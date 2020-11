Textos&Contextos



El estudio de la Torá tiene muchas dimensiones y muchos niveles. El primer paso en la incursión en ese mundo de infinita sabiduría es entender el texto; el peshat. Antes de entender qué es lo que el texto quiere decir hay que entender que es lo que dice.

No es una tarea fácil; sí es una experiencia fascinante.

En esta serie semanal compartiré, si Di-s quiere, una síntesis de un análisis que el Rebe hace del comentario de Rashi sobre un texto de la lectura bíblica —parshá— de la semana.

Lo especialmente fascinante es ver cuán sofisticada y desafiante es la comprensión básica del texto bíblico como podemos apreciar por medio del comentario de Rashi y el análisis del Rebe de los mismos.

Espero que los disfruten y aguardo sus comentarios.



Rabino Eliezer Shemtov

Vaietzé

¿Qué hay detrás de un nombre?

En la parashá de este semana, Vaietzé[1], leemos sobre el nacimiento de once de los doce hijos de Iaakov. Sobre el primero, Reuvén, leemos[2]: “Lea concibió y dio a luz a un varón. Lo llamó Reuvén ‘porque —dijo— el eterno vio mi humillación, y ahora mi esposo me amará’”.

Rashi cita las palabras “Y lo llamó Reuvén” y comenta:

“Nuestros sabios explicaron[3]: [Lea] dijo: vean la diferencia entre mi hijo y el hijo de mi suegro [Esaú], quien vendió la primogenitura a Jacob, y este no la vendió a Iosef, y no la reclamó [cuando Jacob la transfirió a Iosef]. Y no solo que no la reclamó sino que quiso sacarlo [a Iosef] del pozo.”

Hace falta entender:

1. El objetivo de Rashi con su comentario es explicar todo lo que no está claro en la comprensión básica del texto. ¿Qué es lo que no se entiende en el texto como para que Rashi se vea obligado a explicar algo al respecto?

2. A primera vista parecería que el comentario de Rashi con respecto al significado del nombre Reuvén contradice el significado explícito en el texto. Según Rashi, la palabra Reú [de Reuven] quiere decir “miren”, mientras que en el texto del versículo dice que quiere decir “[Di-s] vio”.

3. ¿Porque explica Rashi el mérito de Reuvén contrastandolo con episodios que 1) iban a ocurrir recién en el futuro lejano y 2) vinculados con algo negativo de Reuvén (la pérdida de su primogenitura y haber motivado que pongan a Iosef en el pozo) y no por medio de 1) algo mucho más cercano en el tiempo y 2) que manifestaba su honestidad[4]?

4. ¿Por qué entiende Rashi que la diferencia entre Reuvén y Esaú es el hecho que no vendió su primogenitura como lo había hecho su tío Esaú y no —como lo señala el Talmud— que Esaú odió a su hermano Jacob a raíz de haberle vendido su primogenitura mientras que Reuvén no sintió ningún resentimiento por la transferencia de la primogenitura a Iosef?

La explicación:

El motivo que aparece en el texto en cuanto al motivo del nombre Reuvén, “Que Di-s vio su aflicción y que ahora —a raíz de haber dado a luz a un hijo— su marido la iba a amar” sería fácil de entender en general ya que por naturaleza el amor de un hombre hacia su esposa crece a raíz del nacimiento de un hijo. Pero en este caso específico no es tan sencillo ya que se trata de una mujer cuyo marido la odiaba[5]. ¿Por qué creía Lea que el nacimiento de su hijo iba a cambiar ese sentimiento —“ahora mi marido me amará”— si la esposa amada por Jacob era Rajel quien también iba a dar a luz?

Además, ¿cómo tenía Lea la certeza de que su hijo primogénito iba a comportarse de una manera que provocaría el amor de su padre hacia ella, especialmente dados los antecedentes de que tanto el primogénito de Abraham —Ishmael— como el de Isaac —Esaú— no se comportaban de una manera digna?

Es por eso que Rashi trae la explicación de nuestros sabios, para que entendamos en qué se basaba la certeza de Lea expresada en el texto.

Entendemos también por qué es que Rashi trae como contraste con Esaú únicamente la virtud de Reuvén de que no vendió su primogenitura: se trata aquí del nacimiento del primogénito tanto de ella como de Jacob, y la importancia que Reuvén le iba a dar a la primogenitura debería ser causa para despertar el cariño especial de Jacob por él y —como consecuencia— por ella.

Y Rashi continúa diciendo que Reuvén no se quejó cuando Jacob transfirió la primogenitura a José y no solo eso sino que quiso salvarlo a José del pozo. O sea: aunque Jacob amaba a Rajel y quiso tener hijos con ella —cosa que podría cancelar la importancia del hecho que Lea le dio a luz un primogénito— no obstante, dado que Lea dio a luz a un hijo de un carácter tan elevado que a pesar de ser el primogénito de Jacob y valorar esa condición, no se opuso cuando Jacob decidió transferirla a su hijo preferido, José —primogénito de su esposa preferida Rajel—. Y no solo eso sino que quiso salvar a ese hermano quien había recibido su primogenitura. Sin duda, razonó Lea, como consecuencia de haber dado a luz a un hijo así ¡Jacob la iba a amar!

Con esto entendemos por qué Rashi destaca la virtud de Reuvén hablando de episodios en el lejano futuro relacionados con la primogenitura y no por medio de eventos más cercanos en el tiempo y que no están vinculados con algo negativo en la conducta de Reuvén.

Con esto entendemos también como la explicación de los sabios citada por Rashi no solo que no contradice lo dicho en el texto bíblico sino que nos ayuda a entender por qué Lea tenía tanta certeza que su marido la iba a amar a raíz del nacimiento de su hijo.

La dimensión mística:

Encontramos dos diferencias entre los nombres de los patriarcas y los nombres de las doce tribus: 1) los doce hijos de Jacob, a diferencia de los patriarcas, recibieron sus nombres por medio de sus madres; 2) el nombre de cada uno de los doce hijos viene acompañado de una explicación, cosa que no ocurre en cuanto a los nombres de los patriarcas.

¿A qué se debe?

Los nombres personales no son fijados meramente por convención sino que representan la naturaleza del vínculo intrínseco entre el alma y el cuerpo. Hay dos tipos de vínculo: general y particular. Todos somos descendientes de los tres patriarcas, pero no somos todos descendientes de todas las doce tribus. Los nombres de los patriarcas representan la naturaleza de la conexión general mientras que los nombres de las tribus representan la de la conexión particular. Y es por eso que los nombres de las tribus fueron dadas justamente por medio de las matriarcas: en la formación de un hijo el padre aporta una gota de esencia mientras que es la madre quien —en el transcurso de nueve meses— la desarrolla en todos sus detalles.

Todavía cabe preguntar: las explicaciones de los nombres como aparecen en el texto de los versículos expresan situaciones de la madre y no del hijo, ¿qué tiene que ver el nombre, entonces, con la condición del hijo? Según la explicación de Rashi en nombre de los sabios en cuanto al primero, Reuvén (que sirve de ejemplo para los demás nombres), se entiende que los nombres no reflejan únicamente una situación relacionada con las madres, sino que antes que nada expresan algo importante vinculado con el carácter y/o historia del hijo.

La enseñanza práctica:

Si bien nuestro vínculo general y esencial con nuestra identidad judía es la base sobre la cual se apoya y se construye nuestra identidad, no alcanza con eso. Hace falta saber aplicar y expresarla hasta en todos los detalles de nuestros pensamientos, palabras y acciones diarias. “Judío” no es solo la definición de nuestro origen; es la definición y descripción de nuestra condición e identidad personales.

Sintesis de Likutei Sijot vol. 10, págs. 92-99



[1] Génesis 28:11 - 32:3

[2] Génesis 29:32

[3] Berajot 7b

[4] Véase Rashi Génesis 26:34 y 30:14

[5] Génesis 29:31,33