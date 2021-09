Sylvia Chebi y Rosh Hashaná

Sylvia es Ing. Electrónica y tiene un MBA, es cofundadora y directora ejecutiva de ThalesLab, una Company Builder que apoya startups tecnológicas innovadoras. Es 3er Dan de Karate, está casada y tiene 3 hijos y una perra.

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

R: Para mí la llegada del Año Nuevo Judío representa momentos de reflexión, de balance, y de esperanza. Y de agradecimiento por todo lo bueno del año. Me hace sentir que soy parte de algo más grande.

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

R: Uruguay! Pero elegiría que esté toda mi familia y amigos que están en el exterior.

¿A quién invitarías a tu mesa de Ros hHashana?

R: Haría una gran mesa con toda mi familia y amigos, e invitaría especialmente a mis amigos que no son judíos y no conocen nuestras tradiciones.

¿Quién te gustaría que te invitara?

R: Me encanta que me inviten mis padres! Que sigan organizando la cena de Rosh Hashana. Me gustaría también que me invitaran amigos que hace tiempo que no veo, que sea una oportunidad de reencuentro.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

R: La Jalá redonda (con chocolate mejor), la manzana con miel, la sopa de pollo, los boios y burecas de jandraio, y últimamente opciones vegetarianas y veganas!

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

R: El año pasado nos reunimos unos poquitos con miedo y algo de sentimiento de culpa (que no puede faltar entre los judíos).También con esperanza, fue algo lindo después de muchos meses de no encontrarnos en el mismo lugar físicamente. Había mucha incertidumbre. Este año igual seremos pocos, igual nos seguimos cuidando, pero con mucha más apertura mental y esperanza de que esto lo estamos superando.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

R: Creo que mi conexión más fuerte, cuando me siento más judía, es cuando compruebo la solidaridad y filantropía de la comunidad y sus integrantes, en todos sus niveles.

¿SosteamFauda o teamShtisel?

R: Fauda sin duda!

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

R: Por mi primer apellido sefaradí, la gente no judía no siempre me identifica. Cuando sucede y me preguntan, me gusta responder, aunque estoy lejos de ser una erudita en el tema!

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

R: Mi red preferida es Twitter, entro muy poco en Instagram o Facebook. Te sigo a ti y a Ana y a los medios que ustedes crean (felicitaciones y gracias!), también a la Casa Mordejai Anilevich, a BneiBrith Uruguay, a la Embajada de Israel en Uruguay y al Embajador, y a la Embajadora de Israel en Argentina. Tengo varios grupos en Whatsapp vinculados, también.