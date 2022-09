La jala agulá de Naty Rozenkranz es protagonista en Telemundo

Prendo la televisión y veo en canal 12 a mi querida amiga Naty Rozenkranz mostrando su mesa de Rosh Hashaná y su maravillosa jalá agulá, un infaltable en su mesa. La llamo y me siento parte del staff de Intrusos, un clásico de chismes de los 90. Una época sin alertas en google si queríamos saber chismes, solo existía la radio y la televisión para enterarnos de lo que sucedía.

En sus propias palabras:

"Me llamó Jagay Alfassa, el domingo de tarde, que de Canal 12 querían ir a una casa para estar en la preparación de la cena y como para él era imposible pensó en mi por mi buena onda y disposición. Le dije que el año pasado habían venido a la casa de mis padres, pero que le pasara mi contacto que con gusto los recibía nuevamente. Me contactaron y quisieron repetir. Le pregunté "¿Estás segura? ¿No es un embole otra vez nosotros? "

La imagino riendose con los ojos y aprovechando la oportunidad de trasmitir judaísmo por televisión.

"Cerca de las18.30hs vino Mariana Sequeira y el camarógrafo y charlamos hasta q salimos al aire. Les compartí jalá y torta de mi mami. Y le pasé la receta de la jalá a Mariana que me la pidió.

Frente a tu pregunta si me emociona tener a la tele en casa ¿te digo la verdad?? como ya salimos el año pasado, fue super normal.

Mi amiga Naty se siente ya parte del mundo de la tele.



Me emociona poder contar y mostrar lo que hacemos tradicionalmente en todos los hogares judíos ese día. Pensar que en todo el mundo estamos celebrando y reunidos.

También te cuento que invito a quien no tenga familia porque para mi no existe que un judío pase solo en Rosh Hashana ni en ninguna festividad.

Este año hice dos jalot enormes, una dulce y una salada. ¡Volaron! La receta se hizo viral en 2020 cuando subí un video de cómo hacerla. En pandemia me dio por cocinar y mostrar qué feliz se puede ser haciéndolo.

La receta llegó hasta Canadá, Rosario y muchos lugares más. En Sucot del 2020, en una preciosa reunión de mujeres, en la NCI,, cada una hablaba de algo del año y cuando mi amiga Clodí dijo que había empezado a hacer jalá por mi video de Instagram, hubo varias que me dijeron “Ahhh vos sos la de la jalá, un éxito”

Eso me llenó el corazón y el alma. Porque no dejo de aclarar que es la receta de mi Baba Golde, que hoy tiene 99 años, y que me la pasó mi tía Sarita, fallecida, a quien extraño cada día más. Para mi hacer la jalá es honrarla a ella y a mi Baba.

¡Shaná tová para todos los lectores!

La pueden seguir en Instagram: hagan click aquí

Si quieren la receta de la jalá, hagan click aquí. Tremendo video profesional.