cosas que pueden explicar a lo que ha llegado, que dirías se podían captar ya entonces?

R: Recuerdo que era muy competitivo. Cuando los maestros hacían una pregunta, a él no le bastaba estar en la primera fila y levantar la mano sino que se paraba para ser el primero en poder contestar. Y tenía respuesta para todo porque estudiaba mucho.

P: Me imagino que como compañeros de clase recordarás también otras cosas.

R: Por supuesto. Era muy buen amigo. Me dijo “todo lo que no entiendas, preguntame, yo te voy a ayudar”. Y así fue, siempre. También de mayor mantuvo esa característica de querer ayudar a la gente. Me consta personalmente de gente que conozco , a la que él ayudó. Además, claro está que tuvimos muchas vivencias como amigos. Recuerdo que cuando empezaron a elegir al comité que representaba a la clase, lo que se llamaba en hebreo “vaad hakitá”, él fue electo para encabezarla y me puso a mí de tesorero.

P: Me imagino las “fortunas” que tenían que manejar a esa edad…

R: Claro….era 3° o 4° de escuela cuando empezaron con eso.

P: ¿Se mantienen en contacto desde entonces?

R: El vínculo más estrecho fue cuando estábamos en primaria, porque estábamos en la misma clase y nos veíamos todos los días en la escuela y muchas veces también de tarde. Yo iba mucho a su casa y él venía a la nuestra En mi jardín habíamos construido una casa de madera enorme sobre un árbol y jugábamos allí Buyi y su hermana y Chicha y yo.

P: ¿Cómo era el ambiente en su casa? Recordemos que su padre estaba dedicado a la vida pública, después de haber sido alto oficial en las Fuerzas de Defensa de israel.

R: Me sentía muy cómodo. Recuerdo que una vez que fui vi a alguien que yo conocía de la televisión. Después me enteré que era Abba Eban, el Ministro de Relaciones Exteriores. Él tenía un acento muy raro al hablar. Me preguntó en hebreo de dónde vengo, como me llamo, pero era difícil entenderle. Le dije a todo que sí. Después Buyi me preguntó “¿por qué dijiste a todo que sí?” y le respondí “porque no entendi nada de lo que me preguntó”. Entonces Buyi me dijo “no te preocupes, nadie lo entiende”.

P: Genial. Pero te “codeaste” con una de las figuras más famosas del Israel de entonces.

R: (risa) Te cuento que además, nuestra maestra era Gueula Ben Gurion, la hija de David Ben Gurion, lo cual para nosotros era un enorme privilegio. Yo tenía bien claro quién era Ben Gurion, así que tener a su hija de maestra no era poca cosa para nada.

Cuando me presentó a toda la clase, me dijo que no me preocupe porque ella tiene mucha experiencia con nuevos inmigrantes como yo. Eso me tranquilizó muchísimo porque yo me estaba enfrentando a un nuevo mundo, amigos, cultura, país, todo tan diferente.

P: Y toda esa época la compartiste con él, con Itzjak “Buyi” Herzog. ¿Siguieron en el mismo contacto después?

R:No siempre, porque él hizo el liceo en una escuela religiosa, a pedido especial de su abuelo.

P: Recordemos, que fue gran rabino de Israel.

R: Así es. Seguimos siendo amigos pero no nos veíamos todos los días porque no estudiábamos juntos. Después él viajó a Estados Unidos porque su padre Haim Herzog, fue el Embajador de Israel en las Naciones Unidas.

P: Un gran Embajador.

R: Así es. Y después, cuando a los 18 años llegó el momento de enrolarnos al servicio militar obligatorio, reanudamos más intensamente nuestro vínculo. Ahora, dado que estoy hace ya más de 30 años en Tailandia, el vínculo es más esporádico, por mail, no tiene la misma intensidad. Hace unos dos años yo estaba caminando por nuestro barrio con mis sobrinos y como pasé por la casa de él, toqué timbre y justo estaba. Fue una alegría.

P: ¿No lo contactaste en los últimos tiempos?

R: Sí, hace unas semanas, al resultar electo Presidente, le mandé un mail para felicitarlo, pensando que con todo lo que tiene ahora en la cabeza, no me contestaría. Pero me contestó ese mismo día

P: De lo que tú lo conocés, aunque tengo claro que la relación no es intensa ahora ¿te animas a estimar qué tipo de Presidente será, en qué pondrá énfasis, qué podrá hacer?

R: Buyi tiene el espíritu de unir, de mediar, de hallar las cosas en común. Eso siempre fue una cualidad suya .Y yo creo que de hecho se preparó toda la vida para ostentar un cargo público. Yo estoy seguro que será uno de los mejores presidentes de Israel. Pero creo que es interesante que por un lado busca las cosas en las que se puede compartir y por otro no tiene miedo de dar su opinión aún si es contraria a lo que piensa la mayoría. Desde jovencito fue así.

Es realmente una buena persona, muy de confianza. Si da su palabra, se cumple. Realmente me da mucha alegría que sea el nuevo Presidente porque no tengo dudas de que está perfecto para el cargo.

P: ¿Qué le deseás al nuevo Presidente?

R: Que sepa unir al pueblo y encontrar lo que toda la sociedad puede compartir. Que traiga dignidad y mucho orgullo al Estado de Israel y el pueblo judío en general.

P: Amén.

R: Gracias