Con Juan Fridman, experto en turismo religioso cristiano y teólogo

Esta entrevista la realizamos hace ya varios meses, pero volvemos a publicarla hoy al haberse anunciado que desde el mes próximo, nuevamente podrán entrar turistas a Israel. Y dado que el turismo cristiano religioso siempre ocupa un lugar de importancia en el caudal general de los viajes a Israel nadie mejor que Juan Fridman para contar al respecto.

Pero vale la pena leer sobre su vida en general.

Cabe recordar que en lo referente a la descripción de su trabajo, durante la pandemia todo ha quedado congelado y recién ahora se espera poder retomar paulatinamente el ritmo normal.

Juan Fridman (65), que estudió en la escuela Pedro Figari y en el liceo N° 17, fue miembro durante muchos años del movimiento juvenil Hanoar Hatzioni. Se radicó en Israel en 1976. Vivió 2 años en Miami, 5 en México y 5 en Madrid. Está casado con Mary, con quien tiene 3 hijos y 6 nietos.

Al volver del Majon de Madrijim en Israel, Juan trabajó en la tnuá, en el Hanoar Hatzioni. En la escuela Ivriá que aún existía en aquel entonces, fue moré (maestro) en la clase conocida como “Shirim con Juan” y trabajó en el departamento de aliá de la Agencia Judía.

Aún tiene familia en Uruguay, del lado de su mamá, además de grandes y queridos amigos.

Vive en Beit Dagan, ubicado entre Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion.

Ha estudiado Religiones Comparadas, Teología Cristiana y Cábala.

Feliz con la que vida que ha desarrollado en Israel, Juan se dedica a un trabajo que ha requerido, aparte, una entrevista especial.

P: Juan, fundaste hace más de 30 años la agencia de turismo Génesis, especializada en turismo religioso, o sea más que nada de peregrinos cristianos que llegan a Israel, Tierra Santa. ¿Me podés contar ante todo sobre la envergadura de tu trabajo hoy en día?

R: Hace treinta años creamos una empresa para dar servicio al turismo receptivo en Israel que viene con la intención de seguir una ruta religiosa cristiana, que les hagas revivir su cultura, su fe y les permita conocer los lugares que conforman un escenario bíblico donde ocurrieron los hechos que relatan los Evangelios. Y si estos están entre mezclados con el Tanaj, Antiguo Testamento, mejor.

Hoy en día mi empresa Genesis Tours sigue en el mismo camino y con los años ha incrementado su caudal de trabajo, agregando departamentos que dan servicio a otros grupos que también vienen a Israel en busca de otros objetivos, por ejemplo, los viajes de China. Los chinos son muy curiosos y buscan conocer la cultura de países diferentes del suyo, por eso abrimos oficinas de Genesis en Beijing y Shanghai y traemos muchos chinos a Israel.

P: O sea que hay ya cosas que van más allá del turismo religioso.

R: Así es. Por ejemplo damos servicios a grupos de interés profesional que encuentran en Israel los últimos desarrollos o lo más nuevo en la tecnología a la que se dedican en sus países. Así traemos médicos, farmacéuticos, gente del mundo de la tecnología en general, ganaderos, agricultores y un largo etcétera. También tenemos un departamento de incentivos que son viajes que hacen grandes empresas para regalar a sus empleados o a los clientes que han alcanzado las ventas esperadas durante un año. Otro departamento que en los últimos años se ha convertido en el número uno del país es el de tours regulares, gente que viene de forma individual sin grupo desde sus lugares de origen y se une a otros que llegan de otros países con la misma lengua y hacen un recorrido de una semana visitando lo más emblemático de Israel.

Visitas a países árabes

P: Sé que tienen paquetes que incluyen combinaciones con visitas a otros países de la región. Esto significa que viajas, no sé si decir a menudo, pero seguro no muy esporádicamente, también a Jordania y Egipto. ¿Cómo es esa vivencia para vos, siendo ciudadano israelí?

R: Viajo muy seguido por nuestros países vecinos con los que tenemos empresas en colaboración y unión de trabajo para crear productos interesantes de visita para los viajeros, ver hoteles donde se quedan, restaurantes para las comidas y alguna vez si me dan las fuerzas acompaño algún grupo dirigido por un cura o un pastor amigo de muchos años y eso es siempre interesante para la gente que viaja en el grupo. Me cuidan tanto mis ´´socios´´ en cada uno de los países que voy que no me preocupo en nada. ¡¡¡Nunca me dejan solo!!! Y si frente a desconocidos tengo que identificarme, no tengo problema, soy uruguayo y a los jordanos les sigo recordando el 5 a 0 del Mundial anterior.

P: No creo que eso sea un buen camino para que les caigas bien…pero la verdad, recuerdo que estaban tan felices de tener a la Celeste ahí, que creo que ni les importó que perdieron a lo grande.¿Cómo vez la paz con estos dos países, que solemos decir es firme pero fría, a través de tu trabajo allí?

R: Políticamente es fría, pero a nivel del trabajo en el campo del turismo es super cálida. No quiero decir con eso que se mueren de amor por los israelíes, pero nosotros les hemos hecho crecer el turismo de una forma muy importante en los últimos años. A Egipto desde que se hizo la paz gracias a Menajem Begin y Anwar El Saadat y a Jordania desde la apertura de relaciones que lograron Itzjak Rabin y El Rey Hussein. Jordania tenía un turismo muy bajo y nada desarrollado, pero desde la apertura de tres fronteras entre los dos países, su turismo creció de una manera impresionante. Un viaje muy popular para grupos de peregrinos es el de 7 u 8 noches en Israel y 2 en Jordania. Nuestra unión incluye también a Turquía, Grecia y Dubái.

A fondo. No sólo guía, también teólogo.

P: Tú no sólo co-dirigís la agencia que fundaste-tenés un socio- sino que también conocés el tema de adentro, por dos vertientes distintas. Sos guía turístico diplomado y además, un profundo conocedor del Cristianismo, porque estudiaste Teología. Y nada más ni nada menos que con los Franciscanos. Contame un poco al respecto.

R: Desde niño crecí en un ambiente en el que mi judaísmo estaba muy entremezclado con el cristianismo como es mayormente común en un país como Uruguay, donde la educación es gratuita, laica y obligatoria. Amén de esto, mi casa era un crisol de religiones y culturas diversas por la actividad y trabajo de mi papá. Recuerdo que nunca faltaba en una fiesta como Pesaj o Sucot la presencia de curas y pastores compartiendo con nosotros tradiciones y comidas. Mi papá participo mucho tiempo en un programa de televisión creo que del canal 10 que se llamaba ´´Conozca su Derecho´´ y trataba justamente del intercambio de conocimiento de cada uno de los integrantes.

Siempre me fascinó ese mundo por su mística, los relatos que nos hacen ver a D´s como una figura casi humana, donde El mismo habla con los hombres de tú a tú y las guerras que fueron provocadas a lo largo de la historia por motivos únicamente religiosos que llevaron a un odio que no se ha logrado terminar motivado por una incultura básica o la educación equivocada que muchos gobiernos o sectores intelectuales han continuado impartiendo por intereses de ciego fanatismo.

Pero sin duda, la idea que D´s se hizo hombre para presentarse como el tan esperado Mesías prometido por todos los profetas a su pueblo Israel,me atrajo siempre. En Israel logré conocer mucho del tema en cursos de la universidad sobre religiones comparadas en la cátedra de Cristianismo del padre Marcel Dubois, Dominico francés y un gran intelectual y del profesor David Flusser, autor de muchos artículos sobre el cristianismo y específicamente de Jesús, siendo Flusser un judío practicante. No siendo suficiente para mí fui a la escuela de la Flagelación de los padres franciscanos y estudié con ellos teología como si fuera a ordenarme de cura, allí hice grandes amigos hasta el día de hoy.

P: Impresionante. ¿Por qué con los Franciscanos?

R: Ellos eran los que tenían y tienen una escuela teológica muy buena en Jerusalem y la alternativa era Le Ecole Biblique de los padres Dominicos. Yo preferí a los Custodios de Tierra Santa, me sentía con ellos más en familia y super bien tratado, nunca nadie intentó convencerme de convertirme, al contrario, todos querían hacer de mí un buen judío.

Enseñanzas de cercanía

P:¿Qué enseñanzas te dejó haber dado ese paso?

R: Sin duda reconocer que son muchas las cosas que nos unen a judíos y cristianos y pocas las que nos separan. Que la historia no es la cruel, lo son los hombres que la crean y la hacen, los intereses son múltiples y variados y para unos cuantos gobernantes de la historia de la humanidad encontrar un culpable para todos los desastres que ellos mismos provocaban era la mejor solución, y que mejor que los culpables fueran los judíos que al fin y al cabo “son los asesinos de D´s”. Sin darse cuenta que aquel que lleva esa señal tiene que ser superior al mismo D´s, si no…¿cómo asesinarlo?

P: Muy interesante….no había pensado en ese punto. Y sin duda, la acusación de deicidio fue clave en la historia del antisemitismo de fuentes cristianas.

R: Por eso el Papa San Juan Pablo II, hizo una encíclica en la cual deja claro: ´´los judíos no son los culpables de la muerte de Jesucristo. Somos cada uno de nosotros que lo crucificamos y lo volvemos a crucificar cada día con nuestras actitudes y comportamiento´´.Dejando claro que el tema de la crucifixión es fundamental desde el punto de vista teológico ya que se considera que gracias a eso todo cristiano tiene la salvación ya que Jesús murió de esa manera para el perdón de los pecados.

Cristianos y judíos, raíces de un mismo tronco

P: Aunque nunca fuiste un judío religioso en el sentido de la observancia diaria, te preguntaría si acaso haber estudiado Teología cristiana con los Franciscanos te alteró en algo tu sentimiento judío. Aunque de hecho, ya has hecho en parte referencia a eso.

R: No alteró en nada mi judaísmo, lo enriqueció de una manera muy grande, sin olvidarme que el profesor Flusser decía "el cristianismo es una religión judía". Ser judío es tener asumido que el momento de la salvación será gracias a la venida del Mesías, los muertos se levantarán de sus tumbas y todos viviremos bajo el reino directo del Creador. Los primeros cristianos eran judíos, todos ellos, el cristianismo promete una segunda venida de Cristo para la redención total del mundo, el judaísmo oficial que no aceptó eso, lo sigue esperando. Todo es cuestión de preguntarle cuando venga si es la primera o la segunda vez que lo hace…

P: Tendrás mil anécdotas alrededor de este tema…entiendo que en más de una ocasión se te acercó gente que te escuchó hablar y te llamó de “Padre”…

R: Sin duda que pasó en muchas oportunidades, así como el no poder entender de muchos que cómo podía ser que yo no era cristiano, al menos judío – cristiano. El tener que explicar en cado caso el tema siempre ha sido muy agotador......Cuando fui invitado hace algunos años por la radio LV3 de Córdoba, Argentina ponían unos segundos mi voz diciendo cosas sobre Israel en forma de propaganda de la charla que yo venía dar. La gente del comité judío y la comunidad de Córdoba se sintieron muy molestos de pensar era un judío mesiánico el que venía desde Israel para eso y junto a las más de 10 mil personas que vinieron a escucharme lo hicieron 20 de los dirigentes de la comunidad. Al otro día me despertaron muy temprano con una llamada telefónica al hotel, casi obligándome a ir a un asado para la noche siguiente en Carlos Paz con los miembros de la comunidad y los futuros nuevos emigrantes (olim) que ya salían en poco tiempo para Israel.

P: Se convencieron de la verdad cuando te escucharon…

R: Así es.

El acercamiento judeo-cristiano

P: En la Iglesia ha habido, desde la declaración Nostra Aetate en el Concilio Vaticano II, un cambio radical en la actitud hacia el pueblo judío. ¿Lo ves también en el terreno, lo sentís directamente en tus contactos con el mundo cristiano?

R: Sin duda que ese paso cambió muchas cosas. La primera y fundamental fue que se sacó de la misa del jueves Santo la denominación de "pérfidos judíos asesinos de Dios". Luego se crearon grupo religiosos como las Hermanas de Sion que erigieron en muchos países del mundo centro de estudios judeocristianos con el fin de promover el acercamiento de las religiones y las culturas. Otros que recogieron el guante fueron Kiko Arguello y Carmen Hernández los iniciadores del Camino Neocatecumenal de la Iglesia Católica que nació con el fin de acercar a los católicos al seno de la iglesia, conocer sus raíces cristianas infundadas en el judaísmo y crear puentes entre las dos religiones. Después de más de 40 años de actividades este Camino unió en convivencia de 4 días en dos oportunidades diferentes de los últimos 4 años, en la Galilea a Cardenales, Obispos y Catequistas de la iglesia católica de todo el mundo con grandes rabinos de países europeos, sudamericanos, norteamericanos e israelíes. Si yo no los hubiera visto bailar a todos juntos entremezclados alrededor de una hoguera de la fiesta de Lag Baomer, cuando se celebra que en la guerra de judíos contra romanos los discípulos del Rabí Akiva dejaron de morir, no me lo hubiera podido creer posible.

P: En los últimos años se da un fenómeno muy fuerte dentro de parte del mundo cristiano, distintas iglesias evangélicas que defienden a Israel. ¿Cómo se manifiesta eso en tu trabajo?

R: Desde siempre tanto para católicos como para evangélicos el venir a visitar los lugares santos es muy importante. Para los católicos, como decía el papa Paulo VI es crear "un quinto evangelio" personal de cada uno al conocer el escenario de la historia de la salvación en la tierra Santa que no es otra que la tierra de Israel. Para los evangélicos es venir a sentir a presencia del pueblo hebreo en la tierra de Israel y reafirmar lo que aprendieron en las sagradas escrituras "quien se adhiere a las vestiduras de un judío queda salvado", "porque la salvación viene de los judíos" y todo esto sumado a:"de Sion saldrá la ley y la palabra de D´´s de Jerusalem".

En nuestra empresa tenemos gente especializada para atender grupos católicos, así como grupos evangélicos, cuidando las formas de llamar a las cosas para cada uno, los lugares que se visitan y las actividades religiosas y litúrgicas que cada uno realiza en su viaje.

P: ¿Y ves diferencias entre los evangélicos y los católicos en su actitud ante Israel y el mundo judío?

R: Hoy en día no hay mayor diferencia. La podía haber sobre todo por parte de curas católicos de antes del concilio de Vaticano II, pero para los sacerdotes de hoy en día todo es más claro, tienen una escuela muy trabajada y son tantas las cosas que se han escrito y se han modificado o se han profundizado que lo tienen todo muy claro. Los pastores evangélicos liberados de muchos tabúes también tienen las cosas claras en relación a Israel y los judíos y procuramos que tanto unos como los otros vean la realidad de este país, conozcan los milagros modernos y entiendan que lo que se ha hecho en este país en 71 años otros no lo han logrado en más de 250.

Materia pendiente

P: Yo creo que el promedio de los israelíes sabe poco y nada, más bien nada, sobre Cristianismo. Y entiendo que te han invitado en alguna ocasión a liceos a contar y explicar.

R: Al israelí promedio le haría mucho bien conocer que es el cristianismo, sobre todo porque el mundo occidental lo es en un porcentaje muy alto y con ese mundo Israel está muy conectado. Es importante saber que hay gente como nosotros que piensa de otra manera en relación a D´s pero no por eso deja de ser el mismo D´s. Las raíces son las mismas y nuestra cultura tiene un pasado común, por eso para ellos es fundamental la biblia, la misma que se estudia en Israel, solo que para los judíos termina con las crónicas de los Profetas y para los cristianos continua con los Evangelios. Yo he tenido la oportunidad de dar charlas en liceos israelíes y otras instituciones de importancia nacional sobre el cristianismo, los lugares santos para ellos en Israel y la vida de Jesús y me he quedado impresionado de cuánto llama la atención y cuántas son las interrogantes sobre todo de algo se ve a nuestro alrededor constantemente, sea por las iglesias que hay en Israel, por las referencias que se ven en todo tipo de programas extranjeros en la televisión o en películas de todo tipo que vemos en cine.

El vínculo con Uruguay

P: ¿Cuán cercano te seguís sintiendo a Uruguay?

R: Estoy en contacto diariamente con mis amigos que aún viven en Uruguay enterado de las noticias, al tanto del fútbol y feliz que Nacional salió campeón. Además viajo a Montevideo todos los años.

P: ¿Qué te llevaste contigo para siempre de Uruguay?

R: Mi personalidad de judío uruguayo, que mantengo hasta el día de hoy. Soy la consecuencia de mi educación, que es uruguaya. Viví en Uruguay hasta los 20 años y hay marcas de fábrica que no se pierden mientras la máquina funciona. Indudablemente ha habido un crecimiento, enriquecimiento cultural y madurez, pero aquel que fui en el pasado, sigue siendo el mismo.

P: ¿Qué característica, vivencia o “cosa” uruguaya importarías a Israel?

R: Una sucursal de La Pasiva, la amabilidad del uruguayo,la garra charrúa y el postre Chajá.

P: ¿Y qué de Israel te parece que le haría bien a Uruguay?

R: La tecnología israelí, los avances en la medicina y los sistemas de seguridad ciudadana

P: Absolutamente fascinante esta entrevista Juan. Además, optimista y alentadora, lo cual siempre hace bien. Mil gracias.

R: A vos.