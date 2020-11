La deslegitimación de Israel en los medios de comunicación

“Doble rasero” es el término que se usa para nombrar lo que pasa con Israel en los medios de comunicación, ya no en español, sino en Occidente. Esto implica que se aplica otra vara cuando se habla de Israel. Si asesinaron 500 palestinos en Yarmouk, no tiene importancia porque fueron los sirios. Si en Israel un palestino atropelló un control aduanero y lo mataron, Israel tiene la culpa y se publica en todas partes.

Los diarios usan la voz pasiva. “Un palestino fue abatido por un policía israelí después de intentar acuchillarlo” Se publica que Israel ataca Gaza pero nunca se hablan de los misiles que llegan a Israel y de los 15 segundos que tiene la gente para corre a los refugios. Si Israel no hizo nada, no sale la noticia. Cuando hay un atentado en Yemen o mismo el tema de la minoría igur en China, no se publica en casi ningún lado.

Hasta el 67, Israel era sinónimo de Occidente en guerra fría. Israel era David contra Goliat (mundo árabe). Antes del 67, los movimientos guerrilleros palestinos estaban inmersos en la generalidad de los movimientos guerrilleros socialistas de todo el mundo. Eso generaba empatía de occidente hacia Israel. Ni que hablar el tema del Holocausto. Luego vino las Olimpiadas de Münich, el secuestro en Entebbe. Israel seguía siendo el bueno de la película. De a poco, los palestinos fueron tomando lugar en la prensa internacional.

Con el debilitamiento del campo socialista y el surgimiento del fundamentalismo islámico, las agrupaciones guerrilleras pasaron a ser de base religiosa en vez de socialista. La propaganda pro palestina y la apropiación del término “palestino”, fue algo paulatino. En Uruguay hubo un Banco Palestino, que donde trabajaron muchos judíos. Se hablaba de árabes y no de palestinos. Cuando yo estaba en la Universidad (fines años 80), se hablaba del conflicto árabe-israelí y no recuerdo marchas a favor de los palestinos y todos los días había una distinta.

Los medios de comunicación hoy día están contra Israel. Esto no es opinable. En Uruguay el humorista Carlos Tanco bromea con el tiempo que se le dedica en Uruguay a los palestinos. “Los uruguayos no tienen otro tema que los preocupe tanto”. Las agencias como Reuters, AP, dan sus informaciones con un sesgo informativo. Se nota más en diarios como El País de Madrid, que en la parte de turismo puede hablar de Tel Aviv como un destino turístico maravilloso y nombrar a esta ciudad como la capital de Israel.

Si me hablan de que Israel “ocupa”, yo voy a decir que no hay territorios “ocupados” sino en disputa. Voy a elegir los términos adecuados y los adapto a mi discurso.

En principio, de buena forma. Mi objetivo es instalar la convicción que manifestarse contra Israel tiene consecuencias. Hace un par de meses, un periodista uruguayo de Búsqueda se refirió a la representación diplomática de la comunidad, se le escribió y corrigió el artículo. Esto es cuando alguien comete un error por desconocimiento. Esto fue en twitter público. Medio de prensa muy sesgado contra Israel Periodista: Maria Landi Medio: Brecha https://brecha.com.uy/castigo-colectivo/

Me sorprende como en el mismo diario hay una entrevista muy complaciente a un autor como David Grossman o a Etgar Keret y en la parte de política internacional una nota con palabras como apartheid, maltrato, etc. ¿Es la misma publicación? Si Esto se ve en El País de Madrid, en el Mundo, en la Vanguardia.

Se acordó la paz con Egipto, con Jordania, este año con Emiratos Arabes Unidos y con Bahrein.

Los palestinos están quedando cada vez más solos. El tema de poder hoy en medio oriente, es el enfrentamiento de un Irán chiita y Arabia Saudita sunnita.

Tenemos prensa como RT e Hispan TV, que son operadores al servicio de Irán.

Me pregunto cuándo me expreso y cuando me callo la boca. Este tema me tiene en vilo muchas veces.

Por ejemplo si hay un video que implica a las IDF en cualquier actitud no profesional, yo no comento. Puedo hablar de chicos tomando cerveza en momentos que lo tienen prohibido. No siempre lo mejor es responder.

El concepto de refugiado palestino de la UNWRA colaboró con darle sentido de víctimas. En el 48 se habla como máximo de 700.000 que se fueron. Ellos consideran que existen más de 5 millones de personas refugiadas palestinas. Significa que el estatus de refugiado es hereditario.

La fuente de demonización de Israel muchas veces son diarios como Haaretz que tienen una línea editorial muy crítica y que ha sido cada vez peor en la era Bibi.

Hay instituciones como Breaking the Silence que le dan material a páginas como Palestina Libre que cuentan una narrativa anti israelí.

El gobierno de Israel durante mucho tiempo, se preocupó muy poco de su imagen en los medios de comunicación internacionales.

Hoy día tanto la Cancillería como el Ministerio de Asuntos Estratégicos producen material para comunicar la idea de un Israel tecnológico, turístico, empático cuando ocurren desgracias en diferentes países del mundo.

Tema de la interseccionalidad, las causas que van juntas. La izquierda y Palestina. Feminismo que no nombra lo que pasa con las mujeres en Irán.

Ej. Mostrar que las feministas del mundo no dicen una palabra acerca de cuándo van presas las mujeres en Irán por sacarse el burka o cualquier otro derecho.

¿Qué opinas de la interseccionalidad? ¿Se puede ser de una minoría y no votar a la izquierda?

Pienso que la interseccionalidad es una trampa. Primero porque en concebir la sociedad como grupos de víctimas en una puja por mostrar quién está peor, unas olimpiadas de la victimización es poco sano. Pero sobre todo es una mirada falsa. No se puede resumir una persona a su color de piel o su sexualidad. ¿Tiene más que ver un montevideano negro con un danés de origen angoleño que un montevideano judío con un finlandés? No lo creo. A la hora de votar, ¿los intereses de la CEO de una multinacional son los mismos que los de una cajera de supermercado porque ambas menstrúan? No necesariamente. La izquierda identitaria pretende que sea así. En lo hechos, hay homosexuales, negros, judíos, musulmanes que votan a la derecha y odian que los tomen por un voto cautivo al que se acusa de traidor “si vota mal”. De la entrevista con @aleschapire

"No menos de 480 periodistas oficialmente acreditados cubren para medios extranjeros lo que ocurre en Israel, Cisjordania y Gaza, según cifras de la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel" de "La traición progresista" de @aschapire

De “La Traición progresista” de @alejo

"Así, se podía tener empatía con el judío mientras llevara el traje a rayas y la estrella amarilla cosida, pero si este quería escapar de la condición de víctima eterna, de la condena milenaria a ser por siempre “el otro” Si entendemos estos conceptos, podemos darnos cuenta del lugar dónde nos quieren ver los otros.

"El progresista ama al judío. Al judío de antes de 1945" así comienza el capítulo llamado "El antisemita perfecto" del libro de @aschapire "La Traición progresista". Este concepto me cuesta digerirlo pero lo entiendo.

En la serie de tv Borgen, hay un capítulo que el jefe del Partido Laborista le dice a la Primera Ministra que él es el último líder de un partido de izquierda que fue obrero. ¿Hoy día quiénes son los votantes de la izquierda?

Los votantes y el sujeto de izquierda, que antes era la clase trabajadora, son los ganadores de la globalización. El corazón del electorado de esta izquierda son los burgueses blancos, los pertenecientes al mundo de la educación y la cultura (son los ideólogos y transmisores de esta ideología), la militancia lgbt+, los inmigrantes que se sienten que sus intereses son mejor defendidos por la izquierda europea (aunque sigan al mismo tiempo votando por correo por partidos ultraconservadores en sus países de origen, el caso turco es emblemático). Me contesto Alejo Schapire a mi pregunta.