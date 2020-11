No importa quién gane, Estados Unidos ya ha perdido

En el momento de redactar este artículo, no tenemos idea de quién ganará las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020: el republicano Donald Trump o el demócrata Joe Biden.

Y aunque es posible que no se anuncie rápidamente un ganador claro e indiscutible, una cosa está clara: Estados Unidos ha perdido y ha estado perdiendo durante años a medida que se vuelve cada vez más dividido y cada vez más radical.





Si bien los dueños de negocios en Washington DC y otros posibles focos de conflicto en los EE. UU. estaban ocupados reforzando sus tiendas contra posibles disturbios posteriores a las elecciones que terminarían en violencia, es aún más claro que las elecciones de este año no son la celebración de la democracia de años anteriores. .

Hay quienes eligieron la explicación fácil para los disturbios anticipados: culpar a Trump con toda su presunción, mentiras incesantes, franqueza e incitación. Y aunque Trump es de hecho parte del problema, es solo la mitad.



Y aunque es posible que no se anuncie rápidamente un ganador claro e indiscutible, una cosa está clara: Estados Unidos ha perdido y ha estado perdiendo durante años a medida que se vuelve cada vez más dividido y cada vez más radical.







La llamada locura del despertar, generalmente asociada con la política de izquierda y que se refiere a una percepción de conciencia de los problemas de justicia social y racial, constituye la otra mitad. Y a pesar de lo que algunos puedan creer, la locura del despertar cobró impulso mucho antes del mandato de Trump como presidente.



En enero de 2016, cuando Trump todavía no era más que un personaje colorido en las primarias sin ninguna posibilidad real de ganar las elecciones, el Washington Post informó sobre uno de sus mítines electorales en Hilton Head Island en Carolina del Sur.



En el informe había comentarios de Cathy Cuthbertson, de 63 años, ex administradora de una universidad de artes liberales en Ohio.

Según Cuthbertson, fue al mitin porque “no podía decir ‘Feliz Navidad’. Y cuando escribíamos cosas, ni siquiera podíamos decir ‘él’ o ‘ella’ porque teníamos transgénero o gente de color. Quiero decir, tuvimos que vigilar cada palabra que salía de nuestra boca, porque teníamos miedo de ofender a alguien, pero nadie tiene miedo de ofenderme a mí «.

Para Cuthbertson, así como para muchos otros estadounidenses, Trump fue el único que representó un verdadero contrapunto a la policía de corrección política, que, según afirman, estaba tratando de dictar lo que podían o no podían decir.

Y aunque puede que Trump no sea la respuesta, está claro que una forma radical de pensar llevó a otra en el lado opuesto del espectro político.







Hace unos meses, la escritora de opinión del New York Times, Bari Weiss, renunció al reconocido medio de noticias , citando una respuesta hostil a sus opiniones.

Hace dos semanas, Weiss escribió un artículo para la prominente Tablet Magazine, en el que escribió sobre cómo «el liberalismo estadounidense está en peligro debido a una nueva ideología, una con implicaciones peligrosas para los judíos».



Y aunque Weiss es una liberal abierta que no apoya a Trump en ningún tramo de la imaginación, fue lo suficientemente valiente como para criticar el movimiento liberal de Estados Unidos. Y esto la llevó a ser retratada como representante de la derecha conservadora por el periodista radical liberal Glenn Greenwald.



Es irónico entonces que la publicación en línea «The Intercept», que Greenwald ayudó a lanzar, se negó la semana pasada a publicar un artículo escrito por él sobre la corrupción de la familia Biden. Esto llevó a Greenwald a participar en una entrevista con Tucker Carlson, el entrevistador conservador de Fox News, donde el periodista liberal se quejaba de la progresiva censura.

La división y la censura en Estados Unidos solo está empeorando, una encuesta reciente encuentra que el 62% de los estadounidenses tienen miedo de expresar sus opiniones: ¿La Primera Enmienda? ¿Libertad de expresión? Para muchos en Estados Unidos, estos conceptos ya no tienen ningún mérito.





Hasta el 44% de los jóvenes estadounidenses menores de 30 años piensa que está justificado despedir a un empleado por apoyar a Trump, mientras que el 27% piensa que está justificado para apoyar a Biden.

El centro liberal cuerdo se está apartando gradualmente y fuera del discurso público, los medios de comunicación y la academia. Este debilitamiento presenta un peligro muy real para la idea de democracia liberal.



La columna vertebral de una sociedad democrática es una clase media fuerte, numerosa y estable, tanto en términos económicos como en términos de conciencia política. Se supone que son los intermedios quienes deben reconocer que todos los lados, ya sean de izquierda o de derecha, conservadores o liberales, plantean puntos válidos que vale la pena escuchar.



Con la erosión de la clase media, solo hay odio donde hubo un desacuerdo.



En Israel ese medio todavía existe. Y mientras sigue en pie, los eventos que se desarrollan en Estados Unidos están comenzando a filtrarse en la sociedad israelí. Un ejemplo de ello es la academia israelí, que parece estar siguiendo los pasos de su contraparte estadounidense.





Otro ejemplo es el político de izquierda Amram Mitzna, quien recientemente se unió al ex presidente de la Agencia Judía, Avraham Burg, en una empresa política que busca unir a árabes y judíos. Son claros contrapuntos a políticos de derecha como Miki Zohar, Miri Regev y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Todavía hay una pequeña posibilidad de que en las próximas elecciones hablemos de temas relevantes que nos atañen a todos. Con un poco de suerte, es posible que ni siquiera necesitemos fortalecer nuestros propios negocios de los disturbios que se esperan en las calles.





Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron