Así fue el fin de Iom Kipur en Jabad, tanto Montevideo como Punta del Este

No disponemos de imágenes de lo vivido en Punta, pero sí del valioso testimonio y análisis del Rabino Eliezer Shemtov que estuvo allí al frente de los servicios.

Pero comencemos por Montevideo, donde fue su hijo Mendy quien tuvo a cargo la responsabilidad de los rezos en el día sagrado.

Sylvia Ascher, fiel concurrente a Jabad, lo resumió con el corazón.

“El shil abierto de Jabad nos recibió una vez mas con los brazos abiertos.

El espacio increíblemente acondicionado y decorado, con el shil por un lado y los lugares de juego para los niños por otro , nos sorprendió una vez más.

Grandes y chicos pudieron disfrutar , compartiendo la tefila, dirigida por Mendy, y las actividades especiales recreativas que mantuvieron interesados a los niños y bebés.

Fue hermoso reencontrarse con tanta gente , aun a través del tapaboca obligatorio, en un espacio abierto y seguro para todos.¡¡¡Agradecemos como siempre tener la posibildad de ser parte de este hermoso minian!!!!”

Dani Ascher durante los rezos

Mendy y tres de sus hijos

Y desde Punta, este fue el resumen que compartió con nosotros el Rabino Eliezer Shemtov.

“Punta es el destino preferido de muchos para pasar las vacaciones, pero ni Di-s ni Jabad descansan en Punta.

En Rosh Hashaná Jabad de Punta realizó los servicios en la sinagoga de la parada 13 ½. Para la tarde del primer día se organizó el toque de Shofar al aire libre frente a los dedos, seguido del tradicional servicio de Tashlij, realizado entre el atlántico y el rió más ancho del planeta! De mañana, la policía nos advirtió que estaba pronosticada lluvia. “Tendremos que parar la lluvia, pues,” le dije. “Mire, que no me gusta hacer milagros…” Ante la mirada asustada del oficial, corregí mi comentario. “Digo: no me gusta *tener que* realizar milagros…”.

A las diecisiete horas llegamos Roji y yo y con la participación de decenas de feligreses pude hacer sonar el Shofar como Di-s manda. A continuación, Roji repartió Léicaj de miel a todos y a las 17:30 empezó a llover… Ayuda cuando el Jefe da una mano…

Para Iom Kipur se realizaron todos los servicios en el Shil de la parada 13 ½, con explicaciones en español y un programa especial para los niños a cargo de Roji. A la hora de Neilá se llenó el shil al máximo y algo más…

Cuando habilitamos el Shil de Punta el año pasado para Rosh Hashaná, hubo escepticismo: ¿vale la pena? ¿Hay gente en Punta? ¿Quién va a venir?

“Sé exactamente quién va a venir,” respondí. “Va a venir el que Di-s quiere que venga. Si no abrimos, no puede venir ni siquiera el que Di-s quiere que venga…”

Arrancamos el año con mucha inspiración y alegría. Ojalá sea un año de mucha bendición para todos”.

Amén.