Nunca dejes de soñar en Netflix nos cuenta la vida de Shimon Peres

El político israelí y Premio Nobel de la Paz Shimon Peres protagoniza un documental titulado «Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres» (traducido en castellano como Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar) que se encuentra disponible en Netflix Latinoamérica.

El documental, narrado por George Clooney, incluye entrevistas personales con miembros de la familia de Peres, sus amigos cercanos y una larga lista de líderes de renombre que trabajaron con él a lo largo de los años como el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, Benjamín Netanyahu y los ex presidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

El documental, fue producido por Richard Trank, un conocido director de documentales que ganó un Oscar por su película «El largo camino a casa», que contaba la historia de los inmigrantes judíos después de la Segunda Guerra Mundial.

Trank entrevistó a Peres durante nueve meses antes de su fallecimiento en 2016. Habló de su infancia en Bielorrusia, de su papel en el ejército israelí, de su relación con su íntimo mentor David Ben Gurion y de su carrera política a lo largo de los años.

Todas sus aventuras le llevaron a alcanzar logros diplomáticos y domésticos pioneros, incluyendo dos mandatos como primer ministro, la negociación del tratado de paz entre Israel y Jordania de 1994 y un Premio Nobel de la Paz por los Acuerdos de Oslo con los palestinos.

«En política, la mayoría persigue el poder. Él persiguió la paz», escribió Netflix en la promoción de la película. «La influencia y la integridad de Shimon Peres fueron fundamentales para la fundación y preservación de Israel».

Hay datos poco conocidos para el ciudadano de a pie. Muy interesante fue el rol pro israelí asumido por Francia en las primeras décadas de la independencia.de Israel. Según este documental, Shimon Peres negoció en forma directa la adquisición de la primera tanda de uranio para el reactor que se estableció en Dimona. Siempre cuidó el relacionamiento personal con políticos y diplomáticos europeos. Así logró eludir la prohibición de vender uranio de la Unión Europea, “alquilándolo”, esto gracias a su relacionamiento con los políticos franceses. Es conmovedor su espíritu de lucha y no cejar en su empeño cuando tenía un objetivo. Ante la negativa del gobierno israelí de brindarle fondos para establecer el reactor nuclear de Dimona, recurre a donantes privados judíos norteamericanos, convenciéndolos de la importancia de la causa aún cuando sus nombres jamás saldrían a la luz.

Shimon Peres fue un adelantado a su época. Era un hombre elegante y se vestía como un hombre de estado, en una época que los políticos israelíes vestían de sandalias y manga corta.

A diferencia de sus colegas, Shimon Peres nunca fue un hombre del ejército, lo que conllevó problemas en su carrera. Fue un hombre controvertido, especialista en perder elecciones y no darse por vencido. En sus últimos años de vida, fue más aceptado como un Presidente que era una excelente imagen para el estado de Israel y el Centro Shimon Peres para la Paz creado en 1996 fue su legado.

Originalmente se llamó “Centro Peres por la Paz”. Fue fundado en 1996 por uno de los arquitectos del proceso de Oslo, Shimon Peres,. Desde entonces se llevaron a cabo-y siguen realizándose- numerosas actividades de acercamiento y diálogo entre israelíes y palestinos.

Pero en los últimos años de Peres al frente, cuando finalizó su período como Presidente de Israel y volvió en horario completo al Centro que había erigido frente al mar, en Yaffo, este gran estadista y visionario israelí abordó una nueva etapa. Se lanzó al desafío de instalar en el Centro Peres por la Paz y la Innovación lo que increíblemente, la Start-up Nation no tenía: un centro de innovación, que concentre la explicación y presentación de los grandes logros del país y sus emprendedores en diversos ámbitos.

El documetnal nos muestra a un Shimon Peres inédito, un líder de estado, por encima de las rencillas partidarias y de los temas electorales.