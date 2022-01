Tu foto de facebook sonriente

¿Viste a alguien posar para la foto con su verdadera cara?

La que ponés cuando tenés que levantare temprano para ir al trabajo

La que usás cuando estás esperando al médico y no llega

Cuando te viene las facturas mensuales y sobrepasan tus cálculos o el día en que estás pagando la segunda cuota del auto nuevo y pensás que todavía te faltan otras dieciocho más.

En ese dolorcito insistente que no cesa desde hace un tiempo y que postergás la visita al médico por cagón o peor aún, porque ya fuiste y te dio nefastas noticias por las cuales te comenzás a replantear tu corta vida en la que todavía no hiciste un carajo de las cosas que tenías pensadas.

Ese mismo día, el del médico, fuiste corriendo al banco a ver cuánto te quedaba en la cuenta para comprobar como dejabas de cómoda a tu familia por la cual, según vos, te rompiste siempre el culo. Entonces pediste apurado en el mostrador los estados de cuenta poco menos desde el día en que naciste porque no podías creer que no te quedaba un miserable mango de reserva.

Ahora, otra vez el replanteo y lo primero que te viene a la cabeza es

¿Qué pensé cuando fui a cambiar el auto y que problema tenía el que vendí con solo dos años de uso?

¿Qué tenía de malo la casa en la que vivía que prácticamente la regalé para meterme en el anticipo de esta hipoteca de quince años por este apartamento que solo en gastos comunes pago el equivalente a la canasta familiar del mes incluyendo a mi suegra y al perro?

Y seguís reflexionando

¿Qué diferencia hay entre Tinelli o Gran Hermano visto en mi viejo televisor de treinta y cuatro pulgadas y las pantallas de plasma HD que puse en cada habitación y que compré cuatro de ellas hace dos meses para pagar en un año, eso sí sin intereses? (otra vez la puteada)

Bueno ahora podés ir a la computadora, la laptop que te regalaron con el auto nuevo y abrir facebook, publicar las fotos de las últimas vacaciones a Miami para así poder mostrar, demostrar y recontra demostrar que sos feliz.

En las fotos se refleja tu sonrisa, tu felicidad por tener o por lo que creés que tenés, porque lo tuyo verdadero, tu verdadera vida no la ponés en facebook, sino que la cargás en tus espaldas siempre.

Yo sé que está bueno que los otros piensen de que estás bien y que se carcoman de envidia porque no pueden creer de que vos estás así radiante de felicidad según la imagen que colgaste allí en facebook.

Ellos por más que se rompan laburando ni siquiera pueden cambiar esta vieja computadora y ponen en sus facebook también las fotos luciendo una sonrisa de felicidad a la que vos tenés acceso junto con tus envidias incluidas esas que te hacen decir

¿Y por qué yo no?

Entonces te vas corriendo a copiarles sus vidas mentirosas las que te muestran en sus álbumes cargados en facebook.

Allí les mostrarás tu viaje en el crucero de quince pisos , también podrán ver que cambiaste el auto por uno más caro y ostentoso a la vez que cambiaste la casa por una jaula de lujo en el medio del estruendoso ruido, etc. para darles a tus amigos de facebook algo para hablar por un rato o para que te pongan debajo de las mismas algo tan falso como

¡Qué lindo que estás!

Qué joven que te ves como hacés o los años no pasan para vos

¡Qué lindo nene tenés!

¡Qué bien que se ve la ancianita de tu madre, no parece que tuviera 90 años! vos sos un excelente hijo (y esto te lo pone un hermano que no levanta un dedo para cumplir con su deber y te cargó el paquete a vos de por vida para que le saques esa foto sonriendo, cuando la verdad es que esa viejita tierna no controla esfínteres hace tiempo y no sabe ni de que carajo se está riendo allí frente a las noventa velitas de todo tipo porque nadie tenía stock para vender tanta cantidad que solo un pelotudo como vos no sabe que a esa edad se ponen de diez en diez o directamente una sola y de las que se usan cuando hay apagón)

No imites a nadie.

No alteres tus metas ni objetivos para seguir los de otros que a tus ojos está mejor que vos. Esto es lo que él quiere que veas porque lo demás no te lo cuenta. Quizás no lo hace, no porque no quiere, sino porque el mismo no se da cuenta tampoco. En el momento en que está en facebook o se saca la foto no te está mintiendo porque él quiere ser feliz, pero

La felicidad es para todos solo un instante

Tratá de sumar todos esos instantes, pero solo los tuyos y ser feliz lo más posible aunque encuentres algunas adversidades.

En ellas también hay un instante en que sos feliz y es cuando lográs superarlas, porque todo pasa, todo

Hasta facebook