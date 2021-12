Vidas Uruguayas en Israel: Gabriel (Poti) Goldman

Al conversar con el uruguayo-israelí Gabriel Goldman, logramos ponerle cara y sentido a ese concepto de “guardar en la nube” que tan común es en los últimos años y que no para todos es obvio y claro.

Gabriel Goldman (38), conocido por sus amigos en Uruguay como "Poti", tiene título en Psicología y Computación en la Universidad Abierta de Israel, fue co- fundador de la compañía PILEUS en la que también se desempeña como Jefe de Operaciones.

En Montevideo fue activo en el movimiento juvenil Bnei Akiva. Fue a la escuela en el Instituto Yavne y al liceo en el Ariel. Nos que cuenta que él y sus hermanos extrañan a su padre, que vive en Uruguay, y que su mamá está en Israel.

P: Gabriel, un gusto entrevistarte y pedirte que nos cuentes sobre tu vida en Israel. ¿Cómo ha sido tu recorrido?

R: Hice aliá a los 19 años, directo a un plan de “yeshivat esder” que es un plan israelí de estudios judaicos en yeshiva + servicio militar. Luego empecé a trabajar como madrij (guía) de planes para sudamericanos en Yeshivat Hakotel, y siendo guía turistico. Al terminar la universidad, hice un cambio hacia el mundo de hi-tech, trabajando en una empresa israelí – Matomy – en lo que se conoce como BI, o sea Business Intelligence , después en Intuit (empresa americana) como data engineer (ingeniero de datos). Allí conocí a mi actual socio en la startup – Pileus. Con él fundamos y llevamos adelante la compañía.

P: Llegué a vos porque un amigo común, Daniel Dobroszlanca,me mandó una nota publicada en hebreo sobre la venta precisamente de tu compañía a otra empresa muy grande que consideró que ustedes son los únicos que tienen la tecnología necesaria y apropiada para controlar la actividad de la nube de empresas controlar el tema de la info en la nube . Me disculpo si no lo estoy planteando bien-no es mi mundo-y te agradecería que me corrijas. Contame por favor de qué se trata.

R: En estos últimos años, casi todas las empresas han hecho un gran cambio, pasaron de manejar toda la actividad tecnológica necesaria para mantener el producto, no con servidores físicos sino usando servicios en la nube los cuales hay proveedores que los mantienen. Un claro ejemplo es como en el pasado empresas tenían una oficina dedicada con grandes computadoras (servidores) guardando allí la informacion, y ahora toda esa información esta guardada en la nube de algún proveedor. Hay un montón de proveedores que venden servicios de nube, y los tres más importantes son: AWS(Amazon), Azure(Microsoft) y GCP(Google).

Estos servicios de nube van desde servidores, almacenamiento, redes, informática remota, desarrollo móvil, seguridad y más. Hoy en día, en cualquier empresa que tenga una importante actividad en su producto, el gasto más importante despues de los sueldos, es el pago de estos proveedores de servicios de nube.

P: Todavía me suena todo eso a ciencia ficción, pero es parte integral de la realidad.

R: Sin duda alguna. Te cuento que hace menos de tres años, fundamos Pileus – una empresa de “Cloud Management”.

P: Manejo de la nube, por traducirlo literalmente…o administración de la nube.

R: Así es. Proveemos una plataforma con soluciones para ayudar a manejar toda la actividad de nube de empresas que utilizan estos proveedores (AWS, Azure, GCP). Proveemos visualización, monitoreo y lo más importante, optimización de costos, lo cual puede bajar el gasto de nube a ser alrededor de un 30% menos. Y para que quede claro, una empresa al tener un gasto mensual de un millón de dolares (o más, lo cual es bastante típico), ahorrar sólo un 10% es una suma muy importante.

Gabriel (derecha) junto a sus socios en la empresa Guil Rozen y Roni Karp

P: Muchos dan por sentado que está claro qué es "la nube" y estimo que otro tanto no lo sabe. Aunque hoy suene a muy básico ¿podés explicarlo un poco?

R: Es una red mundial de servidores remotos, donde la conexión se realiza desde cualquier punto del mundo. Su objetivo principal es: almacenar, administrar datos, ejecutar aplicaciones, entregar contenido o servicios. Es decir, la información está disponible con acceso instantáneo donde quiera que estés y siempre que la necesites a través de la Web.

P: ¿Qué ventajas y desventajas tiene guardar en la nube?

R: Comenzando con las ventajas, al ser la nube super dinámica, una empresa puede comenzar con una infraestructura pequeña en la nube, e ir aumentándola al ampliar la actividad en la empresa. Es una gran ventaja esta flexibilidad, de no tener que reservar servidores muy grandes y costosos, sino pagar segun lo necesario. Otro punto es la accesibilidad: si una empresa tiene actividad en varias zonas en el mundo, puede con la nube abrir los servidores utilizados en diferentes regiones, lo cual mejora el rendimiento para el usuario que la utiliza. No hay dudas que hay más ventajas, como ser la recuperación de datos y seguridad, entre otras.

Las desventajas hablan sobre la necesidad constante de conexión de internet (la cual a mi entender es algo básico hoy en dia), privacidad (al estar la información en responsabilidad de terceros) y costos adicionales.

P: ¿Dónde entra vuestra tecnología?

R: Nuestra tecnologia entra justamente en la última desventaja escrita – los costos adicionales que pueden causar los servicios de nube. Empresas, al tener un montón de departamentos, projectos y desarrolladores, tienen una actividad muy importante en estos proveedores de servicios de nube. Es tan grande esta actividad, que es muy difícil de monitorear, y es fácil perder el control tanto del uso como de los costos que trae.

Tambien hay varias empresas que utilizan varios proveedores de servicios de nube al mismo tiempo. Pileus, provee una plataforma para poder controlar toda la actividad de empresas en AWS, Azure y GCP (los proveedores de servicios de nube). Como mencioné antes, los servicios van desde visualización, alertas, detección de anomalías y optimización de costos.

En un congreso de AWS en Vegas. Gabriel con su co-fundador Roni Karp (en el medio) y Gabriel, hermano de Joe Kalfa (inversor y socio)

P: ¿Qué papel jugaste vos en su desarrollo?

R: Parte de la satisfacción (y también locura) al abrir un startup, es que uno hace de todo. Gran parte de mi papel fue en el área técnica, como administrador de base de datos (DBA) y desarrollador del producto. Así también, como ser encargado de la finanzas de la compañía (CFO), operaciones y reclutamiento de los trabajadores.

Israel, start up nation, mirado desde adentro

P: El mundo todo habla del high-tech en general y mucho se destaca el israelí. ¿Cómo es estar adentro?

R: En parte lo siento como un privilegio, el poder ser parte del avance tecnológico y poder crear en ese ámbito. Además, en general, las condiciones de trabajo son muy buenas. Pero hay que reconocer que esto requiere mucho tiempo. Hay que estar siempre disponible y conectado también en horas menos convenientes.

P: ¿Cómo explicarias vos el por qué del exito israelí en esto, el que sea la start up nation? No pasa sólo por la capacidad tecnológica misma, verdad?

R: Creo que es también parte de la forma de ser al vivir aquí. Del moverse rápido, dedicarse menos a las formalidades, el tener confianza y plasmar ideas en un producto tangible.

P: Cosas inconcebibles años atrás, son lo más común. ¿Hay algo de este mundo de la tecnología que te sorprenda también a vos?

R: Me sorprende cómo la tecnología ha marcado no solo una forma de relacionarnos con otros, sino también con nosotros mismos. Yo creo, que debemos controlar cómo nos influye. Sin duda, el dejar en un costado el iphone en shabat, es un buen ejercicio...

P: Es sin duda lo que afirma todo aquel que respeta Shabat, aunque lo haga por convicción religiosa, ve el gran aporte positivo que eso tiene sobre la vida en general.

R: Así es.

Uruguay

P: ¿Qué vinculo mantenes con Uruguay? ¿Qué significa para vos?

R: Uruguay es el país donde nací, me crié, me eduqué, donde cultivé amigos entrañables que siempre viven en mí. La cultura que se aprende en Uruguay y la buena educación es algo que nos distingue en todas partes.

El vínculo que mantengo con Uruguay es parte de mi forma de ser, mi familia y la gente con la que siempre estoy en contacto.

La vida en Israel

P: ¿Cómo fue tu proceso de integración a Israel?

R: Como todos los cambios trajo desafíos que con el tiempo se superan y nos adaptamos cultivando amigos y colegas.

P: ¿Qué es lo que más te gusta de Israel?

R: El empuje, la energía siempre para adelante, el afán de superación que no te deja decaer.

P: ¿Algo que quieras agregar?

R: Quiero darte las gracias por interesarte por mí y mi empresa. A la vez desearles a todos los lectores de Semanario Hebreo salud y éxitos.

P: También para vos Gabriel. Gracias por iluminar un mundo en el que todavía hay que ir aprendiendo.

R: Muchas gracias.