Rab Eli Levy (pinchegorro) y Rosh Hashana

Así se define él en su bio de twitter: Creador de TeamChunt, Zoom con Vodka, Tora en medio il monte. Rabino. Cursos de judaísmo online o consultas: [email protected]

Si perteneces a #jewtitter, sabrás quién es, y si no, te recomiendo que lo sigas en twitter.

Mi admiración por @pinchegorro es enorme, me hace reír y emocionarme al mismo tiempo.

Cómo ya es tradicional antes de Rosh Hashana quería decir a todos mis seguidores, que si los ofendí intencionalmente o por error, si algo que dije o escribí en esta cuenta les pareció ofensivo... Banquensela que esto es Twitter, a ofenderse a Facebook. — Eli (@pinchegorro) September 3, 2021

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Mucho trabajo, tensión, preocupación por lo que se pudo hacer y no se hizo. No me pegan bien los Iamim Noraim.

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

770 Eastern Parkway, Brooklyn, NY

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

Personaje histórico no vivo, al gran Isaac Bashevis Singer. Vivo, a Yuval Noaj Harari. Dudo que acepte.

¿Quién te gustaría que te invitara?

Me siento mucho más cómodo de anfitrión. Pero si ya soñamos, sentarme de invitado en la mesa del Rebe solo para escuchar, hubiese sido algo inolvidable.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

Mi esposa no come pescado, así que mi permitido es en RoshHashana, una cabeza de salmón y cornalitos.

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

Me pareció alucinante lo de tocar el shofar en las plazas, gente que no te pisaba un shil se sumó, lo necesitábamos todos. Ese sonido sin letra, tan primitivo y que al mismo tiempo nos conecta a nuestra historia y nuestro pasado, nuestra esencia. Es hermoso escuchar el shofar.

Para el futuro vislumbro el shofar del mashiaj, cada año estamos más listos.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

¿Es en serio esta pregunta? Todo para mi es judaísmo, el oxígeno que respiro es kosher.

¿SosteamFauda o teamShtisel?

Shtisel, me pegá más cerca.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

Me dedicó a eso básicamente.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

“Son muchas y no podría enumerarlas” como las promesas en Atarat Nedarim.