Yanina Kesman y Rosh Hashaná

Yanina Kesman

44 años

Mamá de Franco

Esposa de Diego

Licenciada en Ciencias de Comunicación UCUDAL

Instructora de Yoga Instituto Patanjali (Vinyasa Yoga) y Om Yoga formación de la escuela Ashtanga Baires.

Hoy mi propósito es compartir mis clases de yoga desde la profunda convicción del poder transformador de esta disciplina . No es necesario experiencia previa ni destrezas físicas esta práctica es para todas las personas que deseen conectar con el Ser. Y para esta profunda aventura de autoconocimiento el laboratorio es nuestro cuerpo-mente y nuestra más poderosa herramienta: la respiración.

Deseo expandir mi amor, dedicación y agradecimiento a esta práctica que tanto me ayuda, y motivar a otras personas para que también puedan comprobar los beneficios del yoga.

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Para mi Rosh Hashaná significa tradición. Un momento para compartir con toda la familia, padres, hijos, abuelos, sobrinos, tíos y primos. Y comer cosas deliciosas que preparan mi mamá y mi abuela. Es la oración y el brindis que me conectan con mis raíces.



¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

Me gusta pasar en Uruguay, pero teniendo en cuenta que en Miami está la mitad de mi familia, también me gustaría compartirlo con ellos allá.

¿A quién invitarías a tu mesa de RoshHashana?

A cualquier persona judia que no tenga con quien pasar esta festividad, es una mitzvah. Y además a lo largo de los años también hemos recibido a muchos amigos no judios que querían compartir con nosotros esta tradición.

¿Quién te gustaría que te invitara?

La verdad es que me gusta pasar con mi familia.



¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

El gefiltefish al horno con jrein de Baba la cosa más deliciosa del mundo.



¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

Un año muy duro, pero también de mucha conexión, de replantearnos cosas, de valorar otras. Y este año sigue siendo muy duro y triste para muchas familias, sobre todo para los que perdieron seres queridos que sin duda los extrañan a diario, pero en estas fechas el dolor parece mayor. Yo siempre trato de ser optimista y mirar para adelante pensando que la vida nos enseña, y en el camino hay mucho sufrimiento pero también hay alegrías, esperemos que sean más los momentos de alegría.



¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

Mi familia y la tradición.



¿Sos team Fauda o team Shtisel?

Ninguno de los dos! Soy fan de Ido Portal un israelí fundador de la cultura del movimiento, les recomiendo que busquen en YouTube el documental Just Move, les va a cambiar la manera de relacionarse con su propio cuerpo y la manera de moverse. También soy admiradora del trabajo de Moshe Feldenkrais más veterano que Ido pero un capo del cuerpo humano.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

No me molesta. Me parece que todos podemos sentir curiosidad por varias cosas y preguntar es la primera forma de aprender algo nuevo.



¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

En twitter sigo Iddish Proverbs y los diarios de Israel. En Ig sigo al Rabino Yeudah Ribko