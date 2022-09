A ella cualquiera le viene bien para charlar. No para. A veces tengo miedo de perder el bus o el avión, porque en el camino va saludando gente, como si fuera una reina. A mí no me gusta saludar a nadie, y con las propinas, ella quiere dejar fortunas y yo solo les dejo a los que lo merecen.

Yo necesito dormir siete horas, ella está fresca como una lechuga aunque haya dormido cuatro. Tiene una energía incansable, como si le hubieran dado cuerda, yo me canso y me pongo de mal humor.

De todas formas, somos grandes amigas, nos insultamos y al rato, aquí no ha sucedido nada. Ella es muy buena con la tecnología y a mí me va bien mal con ella. Lo que me costó aprender a hacer el formulario de ingreso a Uruguay y ella lo hizo impecable de primera.

Ella ama la fotografía, y yo me aburro de sacar fotos con mucha facilidad. A ella le encanta que le saquen fotos con lentes de sol, sombrero panamá y vestido largo, yo adoro fotos sacadas por amigos cuando leo o miro el mar, sin que yo me entere.

Ella no sabe manejar el tiempo, piensa que puede hacer tres excursiones en una tarde, y yo sé que no se puede, y odio el stress de no estar ni aquí ni allá.

Ella disfruta de la vida con su cara de feliz cumpleaños, mientras yo ahuyento a los vendedores ambulantes a los que ella les compraría todo lo que venden. Yo administro el dinero, ella lo gastaría todo en cinco minutos.

Yo me levanto ni bien suena la alarma, me baño y estoy pronta. Ella demora más de una hora en entender, ya que yo empiezo a hablar en voz alta desde que pongo un pie fuera de la cama.

Ella siempre pide algo extra en los hoteles, una toalla más o champú extra. Yo pretendo que funcione el aire acondicionado, y cuando no es así, mi furia trepa a niveles insospechados.

Odio los aviones y los aeropuertos, ella ama estar sentada en el avión y sacar fotos en el despegue y aterrizaje.

Cuando compro algo que me gusta, me decido en cinco segundos, ella se mira al espejo ochenta veces y le pregunta a todas las vendedoras del local cómo le queda. Puede demorar mucho rato en elegir un regalo porque le busca los pros y los contras, yo compro los míos sin dudar un segundo.

Tiene muy buen sentido de la orientación, sabe mirar mapas, yo no puedo seguir ni las instrucciones del waze. Tiene buena memoria visual, recuerda los lugares aunque los haya visto de pasada en un tour, yo soy tan distraída que no recuerdo ni siquiera el nombre de la panadería pegada a mi casa.

Ella puede estar todo el día tirada al sol y a mí me encanta bañarme y caminar por la playa. No soy muy fanática del turismo de playa, prefiero caminar ciudades y sentarme en un bar a ver pasar la gente. Yo soy fan del vino blanco y de los mariscos, ella es devota del vino tinto y la carne. Prueba mariscos con cara de novelera, no son su fuerte. Yo prefiero la carne en Montevideo o Buenos Aires.

Yo tengo el sueño ligero y me molestan los ruidos, ella duerme aunque haya tremenda fiesta en el hotel. A ella le encantan los recitales en estadios repletos y yo prefiero escuchar a cantantes en teatros o estadios con entradas numeradas. Ella es una hermana que la vida me regaló.