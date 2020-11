Otros dos voluntarios recibieron la vacuna israelí en el hospital Hadassah

Israel continúa avanzando en la primera etapa de los experimentos clínicos en humanos para la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el Instituto de Investigación Biológica de Nes-Tziona, y este lunes de mañana otros dos voluntarios la recibieron en el Hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalem. Casi al mismo tiempo eran dados de alta Segev Harel (26) y Aner Ottolenghi (34) del Centro Médico Sheba-Tel Hashomer y Hadassah respectivamente, que recibieron la vacuna el domingo, los primeros voluntarios en participar en esta iniciativa.

Harel Segev, de 26 años, uno de los 2 primeros voluntarios israelíes para los experimentos de la vacuna israeli contra el Covid-19. salió del @MedicalSheba, dijo que se siente excelente y expresó la esperanza de traer la vacuna a Israel y el mundo. pic.twitter.com/Srb7dozsd3 — Jana Beris (@JanaBeris1) November 2, 2020

Los dos nuevos voluntarios son Efi (26) de Jerusalem y Eli Ein Dor (50) de Mevaseret Tzion.

Efi es estudiantes de computación. Decidió ser parte del experimento y se dice orgulloso de ello. “Siento que respondí a un llamado a participar en un esfuerzo nacional del Estado de Israel y tengo mucha fe en este camino. No soy enfermero ni médico, por lo cual considero que mi mejor forma de aportar es participando en este experimento. No siento ningún temor”, declaró. Comentó que “gente que no conoce a fondo el tema del virus difunde rumores irresponsables , como si se trata de una exageración o un invento, lo cual es perjudicial para todos”.

También él siente que la pandemia ha afectado su vida, como al resto del mundo.

“Mi abuelo, que cumple 90 años en abril, vive en Manchester y hace ya más de un año que no lo veo. Ojalá que la situación actual se calme y logremos reunirnos para su cumpleaños”.

De izquierda a derecha: Efi, el Profesor Yosi Karako y Eli Ein Dor (Foto: Hadassah)

Eli Ein-Dor, padre de 4 hijos, encabeza un equipo de programadores en la Dirección de Puertos de Israel. Al referirse a su participación en este proyecto, comentó que “tengo mucha fe en los médicos, en Hadassah y en la vacuna israelí”. “Mi esperanza es que esto logre un verdadero progreso en la lucha del país y el mundo con el Coronavirus y las limitaciones que impone”.

Una pregunta relevante es qué dicen las familias de los involucrados. Efi dijo que sus hermanos lo apoyan firmemente, y Eli comentó que su familia está dividida. “Al principio mis hijos me apoyaban menos, pero los tranquilicé y aquí estoy”.

El resumen de Eli fue significativo y más que natural: “Deseo que tengamos éxito, tanto yo como el muchacho joven que también recibe hoy la vacuna.Y éxito a nuestro país”.

El Profesor Yosi Karako, Director del Centro de Investigación Clínica en Hadassah agradeció a los dos voluntarios y agregó: “Nuestro papel es encargarnos de que el experimento transcurra sin problemas, que no los pongamos a ustedes en peligro. Y eso es precisamente lo que haremos. Haremos un seguimiento de vuestro estado, y escucharemos de ustedes diariamente lo que van sintiendo. El objetivo de todos nosotros es el mismo: devolver la vida en Israel a la rutina absoluta”.

Por su parte, los dos primeros voluntarios que participaron en el experimento ya este domingo, fueron dados de alta sin haber sufrido ningún tipo de problema, tras una internación de aproximadamente un día para hacer un seguimiento de posibles reacciones de sus organismos a la vacuna.

En Hadassah, el Profesor Yosi Karako dijo que “esto es sólo el comienzo del camino y nos da mucha alegría saber que Aner vuelve a su casa sintiéndose perfectamente bien”. Agregó que “gracias a é y los demás participantes en el experimento, podremos realizar el sueño de lograr evitar el Coronavirus”.

El Profesor Zeev Rotstein, Director de Hadassah, dijo que “somos la primera piedra en la construcción de un proceso largo y estricto y me alegra que de aquí salga esta mañana un mensaje tan optimista”.

El Profesor Zeev Rostein, director de Hadassah, con Aner Ottolenghi (Foto: Hadassah)

El primer voluntario en Hadassah, Aner Ottolenghi, que volvió a su casa sintiéndose muy bien, puede observar el proceso con una visión singular ya que es estudiante de Doctorado en Inmunología.