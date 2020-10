Ser judía es parte de mi cultura y de mi historia: Lilian Madfes

Lilian es una arquitecta jubilada. Disfrutaba especialmente la arquitectura industrial. y la cerámica. Se ha dedicado a la pintura con materiales varios. Muy adepta al plumín y rapidograph. En los 90 transformó muchas fotos de familia en escenas surrealistas en 3D.Arte textil con materiales inusuales. Por lo general se dedica a series hasta que pierde el interés.

¿Cuál es el primer recuerdo relacionado con el arte que tenes en tu vida?

Siempre me gustó dibujar. En mi casa la música era importante, más que las artes visuales

¿Cuando eras niña te llevaban a ver museos? ¿Cuál es el museo que recordas haber visitado que tengas memoria? El primer recuerdo es de Florencia en la Galeria degli Uffizi. No recuerdo qué edad tenía, quizá 14. Fuimos toda la familia. Quedé hipnotizada y me olvidé del mundo. Estuvieron dos horas buscándome.

¿En qué momento de tu vida decidiste que querías dedicarte a la pintura?

Cuando terminé el bachillerato. Hacía tiempo que pintaba, dibujaba, visitaba un taller y en alguna oportunidad expuse en colectivas. Mis padres pegaron el grito en el cielo y estudié arquitectura. Era después de Bellas Artes lo que más me interesaba. Trabajé paralelamente en ambas cosas. De hecho necesito el arte, pero también un cable a tierra.

Mujer con olas y barco.

Acuarela y plumín

Contame tu experiencia como artista en Uruguay

Uruguay tiene increíbles artistas y talleres. Como estaba muy volcada a la arquitectura iban ambos en paralelo.

No es fácil exponer si no vas a pedir y a mi eso me da mucha vergüenza, de modo que solo expuse cuando me invitaron.

Sin título. Acuarelas y rapidograph sobre papel algodón

Sin título. De la serie Kismet. Polipropileno, tintas y carbón.

Rojo y Carbón. Polipropileno, seda teñida, carbón, costura.

¿Vos sentís que el arte en la educación curricular tiene la presencia que debería dada la importancia que hoy se asigna a la creatividad?

No!!! Cuando mis hijos iban a la escuela y al liceo me llamó poderosamente la atención que solo tuviesen una hora semanal. Como crecí en Alemania, hice todo el liceo y la facultad allá. Me llamó la atención la diferencia. Tanto en dibujo como en música. Una hora no da ni para sacar y juntar los utensilios. Mi gusto por la música se lo debo a mis padres, pero también a la profesora de música del liceo público al que fui en Múnich. Una lástima que en aquellos tiempos no me daba cuenta que privilegiada era.



¿Cuando un joven le dice a sus padres que quiere ser artista, hay prejuicios y le dicen “de qué vas a comer? ¿Vos sentís que esto ha cambiado o es igual que cuando eras joven?

Mi hija de hecho es artista: música, diseñadora industrial y gráfica. Ella sola eligió una carrera con " cable a tierra" y hace su arte en paralelo. No es nada fácil vivir del arte. Yo por lo menos, no puedo. Tampoco me sé vender. Es otra cosa que me da vergüenza.

¿Cuáles son tus museos preferidos del mundo y de Montevideo?

Son muchos. La Vieja Pinacoteca de Munich estaba frente a la TUM ( Facultad Técnica de Munich) y pasaba mucho ahí. Era un poco el living de mi casa. También quedaba muy cerca el Lenbach Haus con la colección del Jinete Azul. Hoy es el areal museístico. Acá me siento muy a gusto en el MNAV porque ya soy parte de la colectividad de artistas, hay muchas amistades muy queribles. Lo afectivo es muy importante para mi. Pero hay muchas otras salas que aprecio.

¿Te gusta visitar museos sola o acompañada?

Con amigos, porque te dan visiones que se te escapan.

¿En qué te interpela el judaísmo en tu vida? ¿Cómo fue vivir en Munich diciendo judía?

No soy religiosa, pero tengo una identidad judía muy marcada. Es también parte de mi cultura y de mi historia. Madfes es impresor en hebreo y pude indagar que eran impresores desde el siglo 16.Llegar a Alemania a los diez años y sin hablar alemán me dio temor al principio. No fue fácil. No es sólo el idioma que desconoces, sino que también los códigos. Tampoco era fácil formar parte de la colectividad judía nacida allá. Fueron años de bastante soledad, pero terminé aprendiendo y teniendo amigos de todas las colectividades. Por eso me siento tan identificada con nuestra colectividad de artistas acá en Uruguay. Fue lo que borró mi sentimiento de soledad.