Violeta chillón

Ay amiga, como te extraño. Aunque te fuiste a vivir con tus hijos hace más de dos años, cada día, cuando voy a la Rambla siempre me acuerdo de nuestras caminatas. Eras implacable, nunca me dejaste faltar, solo si llovía y había menos de 5 grados me dabas permiso para quedarme en casa.

Ayer por ejemplo con el “peor es nada”, como vos le decís, comentábamos sobre una película que vimos, seguro que vos estarías indignada de como vivían las mujeres sefaradíes en el siglo XVII en Esmirna. Te imagino furiosa, gritando, chillando por como esas mujeres permitían que las trataran como si fueran animalitos.

Cuando salimos del cine ya era tarde como para llamarte y contarte todo lo que habíamos hecho esa noche. Parece mentira pero cinco horas es mucha diferencia horaria.

Tú sigues con la costumbre de salir a caminar cada una de tus mañanas, ahora lo haces por Netanya, yo sin ti, ahora no salgo tanto. Te quejas porque allí todos hablan en hebreo y en francés, pero para mí es más difícil, desde que te fuiste yo no hablo con nadie como lo hacíamos. No me siento tan bien entendida como por ti.

¡Te extraño Violeta!

Sabes, ahora voy a una clase de literatura, leemos un cuento y lo analizamos, es con el hijo de Luna, ¿te recuerdas de ella? Nuestra compañera que cumple años el mismo día que vos. Y como llegué temprano y estábamos los dos solos, comenzamos a hablar y mis palabras te trajeron aquí. Él me aconsejó que escribiera sobre nuestra amistad.

Le conté cuando fuimos a Buenos aires, cuando la cooperativa nos había encargado esos 3000 malditos pantalones. Cómo nos divertimos, fuimos en auto, cruzamos el puente con todos los rollos de tela escondidos. Al final Dios o el destino nos ayudó y encontramos esa corona fúnebre tirada y los ocultamos. En la aduana no entendían nada, qué hacían esas dos mujeres solas de madrugada entrando al país para ir a un velorio. Qué locura. Pero con tu ayuda pudimos cumplir y fue nuestro primer impulso económico.

Cuando pagaron “el peor es nada” nos invitó a cenar. Él nunca supo todo lo que habíamos festejado juntas en esos dos días en Argentina. Los recuerdo como uno de los episodios más felices de mi vida.

Te estoy llamando y no contestas, espero no te haya pasado nada grave. Seguro que estás en la playa, cuidado con el sol, que después te viene fiebre como aquella vez en Atlántida que tuvimos que volver a Montevideo de urgencia por que te habías insolado y no querías que tus hijos se enteraran, de que te había subido la fiebre a 39 grados, porque si no te iban a rezongar. ¿Llevaste por lo menos un sombrero?

Tengo tantas ganas de irte a visitar. Justo cuando íbamos a ir, vino la pandemia y tuvimos que suspender. Ahora me está costando tomar la decisión. Aunque no quiera me hice mayor y no sé si me animo a viajar tan lejos. Y si nos pasa algo ¿qué hacemos? Vos ya sé que me dirías, vení y no lo pienses más, ¡de algo hay que morir! Pero no quiero morir y menos lejos.

No lo quiero decir en voz alta, pero tengo miedo. Ya no soy la de antes.

El otro día cuando me caí fuiste la primera en enterarse. ¿Cómo lo hiciste? lo supiste y me llamaste. Yo aun estaba en el médico, me estaban curando el ojo y te sentí tan cerca como siempre. Fue increíble.

Cuando me dijiste que te ibas, esa noche no pude dormir. Estaba tan triste…. No podía dejar de pensar en todos los años de amistad. En todas las mañanas de caminata. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Ya estamos grandes para creernos inmortales.

Me contaste lo que Dina vino a decirte en la rambla, esa mañana no caminamos tanto, fue la única vez que pediste sentarnos en uno de los bancos; el planteo de tus hijos era claro y concreto, o te mudabas a vivir a un residencial o te ibas a Israel a vivir con tu hija y estar con ellos. Solo vendrían a visitarte uno en julio y la otra en enero. Tendrías dos semanas al año para ver a uno de tus hijos y anda a saber si volverías a ver a tus nietos. Nos quedamos calladas y te tomé de la mano. Veíamos pasar a la gente en silencio cada una, creo yo, pensando en la otra.

Hiciste bien, aún no había llegado el momento de tu última parada, tienes tantos pendientes que al asilo no lo ibas a soportar. Yo tenía tantas ganas de decirte que no te vayas, que nos escapáramos y no les hagas caso a tus hijos. Pero no hubiera sido una buena amiga entonces. Te apoyé y prometí irte a visitar todos los años. Pero no lo he podido cumplir aún.

La amistad es eso: decir que sí, aunque fuese el “si” más difícil de la vida. Si hubiera sido egoísta y si no te dije en ese momento lo que sentía fue porque sabía que lo mejor para vos era que te ayude a tomar esa decisión.

Amiga ya me imagino cuando leas esto me vas a llamar y con tu voz chillona al teléfono vas a decirme que tengo razón, que nuestra amistad es más fuerte que la distancia.

Agradezco a Raquel, por su historia que fue inspiración para esta narración.