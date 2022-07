Una entrevista preocupante sobre los manejos y planes de Irán en Latinoamérica

Joseph Humire, experto internacional en el tema de Irán y Hizbala en América Latina

Su título formal , Director Ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington D.C., no necesariamente nos permite entender de inmediato cuál es la especialidad de Joseh Humire, cuán a fondo conoce el tema de la inserción de Irán en América Latina. Va mucho más allá de lo que puede resultar notorio a simple vista. Conoce los detalles, los orígenes, el increíble hecho-que afirma-que la revolución bolivariana en Venezuela copió el modelo de la revolución islámica en Irán, y lo más preocupante, los elementos que está seguro dejan en claro cuáles son los planes del régimen de los Ayatollas en el continente latinoamericano. Nosotros le preguntamos sobre terrorismo y él asegura que hay algo mucho peor: provocar guerras entre países de la región, aprovechándose de conflictos antiguos no resueltos. Todo, sostiene, para servir al propósito que Irán y Venezuela, entre otros, comparten como concepción de fondo: cambiar el orden mundial.

Joseph Humire no lanza esta “bomba de inmediato”. Va desarrollándola gradualmente, y al final, nos deja sumamente preocupados.

Deben estarlo todos en América Latina.

Esta entrevista es muy extensa. Especial para los muy interesados en el tema.

La historia personal, hijo de migrantes bolivianos

P: ¿Cómo es tu historia en Estados Unidos, norteamericano de familia latina?

R: Soy de una familia de migrantes, nací en Estados Unidos pero mi familia es de Bolivia. Yo crecí en EEUU, siempre dentro de las comunidades latinas y de las minorías. Tuve una juventud de migrante, no es que teníamos abundancia de dinero ni nada, mis padres trabajaban mucho, yo estaba en escuelas públicas, y mis opciones para ir a la universidad eran pocas. Para mí la mejor opción era entrar al servicio militar, porque fuera de ahí, por ejemplo, mis amigos de esa época casi todos tuvieron problemas, algunos se metieron en problemas con la ley, otros fueron deportados… En pocas palabras, mi generación de esa época, estamos hablando de los 90, no era exitosa en su mayoría.

P: Y tú buscaste una salida…

R: Así es. Yo vi un camino por el servicio militar y entré a la Infantería de Marina, donde me fue muy bien. Estuve ocho años, en los primeros era mucho entrenamiento, después fui a Irak, donde empecé a conocer Medio Oriente. Luego África y América Latina. Empiezo a conocer el mundo y eso me despierta un poco la curiosidad sobre lo que está pasando en el campo internacional. Vi las amenazas terroristas directamente, de parte de países enemigos de Estados Unidos, Israel y Occidente en general. Vi que eso está no solamente en Medio Oriente, sino también en América Latina, me llamó mucho la atención. Es como que de cierta forma lo vi como un aviso temprano cuando lo vi acá, muy cerca, en nuestro vecindario en Estados Unidos, pero también en la tierra de mis papás, ahí me di cuenta de que la amenaza está muy cerca y hay que atenderla.

P: ¿Cómo incidió lo que viste en tu servicio militar en lo que luego resultó ser tu área central de especialización?

R: En un ejercicio internacional con aliados latinoamericanos, en el marco de lo que se llama UNITAS, en 2004 o 2005, fue la primera vez que me contaron sobre la AMIA. La Armada de Argentina nos dio un resumen del tema. Cada país presentaba amenazas terroristas con la que había lidiado, Argentina presentó el caso de la AMIA y me llamó la atención un atentado de esa magnitud de Irán en América Latina. También recibí un resumen sobre la triple frontera, porque estábamos pasando por Brasil. Esa fue la primera vez que quedé expuesto a esa amenaza.

Viendo de cerca los manejos de Irán

P: ¿Y qué viste en Irak?

R: Yo estaba en el sur de Irak, que es chiita, era parte del Imperio Persa. Tal vez la gente no entiende esto en América Latina, pero es muy importante explicar que para Irán, para la ideología y las creencias del mundo musulmán chiita, la ciudad iraquí de Kerbala es muy importante, es sagrada, como la iraní Qom. Yo precisamente estaba en una ciudad en Irak ubicada sobre la ruta que va de Kerbala a Qom, entonces vi muchos de los movimientos de los iraníes en ese entonces. No solo de migrantes o de los que van a visitar ciudades sagradas, sino también la Guardia Revolucionaria, que manipula esos movimientos e inserta sus espías u operadores para ocultarse en esos movimientos. Esto es prácticamente el inicio de lo que es el ejército de Al-Sadr que luego mató a muchos soldados norteamericanos. Ponían bombas en las calles, las ocultaban en la tierra, y después las detonaban con control remoto.

P: ¿Podías distinguir claramente lo que era el movimiento de gente creyente, de fieles que peregrinaban a ciudades sagradas, de quienes hacían uso político y militar de la fe para los intereses de las Guardias Revolucionarias iraníes?

R: Sí , ellos tenían la habilidad de manipular los movimientos migratorios que hay entre los iraníes e iraquíes que viajan entre estas dos ciudades, porque son viajes muy frecuentes. La forma en que manipulan es metiendo personas encubiertas o reclutando en esa masa de personas. Nosotros teníamos que estudiar esto, cómo lo hacían, cuáles eran sus métodos y tácticas. Uno reconoce que la Guardia Revolucionaria y la inteligencia iraní tienen capacidades de reclutamiento muy alto, ellos operan como un servicio de inteligencia muy profesional, de alto nivel.

El alcance de Irán en Venezuela

P: En la práctica, ¿dónde está Irán en el continente ? Se ha publicado sobre drones iraníes ensamblados en Venezuela y hay muchos planos más. Sinceramente, me cuesta entenderlo…tal combinación entre un régimen teocrático y otro que se presenta como progresista…aunque claro que ambos son dictatoriales.

R: Déjame tocar un poco la parte ideológica porque creo que hay una ideología compartida, no es obviamente eso de islamismo o socialismo. Esos son componentes que de cierta forma lo mencionan y lo utilizan, pero lo que más los une es una ideología antioccidental, antiamericano, anti Israel, anti orden internacional, y que los dos piensen que esto no les jugó a su favor y entonces buscan cambiarlo. Eso los pone más o menos en la misma línea.

P: Entiendo…¿Y la presencia militar?

R: Hay un patrón de comportamiento de Irán en América Latina, el patrón de penetración, que tiene diferentes fases que son simultáneas pero van creciendo para llegar, al final, a una presencia y una influencia militar. Irán desde el primer día que empieza a invertir en América Latina quiere llegar a tener presencia militar como la tiene en Medio Oriente. Obviamente tiene una desventaja geográfica, estamos hablando de otra parte del mundo donde puede tener terroristas o espías, pero nunca ha tenido presencia militar formal de ese nivel. Fueron construyéndolo en base a estas relaciones que tuvieron con países amigos, como Venezuela y Bolivia, pero tienen que hacerlo de forma gradual. Empezaron con lo religioso cultural, después lo diplomático, económico, comercial, después un nivel de cobertura de plataformas, y después llegan los militares. Es como la preparación del campo de batalla, son operaciones que se hacen durante años para preparar el campo para un día tener una operación en el terreno, porque eso no pasa en el corto plazo. Ya hemos llegado a ese momento…

Esto no comenzó ahora. Hugo Chávez y Mahmud Ahmadinejad en julio del 200 (Foto: Farsad Horashani, Wikimedia Commons)

P: Ahora en Venezuela ya se llegó, claramente.

R: Creo que sí, hace años, solo que lo están revelando más ahora. Dos países donde -por las investigaciones que hemos hecho te puedo decir con certeza- han llegado a esa ambición militar son Venezuela y Bolivia. Venezuela es muy conocido, porque ya se está revelando. Bolivia es muy desconocido, no se ha revelado todavía, pero te puedo decir con certeza que Bolivia tiene el mismo o más alto nivel de penetración por parte de Irán que Venezuela, porque también hay que recordar que en Venezuela siempre hubo una representación diplomática iraní, incluso antes de Hugo Chávez o del régimen iraní, por acuerdos petroleros, porque son dos fundadores de la OPEP, siempre tuvieron relación diplomática en Teherán y Caracas, que fue evolucionando con los años. En La Paz antes de Evo Morales no hubo representación diplomática, ni siquiera cercanía entre estos dos países, y desde que Evo Morales subió al poder y el primer acuerdo que firman, en 2007, esto evolucionó, al punto que están muy fuertes en Bolivia.

La instalación militar iraní busca guerra

P: Tú dices que Irán está instalado militarmente en Venezuela y Bolivia, ese sería el título cortito, ¿qué significa esa instalación militar? No son los drones que ahora le dan…

R: Los drones son gran parte de esto, es lo mismo que ves en Medio Oriente. ¿Qué representa la presencia militar iraní en Yemen, en Siria o Irak? Lo que que representa es conflicto y guerra. Lo que han hecho es: han entrenado, puesto las condiciones, exacerbado las condiciones humanitarias para llevar una guerra prolongada que al fin del día lleva a sus intereses de dominar una región. Es lo que han hecho en el mundo árabe, realmente no tienen nada que ver con el mundo árabe en términos de historia y cultura, pero con sus amigos Hezbolá han podido instalarse en estos países y después construir milicias, con capacidad para construir conflictos y dominar. Lo mismo está pasando en América Latina, la diferencia es que no son musulmanes, son bolivarianos. Empieza en Venezuela, va a Bolivia, Nicaragua creo que es donde están enfocados ahora. Lo que no han hecho hasta el momento, pero van a hacer, es construir guerras y conflictos, eso es lo que hacen.

P: ¿O sea, no tienes dudas de que Irán, habiéndose instalado ya militarmente en Venezuela y Bolivia, al mismo tiempo debe estar preparándose para ver cómo fomentar conflictos?

R: No lo veo como blancos terroristas, puede ser, puede pasar, tuvieron capacidad para hacerlo en los 90, ya lo sabemos. Pero esto es más avanzado que el terrorismo. Los aviones no tripulados son gran parte de esto…

P: O sea, crear o exacerbar conflictos regionales, convertir discrepancias entre vecinos en guerras.

R: Lo que quieren es más que nada poner conflictos en las fronteras, porque el proyecto que hacen en Medio Oriente es redibujar fronteras, están reconquistando Irak y Siria, están reconstruyendo el Imperio Persa y lo están haciendo en conjunto con lo que era la Gran Siria en su momento. Ese mismo concepto está en América Latina, la Gran Colombia, el Alto Perú, reconstruir fronteras, borrar lo que existe en modelo democrático y Estado soberano, y eso es necesario para cambiar el orden internacional. Al redibujar fronteras lo que haces es cambiar el sistema de comercio, los incentivos económicos y mezclar lo ilícito con lo legal, lo formal y lo lícito en la economía. Eso ya se está viendo en la frontera de Colombia y Venezuela. Justo ahora RCN está sacando un reportaje que se llama “Peligro en las fronteras” y se trata de estos aviones no tripulados y otro armamento de Rusia e Irán que han llegado a Venezuela y lo están posicionando en la frontera. Los aviones no tripulados son muy útiles para esto, los sistemas de aerodefensa monitorean por encima de los 400 metros, los primeros 400 metros es espacio que prácticamente nadie controla, entonces los aviones no tripulados pueden ir por ese espacio y pasar fronteras. Si es con cámaras, reconocimiento, vigilancia, no te gusta, pero el peligro más que nada es que te están espiando; pero después si es con municiones, misiles, eso ya es un peligro mucho mayor; y si pones eso en manos de grupos irregulares y ya está fuera de tu control.

P: ¿Eso es lo que se viene en Latinoamérica?

R: Eso es más o menos para darte un ejemplo de lo que va a venir, y no solamente en zonas de fronteras físicas, creo que hay que prestar mucha atención a las fronteras marítimas. Para las fronteras físicas la capacidad está más en Rusia, que es mucho más fuerte en ese campo, para las fronteras marítimas, es Irán, que hace eso todos los días en el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, están saboteando, persiguiendo, chantajeando a buques petroleros, de la Armada de Inglaterra y Estados Unidos, siempre están generando conflictos, hemos escuchado esto ya por muchos años. Esa es la capacidad que quieren llevar a Venezuela. A Bolivia entraría por la parte de Perú también. Es todo un proyecto que han hecho y es muy serio, porque no están jugando, ellos no… Uno puede mirar sus economías y sus fuerzas armadas convencionales y decir “bueno, no son muy fuertes, qué realmente pueden hacer…”, pero combinas eso con Rusia y China y tienen su potencia, y lo están mostrando.

Esto es mucho más que terrorismo

P: Realmente suena terrorífico, porque hablamos habitualmente de los blancos de ataques terroristas y esto es mucho más amplio todavía.

R: Es mucho más amplio, esto es guerra. Y América Latina, como África y Medio Oriente, son países que están entre los más nuevos en el sistema democrático, muchos países no salieron de dictaduras hasta el siglo XX. Encima de eso las fronteras han estado en disputa, las últimas guerras convencionales son por eso (Pacífico, Chaco), y tanto Irán como otras potencias saben que esas disputas no están resueltas 100%. La disputa por la frontera entre Venezuela y Guyana o Nicaragua y Colombia, o la misma Argentina con lo que llaman Malvinas, son disputan que tienen una memoria colectiva histórica con la cual se puede manipular a los ciudadanos para poder construir conflictos. Por eso es importante entender esta historia, porque es la forma en que van a avanzar con el proyecto que tienen para el dominio de la región. Si fuera Irán no más diría que tal vez eso se puede neutralizar, pero en este proyecto también están Rusia y China, y eso les da un poco más de músculo.

Ejemplos concretos

P: Me dejas anonadada con este aspecto menos conocido…

R: Te doy un ejemplo, en Colombia ya están conociendo un poco esto, en Colombia, ¿de qué está hablando el presidente electo Gustavo Petro?, de reemplazar las exportaciones de Colombia de petróleo por agricultura. ¿De qué está hablando Nicolás Maduro en Venezuela?, de levantar el sector agrícola con los contratos que acaba de firmar en Medio Oriente. ¿Qué hay en el sector agrícola en Colombia y Venezuela? Lo que hay es cocaína. Lo que están haciendo es unir a los dos países de una forma de mercados ilícitos de cocaína con la cobertura del comercio de agricultura, que va a ser mayormente con Medio Oriente. Esa es una forma. Si uno piensa dominar o capturar un país uno está pensando en el siglo XIX, Infantería de Marina, división de tanques invadiendo y capturando… eso ya no pasa, se está viendo con Rusia y Ucrania lo que pasa cuando tratas de hacer esto, no te va bien. La forma de conquistar países hoy en día es usando redes ilícitas, y eso es realmente lo que está pasando. Creo que Petro entiende esto y que su proyecto es unir Colombia con Venezuela “en nombre de la paz”, de firmar acuerdos de paz, comisiones binacionales, y hacer todo esto en nombre de la integración y de salvar a los pueblos, poner a los dos países en la misma mesa. Pero lo que estás haciendo es legitimar una dictadura y desmoralizar una democracia, quitando la democracia de ese país.

Advertencias

P: ¿Tú has advertido de esto a gobiernos latinoamericanos democráticos?

R: Claro, sí, he estado en Colombia mucho tiempo, en Brasil, prácticamente en todos los países de América Latina. El problema es que… yo no creo que sea a los gobiernos que hay que explicarles esto, porque los gobiernos saben sus sistemas y todo gobierno de cierta forma puede recibir consejos del exterior, pero trabajan también de forma interna, tienen sus servicios de inteligencia, sus cancillerías y hacen sus propios análisis. Creo que esto es mucho más efectivo con el público, porque al fin del día es el que tiene que estar atento a esto.

Yo no creo que los gobiernos democráticos de América Latina o el mundo estén preparados para lo que viene: ni Estados Unidos, ni Europa, ni menos América Latina. Yo ya dejé de pensar que hay un gobierno que va a poder frenar esto, creo que los únicos que lo van a frenar son la sociedad civil y la gente, porque la gente de cierta forma es el objetivo. Lo que ves en Venezuela no es solamente una caída de las instituciones del país, es un cambio de la percepción en el pueblo. Imagínate que en Venezuela ahora piensan que están bien porque están recibiendo algunos dólares y bodegones. Tienen ahora un supermercado iraní y están diciendo “como no nos dan nada más”, están agradecidos con eso. Ese es un proyecto psicológico con los que están transformando sus percepciones y sus conciencias de lo que está bien y está mal. Lo mismo pasó en Cuba y Corea del Norte. Creo que es tiempo de que la sociedad se entere y se eduque sobre estos temas porque los gobiernos están muy débiles frente a esto.

Analizando e informando en un foro latinoamericano

P: ¿Dirías que los países más en riesgo son los más cercanos a Venezuela?

R: Creo todos los vecinos de Venezuela están en peligro, los que están alrededor de Bolivia, es prácticamente todo el continente, pero principalmente Perú y Chile, porque esa es la región que quieren dominar, y diría que Costa Rica y Guatemala por Nicaragua.Y si miras de cierta forma todos son aliados de Estados Unidos, entonces quieren quitar esas alianzas. Ecuador es otro que está muy en peligro. Prácticamente todo el continente. Creo que vamos a encontrar también mucho en México.

Irán: no sólo terrorismo

P: Aparte de este daño que este fenómeno genera en estos países latinoamericanos de los que estamos hablando, ¿en qué medida se puede hablar claramente de que esto puede facilitar atentados terroristas que quieran cometer?

R: En terrorismo lo grueso es de Irán, ellos han exportado terrorismo, su gobierno, sus fuerzas militares, que más que trabajar como una fuerza convencional lo que hacen es entrenar y dar capacidades logísticas y de inteligencia a grupos terroristas en Medio Oriente. Pero Irán no es solamente terrorismo. Tiene capacidad a nivel de misiles, está buscando crecer en su capacidad nuclear y también tiene un conocimiento -y creo que ya domina- sobre lo que es la guerra asimétrica, y esto incluye terrorismo pero se extiende a diversos aspectos de guerra propagandística, informática, diplomática, económica… Han sido muy efectivos en hacer esto, es de los pocos países de ese tamaño que han mantenido un régimen de dictadura por tanto tiempo. Los cubanos y Corea del Norte también lo tienen, pero son países mucho más pequeños, Irán es grande no solo en terreno sino también en población. No es fácil mantener una dictadura tanto tiempo, y lo ha hecho. Creo que ese conocimiento, exportarlo a América Latina, es su objetivo, alegando que países como Venezuela están “reprimidos” por Estados Unidos.

El régimen de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro no solo ha sido cómplice, sino también de cierta forma socio en el proyecto, porque tienen los mismos intereses: la revolución bolivariana es prácticamente otro capitulo del mismo libro de la revolución iraní en Medio Oriente, tienen los mismos nexos, antecedentes e historia. Por eso tiene éxito, porque la revolución iraní ha tenido éxito en términos de lo que ellos quieren lograr, tanto como la bolivariana.

Cambios de ideología en Latinoamérica, una puerta a Irán

P: ¿Cómo ves tú el tema de los cambios que está habiendo en América Latina, con regímenes algunos de izquierda radical, en Chile o Colombia? ¿Cómo puede eso afectar la necesidad de cooperación internacional contra el terrorismo?

R: Bolivia es un buen ejemplo, porque antes de Evo Morales Estados Unidos tenía muy buenas relaciones con Bolivia, que nunca fue la prioridad de Estados Unidos, no es que hay mucho comercio, pero a nivel de cooperación de defensa era un país con el que se tenía intercambios. Evo Morales sube él transforma eso. En ese momento no lo hizo de un día para el otro, se tenía que tomar su tiempo, y lo hizo. Chávez hizo lo mismo, Venezuela era un gran aliado de Estados Unidos antes y durante los 90.

P: ¿Qué propaganda hay de por medio?

R: La ideología es interesante, porque no es solamente la ideología económica o política, es una ideología que ellos tienen que por su esencia es antiestadounidense, porque bajo este concepto de descolonizar, que es propaganda, es desinformación que usan como parte de su política populista para tratar de convencer a sus ciudadanos de que todavía están colonizados, que no es la colonización antigua de los españoles sino una colonización gringa de Estados Unidos. Esta propaganda es muy importante para que ellos mantengan su poder con base popular. Y también es ideología antidemocrática, porque no creen en las reglas del juego, en el orden internacional, por ahí piensan que no les juega a favor y eso los pone muy cerca de Irán, Rusia y China, porque en ese aspecto piensan que necesita haber un cambio drástico.

En Bolivia, Venezuela, Nicaragua, y obviamente Cuba, se tomaron grandes esfuerzos para cambiar la órbita y el destino de los países. Ahora nosotros, desde afuera, vemos que esa ha sido una decisión muy mala, porque los pueblos están sufriendo por razones económicas, humanitarias y demás, pero en el cálculo de los líderes de esos regímenes, para ellos es necesario ese cambio. Venezuela es un gran ejemplo, porque no es fácil instalar una dictadura . Cuba lo pudo hacer, pero es una isla.

Estamos viendo estos sistemas y modelos instalarse en América Latina a través de estos países, que no contentos con mantener el control en su propio país ahora están buscando otros países. Ahí es donde creo que entra Petro, de Colombia, y hasta Pedro Castillo, de Perú, Gabriel Boric de Chile… No me refiero a los presidentes mismos, en el caso de Petro es un poco distinto porque es una figura muy conocida, en el caso de Perú y Chile no es solo el presidente, son las redes que están detrás de ellos, que les ayudaron a subir al poder y obviamente les van a mantener mientras sean útiles, cuando ya no lo sean ellos mismos les sacan el poder y los reemplazan con otro, pero en la trayectoria del país se mantiene lo mismo.

El origen de la revolución bolivariana viene de Siria

P: ¿Cómo se llegó a la situación actual de la profunda inserción iraní en Venezuela?

R: Venezuela no siempre fue así. Una de las labores que hemos hecho en mi centro, algo con lo que he querido aconsejar a diferentes países de la región, es entender que el origen de la revolución bolivariana no viene de Hugo Chávez, ni siquiera viene de Cuba, de Fidel Castro, el origen es en Siria. Cuando empiezas a conocer el origen sirio de la revolución bolivariana en Venezuela empiezas a entender la magnitud de las redes que han formado y por qué es tan difícil derrocar un régimen de este estilo.

P: ¿A qué te refieres?

R: Es muy desconocido, pero empezamos con esto: hay dos cosas que unen a Venezuela con Siria, lo primero es migración y lo segundo es historia. Empezamos con migración: hay grandes olas de migración desde Siria y Líbano, pero principalmente Siria, desde el siglo XIX, sobre el final del Imperio Otomano vienen olas de migrantes de Siria a Venezuela porque están siendo reprimidos. Después está el genocidio armenio y hay muchos armenios cristianos que llegan también a Venezuela desde Siria y Líbano. Por último, la dictadura del partido Baath, que se instala en los años 60 y empieza a crecer en poder en Siria y hay otra ola de migraciones. Esta ola migratoria, aunque la mayoría de ellos han sido ciudadanos refugiados de guerra, reprimidos y perseguidos por regímenes allá, los mismos regímenes, las mismas redes de los otomanos hasta Baath utilizaron esas olas migratorias como ruta clandestina para introducir operativos.

P: O sea, mezclados entre los verdaderos refugiados.

R: Esa es una táctica clásica de este tipo de régimen, los soviéticos lo hicieron en su momento, los iraníes siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Hablamos de Venezuela y hoy en día estamos hablando de refugiados en toda la región y esta táctica se replica. No significa, por ejemplo, que los refugiados sean en general o en mayoría malos, más bien son víctimas de esto. Imagínate un refugiado, es el más vulnerable de una sociedad y el menos atento a lo que puede estar a su alrededor, está literalmente caminando con desconocidos.

P: ¿Algún ejemplo concreto de algo que hicieron en ese sentido?

R: Te cuento una historia, en 1962, 63 o 64, el Partido Comunista de Venezuela, que estaba intentando siempre capturar el poder, estaba en una confrontación fuerte contra las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto fue apoyado y financiado por Cuba, por Fidel Castro, capturaron la isla y después inmediatamente fueron por Venezuela por petróleo. Pero fracasaron, brutalmente. Para 1964 el liderazgo del Partido Comunista de Venezuela, financiado por Cuba, estaba en la cárcel de San Carlos. ¿Quién les liberó? En 1967 los liberó un refugiado sirio que se llama Nehemet Chagin Simón, conocido como Simón el árabe, y él los sacó por un túnel, que lo construyó él, y no solo los liberó, sino que también les empezó a hablar de cómo podían mejorar su estrategia para capturar el poder. En pocas palabras, les dijo: “dejen de hacer lo que hace Cuba, porque eso no funcionó en Angola, en Bolivia, esa estrategia de guerrilla que atacan a las Fuerzas Armadas desde los bosques no va a funcionar en un país del tamaño de Venezuela, con la fuerza institucional que tiene, funcionó bien en una isla, pero no en Venezuela. Si quieres capturar un país de tu tamaño, usa lo que hicimos nosotros en Egipto y Siria, que es no atacar las Fuerzas Armadas sino infiltrarlas”. Esa es la historia de Háfez al-Ássad, el padre de Bashar al-Ássad, del Nasser en Egipto, y es la inspiración para la revolución bolivariana. Su doctrina no es atacar las Fuerzas Armadas sino hacer un movimiento dentro, que se llama Movimiento Bolivariano Revolucionario, que fue lo que Hugo Chávez hizo, entrando a las Fuerzas Armadas, llegando a teniente coronel y después tratando de dar un golpe de Estado en el 92. Mi punto es que hay un cambio de doctrina de guerrilla a insurgencia.

P: ¿Y quién maneja la insurgencia?

R: Los árabes. Entonces, ellos instalaron este modelo dentro de Venezuela, que si no fuera por ellos yo creo que nunca habría tenido éxito, si hubiera seguido siendo guerrilla no habría llegado a lo que conocemos hoy en día. Obviamente Hugo Chávez borró eso de la memoria colectiva de los venezolanos, si les preguntas ellos no saben de esto, porque no se los enseñan, es parte del proceso revolucionario de estos regímenes autocráticos, el revisionismo, cambian la historia y la cuentan de una forma diferente. Irán hace lo mismo, Creo que eso fue lo que confundió a muchos en América Latina y hasta en Estados Unidos para entender la naturaleza y la complejidad de lo que es Venezuela.

Esta es una imagen del 2018 , el Canciller de Irán Javad Zarif con su par venezolano Jorge Arreaza

(Foto: Wikimedia commons)

El avión venezolan iraní

P: ¿Me puedes decir algo del tema del avión?

R: El avión es una oportunidad que cayó casi literalmente del cielo para empezar a conocer más allá de la realidad de lo que está pasando, más que un análisis, una coyuntura, una explicación mía, porque esos ya son hechos. Para que un agente de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de alto nivel llegue a ser piloto de un avión comercial como este, que no es comercial, es manejado por las aerolíneas estatales que están en convenio con las Fuerzas Armadas de sus países… de todas formas, eso es algo que fue involucionando. Creo que esto nos da una oportunidad para enterarnos de cuántos vuelos ha habido de Conviasa con pilotos iraníes en los últimos dos años, cuáles son los países a los que principalmente han estado viajando, yo te puedo decir ahorita que fuera de la alianza bolivariana han viajado a México, República Dominicana, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Panamá. En 2020, cuando todo el mundo estaba cerrado, Conviasa seguía viajando en Irán, Turquía, México, Argentina y Bolivia. Entonces esto ya nos dio una oportunidad para conocer la realidad de lo que están haciendo antes. Es equivalente a conocer un aspecto de la red de Osama bin Laden antes de que cometieran el atentado del 11 de setiembre. Creo que es muy importante estudiar este caso y por eso hay tanto esfuerzo para encubrirlo.

P: El tema es lo que hacen antes para preparar antes de que se detone una bomba.

R: Puede también ser un conflicto, esto creo que está en camino. Creo que hay que poner mucha atención en eso. Es un avión, un vuelo, pero es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Si el gobierno argentino no lo hace, la sociedad lo debería hacer.

¿Y Uruguay?

P: ¿Qué sabes de Uruguay, qué peligro puede haber pasado en Uruguay en lo que a Irán se refiere?

R: Para empezar, creo que gracias a Uruguay conocemos este avión, si no fuera por Uruguay habría salido de Argentina como uno del montón, pero Uruguay lo frenó porque bloqueó su espacio aéreo y lo obligó a aterrizar otra vez en Buenos Aires, eso dio la oportunidad para empezar a conocer esto. Hay que felicitar a Uruguay por eso.

En segundo lugar, creo que Uruguay debe entender que después del atentado a la AMIA, cuando explotó la bomba y los iraníes tenían que irse del país porque estaban bajo sospecha, muchos de esas “figuras” diplomáticas, fueron a Uruguay y se mantuvieron desde ahí. La embajada de Irán en Uruguay ha sido muy activa durante los años. Todos los países donde tienen embajadas, son 11 en total, el menos conocido es la de Uruguay, y creo que las autoridades de Uruguay deben entender un poco más esa embajada, por qué está ahí, qué funciones toman, porque no son normales en el ámbito diplomático. El embajador de Irán en Venezuela ahorita, el que está a cargo de todo este proyecto, Hojjatollah Soltani, era embajador en Uruguay antes. La importancia de Uruguay en los movimientos es muy importante entenderla, porque de cierta forma ha sido su retaguardia, su lugar de ocultarse, porque nadie está mirando a Uruguay.

P: Claro, por esa percepción de un lugar tranquilo, menos problemático, pero eso puede ser un gran peligro.

R: Exacto.

P: Muchas gracias. Es aterrador todo esto, pero hay que saberlo.

R: Así lo creo. Gracias a ti.