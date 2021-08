El yiddish y el árabe comparten una similitud poco común

La relación entre el árabe y el hebreo es bien conocida, pero no se suele considerar que el yiddish y el árabe tengan mucho en común. A diferencia del árabe y el hebreo, el yiddish no es un idioma semítico; un idioma importante de los judíos europeos, el yiddish se originó como un dialecto alemán medieval escrito en el alfabeto hebreo. Sin embargo, el yiddish y el árabe han tenido varios puntos de contacto.

A través del hebreo moderno, las palabras yiddish ocasionalmente encuentran su camino hacia el árabe. Un ejemplo notable en árabe palestino es balagan, que significa "caos", tomado del hebreo. El rapero palestino Daboor usó la palabra en su éxito masivo "Inn Ann", lanzado pocos días antes de que estallaran las protestas por los intentos israelíes de desalojar a familias palestinas del vecindario de Sheikh Jarrah en el este de Jerusalén en mayo de 2021. Cuando estalló la guerra e Israel bombardeó Gaza, la canción se convirtió en una especie de himno palestino. El video acumuló millones de visitas en YouTube, dejando a los árabes de fuera de Palestina preguntándose: ¿Qué es Balagan?

Si bien balagan llegó al árabe palestino a través del hebreo, la fuente de la palabra hebrea probablemente fue el yiddish. En última instancia, la palabra proviene del persa bālākhāna, que significa "aposento alto" o "cámara". Pasó del persa al tártaro u otra lengua turca y de ahí entró al ruso como balagan, donde pasó a referirse a una estructura temporal de madera para representaciones circenses. Debido al contexto del circo, la palabra rusa también adquirió connotaciones de bufonería. Cuando se tomó prestado del ruso y se puso en yiddish (y polaco), el caos del escenario del circo le dio a la palabra el sentido de un lío, un caos o un caos. Es difícil decir con certeza si la palabra hebrea balagan proviene del yiddish, ruso o polaco, ya que las tres son fuentes léxicas comunes para el hebreo moderno. En cualquier caso, ha habido otros encuentros más directos entre el yiddish y el árabe.



En la Palestina otomana, y especialmente en Jerusalén antes de 1948, era común que los judíos y árabes de habla yiddish entendieran los idiomas de los demás, particularmente en los vecindarios donde las dos comunidades colindaban. Entre los judíos, eran más a menudo las mujeres dedicadas a negocios o relaciones de vecindad con árabes las que aprendían árabe, mientras que los hombres estaban más a menudo recluidos en yeshivás, absortos en el estudio de textos hebreos y arameos. El árabe se enseñó junto con el alemán en las escuelas sefardíes "modernas" establecidas después de 1850, y si bien hubo intentos de integrar el árabe en los institutos de aprendizaje asquenazí, con el fin de proporcionar a los graduados habilidades laborales prácticas, las autoridades religiosas se resistieron generalmente a ello. Sin embargo, en el siglo XIX hubo grupos de hombres asquenazíes en Jerusalén que aprendieron árabe, tanto hablado como literario. Las palabras árabes se convirtieron en parte del yiddish cotidiano que se habla en Palestina, incluso para términos específicos del judaísmo, como khalake, el primer corte de pelo ritual de un niño, del árabe para corte de pelo, ḥalāqa. Estos fueron documentados por Mordecai Kosover en su extensa disertación sobre los elementos árabes del yiddish hablados por la comunidad judía Ashkenazic (origen de Europa central y oriental) en Palestina.



Kosover fue una figura fascinante que encarnó la interacción entre el yiddish y el árabe en Palestina. Creció en Vilna y emigró a Jerusalén en 1928, donde estudió en la Universidad Hebrea de reciente creación. Después de una década, se fue de Palestina a los Estados Unidos, completó su doctorado en la Universidad Johns Hopkins y se convirtió en profesor en el Brooklyn College. Aunque enseñó literatura hebrea y árabe, Kosover se dedicó sobre todo a su mame loshn o lengua materna, el yiddish. Estuvo activo en YIVO, anteriormente el Instituto Científico Yiddish, y publicó prolíficamente en el idioma.



Kosover estaba principalmente interesado en el yiddish del "viejo Yishuv", las comunidades judías que vivían en Palestina mucho antes del sionismo. Sin embargo, a medida que el proyecto colonial sionista ganaba impulso, puso en mayor contacto el yiddish y el árabe. Los primeros diccionarios y libros de frases árabe-yiddish aparecieron en Varsovia y Odessa en el siglo XIX, para satisfacer las necesidades de los peregrinos judíos y los migrantes que huían de pogromos antisemitas. Los colonos judíos de habla yiddish llegaron a Palestina desde Europa en cantidades cada vez mayores a finales del siglo XIX, y muchos se vieron en la necesidad de aprender árabe. Alrededor de 1912, se publicó en Jaffa un breve libro de texto que enseñaba árabe palestino coloquial en yiddish para satisfacer las necesidades de los colonos sionistas. A esto le siguieron textos adicionales para aprender árabe a través del yiddish, publicados en Varsovia, Lviv, Nueva York, Jaffa, Jerusalén y Tel Aviv en las décadas de 1920 y 1930. Pero la tendencia de los colonos a aprender árabe no perduró, y el hebreo finalmente superó tanto al árabe como al yiddish como idioma dominante de la comunidad judía en Palestina.



Quizás más sorprendente que los puntos de contacto yiddish y árabe, entonces, es su desplazamiento compartido por el hebreo. En cierto modo, el sionismo vinculó los destinos de las dos lenguas, convirtiéndose cada una en una especie de “lingua non grata” marginada en Israel. El hebreo era fundamental para el sionismo, que buscaba no sólo erigir un estado judío en Palestina, sino también revivir el hebreo como lengua hablada y "hebraizar" al pueblo judío. Los hombres judíos habían estudiado el hebreo como lengua litúrgica y burocrática, pero no lo habían hablado como una lengua vernácula viva desde el siglo II. Los sionistas revivieron el hebreo, primero como lengua literaria y luego hablada, pero al inicio del movimiento sionista a fines del siglo XIX, no era la lengua materna de nadie.



Para los sionistas, el yiddish representaba al judío castrado y débil del shtetl. Lo veían como femenino (la alfabetización hebrea en el siglo XIX se limitaba principalmente a los hombres), atrasado e híbrido, una mezcla de muchos idiomas. Esto contrastaba radicalmente con el hebreo, que asociaban con la nueva y musculosa identidad judía que buscaban engendrar en la colonia judía de Palestina. El hebreo, a los ojos de sus proponentes, era moderno, masculino y puro; era un lenguaje asociado no con las ignominias de la diáspora sino con la propia Tierra Santa. La campaña para reprimir el yiddish y romper el apego de los judíos asquenazíes al idioma fue cruel. En las décadas anteriores a 1948, cuando el hebreo se convirtió en el idioma dominante de la colonia, organizaciones como la Liga de Defensa del Idioma Hebreo propagaron el hebreo y expulsaron el yiddish de la esfera pública, a veces por la fuerza. Sus activistas más militantes hostigaban a los comerciantes que colocaban carteles en yiddish; dividió físicamente proyecciones de películas, conferencias y representaciones culturales en yiddish; e incluso incendiaron quioscos que vendían el periódico izquierdista Nayvelt en idioma yiddish. Incluso la pronunciación del hebreo moderno se estandarizó de acuerdo con la tradición litúrgica sefardí para distinguirlo fonológicamente del yiddish.



En 1948, se estableció el estado de Israel, y el árabe también fue redefinido como lengua “extranjera”. Los vencedores tomaron tierra palestina, destruyeron aldeas palestinas y expulsaron al exilio a más de 700.000 árabes palestinos. Estos eventos se conocieron como la nakba o "catástrofe" en árabe. En los años siguientes, decenas de miles de judíos emigraron a Israel desde Oriente Medio y África del Norte. Si bien el yiddish era el idioma nativo de la mayoría de los Ashkenazim, la mayoría de los judíos Mizrahi o "orientales" que llegaron a Israel desde el Medio Oriente y África del Norte hablaban árabe. El árabe en Israel, ya sea hablado por palestinos o judíos de Mizrahi, enfrentó una oposición tan ferviente como la dirigida al yiddish.



Aunque el hebreo y el árabe son técnicamente los idiomas oficiales de Israel, en la práctica el árabe está sujeto a discriminación y negligencia, como un ciudadano de segunda clase en su tierra natal. Esta desigualdad lingüística de facto se convirtió de jure con la aprobación de la Ley Básica de 2018, que definía el hebreo como el único idioma oficial del país. Desde el principio, el árabe se consideró el idioma del enemigo, y el sionismo definió "judío" y "árabe" como categorías mutuamente excluyentes, incluso opuestas. La mera existencia de los judíos árabes desafió tal binario. A diferencia de los judíos de Europa que hablaban yiddish, cuyo idioma único era producto de su aislamiento de la sociedad gentil, los judíos históricamente habían estado mucho mejor integrados en las sociedades de mayoría musulmana del Medio Oriente y África del Norte. En Israel, los judíos de habla árabe fueron objeto de discriminación racista por parte de la élite asquenazí, que despreciaba la cultura y el idioma árabes por considerarlos inferiores. Para romper los lazos potenciales de solidaridad entre judíos árabes y palestinos, los mizrahim fueron asimilados a la fuerza para hablar hebreo y desidentificarse con los árabes. Como argumentó la erudita iraquí-israelí Ella Shohat en su ensayo, "Reflejos de un judío árabe", "despojados de nuestra historia, nosotros [Mizrahim] nos hemos visto obligados ... a reprimir nuestra nostalgia colectiva, al menos dentro de la esfera pública".



La nostalgia de Mizrahi por el pasado pre-sionista encuentra expresión en el cuento de Almog Behar “Ana min al-yahud” (“Soy uno de los judíos”, 2005), en el que el narrador israelí se despierta una mañana hablando hebreo con el abuelo iraquí. Acento árabe, como por arte de magia. El acento, con su pronunciación faríngea de letras como ʿayin y ḥet, somete al narrador al escrutinio policial. La historia ilustra cómo la histórica supresión sionista de la arabidad, ya sea palestina o judía, continúa acechando el presente; a medida que el narrador adopta el acento de su abuelo, imagina que las casas y la tierra regresan también a sus propietarios palestinos originales, "como habían sido antes de la guerra de 1948, como si nunca hubiera habido una guerra de 1948".



A principios del siglo XX, el Comité de Lengua Hebrea, establecido por el renacentista hebreo Eliezer Ben Yehuda, describió tanto el yiddish como el árabe hablado como zhargon, "jerga", en este contexto un término despectivo para lo que consideraban una mera mezcolanza de otros idiomas, no un lenguaje "apropiado" en sí mismo. El yiddish y el árabe coloquial tomaron prestado libre y ampliamente el vocabulario de otros idiomas y, por lo tanto, no estuvieron a la altura de las ideas nacionalistas sobre la pureza del lenguaje. Cada uno tenía un doppelgänger lingüístico respetable: el alemán, admirado por los renacentistas hebreos como un idioma occidental ideal, y el árabe estándar moderno, el idioma semítico ideal. El Comité de Lengua Hebrea dictaminó que el alemán y el árabe estándar moderno podrían inspirar a los revivalistas que formen un nuevo vocabulario hebreo, pero el yiddish y el árabe coloquial eran fuentes inapropiadas. El poeta judío Avot Yeshurun ​​resistió tal supremacismo hebreo y "purificación" lingüística integrando palabras yiddish y árabes en un largo poema hebreo, "Pascua en cuevas" (1952). El poema conmemoró tanto la shoah, en la que su familia fue asesinada, como la nakba como tragedias paralelas. Al igual que el cuento de Behar sobre los judíos árabes, el poema de Yeshurun ​​recuperó idiomas y recuerdos de la diáspora judía que el sionismo había negado.



La jerarquía sionista de idiomas se ilustra en la novela hebrea de Yeshayahu Koren "Funeral at Noon" (1974), ambientada en la década de 1950, donde Erlich, un joven judío, habla "yiddish sucio" en el café y hebreo "puro" a los nacidos. en la colonia. Pero la novela también muestra cómo esa separación lingüística se rompe inevitablemente, si no se subvierte por completo. Trabajando en los pueblos árabes cercanos, Erlich también aprende árabe, que escribe en un pequeño cuaderno: “El árabe le dice las palabras y las oraciones, y Erlich las escribe en yiddish en su cuaderno. Escribe árabe en yiddish ". A pesar de los esfuerzos del Comité de Lengua Hebrea, el hebreo moderno, posterior al "avivamiento" adoptó una gran cantidad de préstamos no solo del yiddish, el idioma nativo de muchos de los avivadores, sino también del árabe palestino. Algunas de esas palabras reflejan la pronunciación palestina, como chizbat, que significa "cuento" en hebreo, del árabe kiḏbāt ("mentiras"). En el habla palestina rural, la "k" se palataliza en "ch" y la palabra se convierte en chizbāt, que suena casi yiddish.



Aunque Israel expulsó el árabe y el yiddish de la esfera pública, sigue siendo un lugar de sorprendente interacción entre los idiomas, como la traducción parcial al yiddish del Corán de la comunidad musulmana Ahmadía, producida en 1987. Ahmadía comenzó como un movimiento mesiánico en la India del siglo XIX. , pero los misioneros pronto lo difundieron por todo el mundo, incluida Palestina. En 1928, hicieron del pueblo de Kababir el centro de la misión Ahmadiyya en el Medio Oriente. Finalmente, la mayoría de los musulmanes de Kababir (ahora incorporados a la ciudad de Haifa) se convirtieron en áhmadis. Los ahmadis siguen a un califa, que es el líder religioso vivo central de su fe. El primer califa sabía hebreo, y el segundo, Mirza Bashir ud-Din Mahmud Ahmad, había visitado Palestina en 1924. En su comentario de 1947 sobre el Corán, en medio de una confusa polémica sobre la veracidad de la Biblia, Bashir ud-Din describió el yiddish como un idioma "corrupto" o "distorsionado" (bigṛī hū'ī zabān), expresando una opinión muy similar a la del Comité de Lengua Hebrea. La traducción yiddish del Corán fue encargada desde el extranjero por el cuarto califa Ahmadi, Mirza Tahir Ahmad.



¿Por qué traducir el Corán al yiddish? Viviendo en Londres, ¿el califa ahmadi simplemente no sabía cuán marginal se había vuelto el yiddish en Israel? Una posibilidad es que la traducción tenía la intención de llegar a las comunidades enclaustradas de judíos ortodoxos que aún mantienen el yiddish en Israel. El presidente de la comunidad Ahmadiyya en Israel, Muhammad Sharif Odeh, lo sugiere y explica que querían "asegurarse de que [sus] vecinos también pudieran leer el Corán". O tal vez estaba destinado a distribuirse en Londres, donde también hay una población ortodoxa de habla yiddish considerable. Pero como explicación práctica, esto deja algo que desear. A fines de la década de 1980, habría sido difícil encontrar muchos judíos ortodoxos que pudieran leer yiddish pero no hebreo. Y el Corán ya se había traducido al hebreo varias veces, con manuscritos que se remontan al siglo XVI y un puñado de traducciones publicadas más recientes (Hermann Reckendorf 1857, Joseph Joel Rivlin 1936, Aharon Ben-Shemesh 1971) disponibles. Los propios áhmadis produjeron una traducción hebrea parcial casi al mismo tiempo que su edición yiddish.



Una explicación más probable es que la elección de los áhmadis de traducir el Corán al yiddish se debió más al significado político y simbólico del idioma que a una herramienta práctica para hacer proselitismo con los judíos ortodoxos. Posiblemente influenciados por la Sociedad Bíblica Británica, que busca que la Biblia esté disponible en todos los idiomas, los áhmadis produjeron docenas de traducciones a idiomas relativamente más pequeños del mundo, como los idiomas polinesios tuvaluano, con alrededor de 10,000 hablantes, y fiyiano, que tiene menos de medio millón. Muchos de estos idiomas carecían previamente de una traducción del Corán, por lo que los áhmadis fueron el primer (y a menudo el único) grupo en hacer una disponible. De la misma manera, los áhmadis podían presumir de ser los primeros en producir una traducción del Corán en yiddish, incluso una parcial.



Debido a que el yiddish es un símbolo del judaísmo (la palabra “yiddish” significa literalmente “judío”), la traducción yiddish fue de alguna manera más significativa que las traducciones a otros idiomas. Décadas después de que el polvo se asentara en los debates judíos sobre el idioma en Israel, aunque el hebreo prevaleció categóricamente, el yiddish continúa manteniendo una autenticidad incontestable como lengua judía. Antes del surgimiento del sionismo, el hebreo se asociaba principalmente con el aprendizaje religioso, mientras que el yiddish era el idioma de una vibrante cultura judía secular. Pero a fines del siglo XX, los roles casi se habían invertido, con el hebreo como el idioma de la vida judía secular en Israel y el yiddish hablado casi exclusivamente por las comunidades ortodoxas. Quizás traducir el Corán al yiddish, un idioma tan fuertemente asociado con el judaísmo, tenía la intención de ser un gesto simbólico del ecumenismo ahmadi.



A pesar de su condición de idioma judío, el yiddish tomó prestado vocabulario no solo del hebreo y el arameo, los idiomas de los textos religiosos, sino también del polaco y otros idiomas eslavos. Algo de vocabulario árabe incluso llegó al yiddish a través de rutas tortuosas. Tome el yiddish bakaleyne, que significa "tienda de comestibles". Originalmente una palabra árabe, viajó a través de varios idiomas antes de llegar al yiddish. El árabe baqqāl, que significa verdulero, fue prestado por el persa, y desde allí siguió una trayectoria similar al balagan, pasando del persa al ruso a través de un intermediario turco. La palabra entró en ruso (como bakaleya) y ucraniano; una de estas lenguas eslavas es probablemente la fuente del término yiddish. El enrevesado curso entre idiomas hace que palabras como bakaleyne y balagan encajen en símbolos de las conexiones poco conocidas entre el yiddish y el árabe.