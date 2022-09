Con Diego Burgueño, Secretario General de la organización Toda la Verdad de familias víctimas del terrorismo

Días atrás recibimos en el celular un mensaje de un número desconocido. Diego Burgueño se nos presentó, nos explicó sobre la organización que integra y compartió la carta abierta que había escrito al presidente de la INDDHH a raíz de sus declaraciones en “La Diaria” sobre el tema del terrorismo de Estado y los Tupamaros.

Nos pareció que lo mejor era entrevistar directamente a Diego, quien hoy en día tiene 52 años, está casado y tiene 4 hijas. Tiene un hermano. Trabaja en Copsa y es militante y dirigente del Partido Nacional desde 1984, actualmente convencional nacional y departamental. Su padre Carlos Burgueño fue uno de los asesinados por los Tupamarosen el asalto a Pando.

P: Diego, te agradezco ante todo por tu tiempo y tu disposición a conversar conmigo. En realidad, tal como contamos en la introducción a esta entrevista tú te contactaste conmigo , presentándote con tu cargo de responsabilidad en la organización Toda la Verdad, para compartir la carta abierta que habían redactado dirigida a Marcos Israel, flamante Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Antes de entrar en detalles al respecto, quisiera pedirte que nos cuentes tu historia personal, cómo murió tu papá, al que no llegaste a conocer.

Carlos Burgueño, el padre. Diego no llegó a conocerlo

R: Yo nací el 7 de octubre de 1969 en Montevideo en la ex sociedad Fraternidad.Después de acompañar a mi mamá en mi nacimiento, mi padre decidió viajar a la ciudad de Pando para avisar a la familia de mi llegada. Cuando se disponía a regresar con nosotros, decide tomar un café en lo que ahora es Wilson Ferreira y Piovenne, en el Bar "U" pegado a un banco en el que hacía guardia el agente Britos. En determinado momento ve una camioneta fúnebre a contramano, cuando se daba a la fuga. Recordemos que el asalto a Pando se hizo simulando un cortejo fúnebre con camionetas de la empresa Martinelli a cuyos trabajadores los tuvieron atados en una combi en el pueblo Empalme Olmos mientras duró dicho asalto.En esos momentos el policía sale a la calle para avisar de su infracción sin saber lo que estaba pasando , los terroristas al creerse descubiertos abren fuego contra dicho agente, en esos mismos momentos gira la segunda camioneta y el policía ya viendo la acción se dispone a repeler dicho ataque, cuando dichos terroristas abren fuego le dan a mi padre que se encontraba detrás del agente al haber salido por curiosidad por los ruidos que venían de la calle.

P: Qué tragedia, Dios mío…

R: Lo que no se cuenta es que cuando capturaron a algunos de los terroristas y los llevaron a la comisaría, muchos ciudadanos recién enterados de la muerte de mi padre ¡los querían linchar!. Resultado de dicho asalto, tres terroristas muertos, un civil , un policía de radio patrulla (que fue herido en la escapada y falleció semanas después) y otro policía muerto semanas después al ser reconocido por los terroristas como participante del operativo siendo ejecutado en un servicio colectivo de ómnibus.

P: ¿Cómo ha sido tu vida a raíz de esa tragedia?

R: Mi vida ha sido trágica debido a que lo de mi padre no fue una muerte convencional, sino política. Aunque mi padre nada tuvo que ver con política, ni formaba parte del gobierno, fuimos amenazados durante toda la.vida para simplemente callar y no decir la verdad. Esto sucedió con todas las familias que sufrimos la muerte de un ser querido a manos del terrorismo. Las amenazas sólo cesaron cuando logré hacer mediática la lucha por TODA LA VERDAD.

P: ¿Cuántas familias participan en la organización?

R: La Asociación la integran familiares de las 80 víctimas del terrorismo más las 25 de los que fueron secuestrados y torturados

P: Me escribiste a raíz de la polémica que ya es de conocimiento público desatada por declaraciones de Marcos Israel en una entrevista de prensa. En esta misma página publico íntegra la carta que me enviaste. Poco después te envié una entrevista actualizada que Marcos Israel me concedió a mí, en la que hace algunas aclaraciones sobre el tema en discusión, de terrorismo de Estado y el de los Tupamaros y me escribiste que el tema queda aclarado.

¿Quisieras comentar algo al respecto?

R: Te diré que lo que motivó mi carta pública para el señor Marcos Israel, fue el cúmulo de indignación porque no conformes con menospreciar a nuestros muertos y nuestro sufrimiento, debemos ver y leer como las autoridades competentes siguen siendo cómplices del relato construido por el terrorismo para blanquear su imagen. La nota que me facilitaste hizo rever en parte las apreciaciones generadas por la nota de la Diaria, pero de todas formas pediré ser recibido por las autoridades de dicha institución para saber de primera mano su parecer y el del resto de integrantes.

No podemos ni debemos seguir permitiendo que directa o indirectamente se favorezca el falso relato donde se olvida cuánto daño causó en nuestra sociedad el terrorismo.

La Asociación la cual represento seguirá luchando por TODA LA VERDAD sin dejar de condenar TODO TIPO DE ABUSO Y TERRORISMO VENGA DE DONDE VENGA, porque hemos sido ninguneados sencillamente por todos.

P: ¿Cuál es vuestro objetivo puntual?

R: La Asociación dedica sus esfuerzos a apoyar a todas las familias que quedaron olvidadas por el Estado y sistema político. El objetivo es también denunciar e insistir ante las autoridades competentes de la educación sobre la reforma de libros de texto, ya que hasta el día de hoy existe un adoctrinamiento sobre el pasado reciente. Nosotros no buscamos justicia sobre los hechos de pasado, sólo buscamos que se diga toda la verdad.

P: Es muy interesante esta distinción que haces…

R: Pero sí recurriré a dicha justicia las veces que sea necesario para terminar con diferentes actos y manifestaciones de apología de la violencia que se vienen haciendo sistemáticamente. Siguiendo con nuestros objetivos, otro de ellos es tramitar ante las autoridades competentes dos memoriales, uno en exclusivo homenaje a nuestras familiares víctimas del Terrorismo, y el otro que sea para todas las víctimas del pasado trágico reciente, con solo una leyenda "NUNCA MÁS VIOLENCIA ENTRE URUGUAYOS". Esta última idea va en el sentido que pretendemos motivar para terminar con el espiral de odio, para ser un punto de encuentro de todos los uruguayos. También pretendemos insistir ante las autoridades parlamentarias en relación a las reformas pertinentes a leyes creadas en anteriores gobiernos en las que se reconoce y beneficia EXCLUSIVAMENTE a unas víctimas dejando de lado,como siempre, a las nuestras.

P: ¿Me podrías dar algún ejemplo concreto?

R: Por supuesto . Está por ejemplo la ley que otorga servicio gratuito sicológico por parte de ASSE a todas las familias víctimas de la dictadura. Te diré además que aspiramos a difundir nuestras experiencias de vida, relatando los verdaderos hechos del pasado reciente que terminaron con la vida de nuestros familiares, en charlas, seminarios, con participación en juntas departamentales y todo ámbito público y privado, ante todo ciudadano que desee escuchar. Esto también está relacionado, porque de difusión se trata, de nuestro deseo de intentar conseguir apoyos para la realización de documentales en los que aparezcan notas a nuestras familias. Por el natural paso del tiempo, cada vez quedan menos madres con vida y no queremos que la hemeroteca sea solo sobre una parte de la historia.

P: Todo esto se hace, me imagino, a pulmón.¿Tienen algún apoyo económico?

R: No contamos con absolutamente ningún apoyo económico oficial ni de ninguna institución privada, por lo cual a nosotros todo se nos hace más difícil. Recordemos que inclusive en el gobierno actual se ha seguido dando partidas económicas a diferentes organizaciones de izquierda que cuentan sólo una parte de la historia.

Desaparecidos y otras heridas abiertas

P: Se habla-también Marcos Israel lo hizo- de la necesidad de resolver el problema de los desaparecidos, de poder encontrarlos, antes de que se pueda pasar página. Yo personalmente también considero que eso es sagrado. Me atrevo a pensar que tú no consideras que con eso basta. ¿Qué más?

R: El l tema de los desaparecidos es algo que le debe competer a todo uruguayo que se considere ser humano. No obsante, no se debe mirar el bosque y no solo un árbol. Hay muchísimos intereses en juego de todo el sistema político. Todos tienen un muerto en el ropero. Te diré que ¡en el gobierno de Mujica fueron trancados muchos datos de desaparecidos! ¿Por qué? Pues quizás se le debería consultar a este ex presidente muchas verdades, porque él pactó con un sector de las Fuerzas Armadas y hasta hicieron actos en conjunto. Y dichos pactos siguen vigentes hasta el día de hoy.

P: Una muy fuerte acusacion sin duda. Diego, está claro que las heridas siguen abiertas. ¿Se podrán cerrar?

R: El que algún día cierren las heridas depende de los actores principales. Yo he tendido una mano desde la creación de nuestra asociación, pidiendo que me recibieran, tanto el Frente Amplio, Pit CNT, Familiares de detenidos desaparecidos, Mujica, etc etc. Jamás me quisieron recibir. Para iniciar un diálogo se necesita fundamentalmente dos partes, si uno extiende la mano y de la otra parte no se responde difícilmente se logrará algo.

P: ¿Hubo alguien de ese lado del mapa político que sí estuvo dispuesto a recibirte?

R: Sí. Aceptaron hablar conmigo Amodio, Zabalza, Rossi Rebufello (Mau Mau). Pude hablar perfectamente durante horas con cada uno, o sea que si se quiere se puede. Sólo hace falta un verdadero espíritu de Paz y reconciliación .

P: Muchas gracias Diego por esta interesante entrevista.

R: Gracias a ti Ana.