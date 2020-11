Por qué los palestinos deben una disculpa a los árabes

¿Se disculpará el liderazgo palestino con Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por acusarlos de traicionar a los palestinos y árabes al firmar acuerdos de paz con Israel?

La semana pasada, la Autoridad Palestina (AP), encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, en un movimiento sorpresa, anunció que había decidido restablecer todas las relaciones con Israel, incluida la coordinación de seguridad entre las fuerzas de seguridad de la AP y las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania. .

Abbas también debe una disculpa a los palestinos porque su decisión de romper los lazos con Israel privó a los pacientes palestinos, a excepción de otro prominente líder palestino, Saeb Erekat, de recibir tratamiento médico en Israel. La decisión también privó a miles de palestinos de recibir los salarios completos: Abbas se había negado a aceptar los ingresos fiscales recaudados por Israel en nombre de los palestinos.

Además, la Autoridad Palestina decidió devolver a sus embajadores palestinos a Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos después de llamarlos para consultas para protestar por los acuerdos de paz entre los dos países e Israel.

El liderazgo de la Autoridad Palestina había acusado a los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin de apuñalar a los palestinos por la espalda y «traicionar al pueblo palestino, Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa» al aceptar establecer relaciones con Israel. Los palestinos de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental se habían manifestado contra los acuerdos de normalización quemando banderas de Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos y fotografías de los gobernantes de los dos países.

Irónicamente, algunos palestinos acusan ahora a los líderes de la Autoridad Palestina de hipocresía y de «apuñalar al pueblo palestino por la espalda» al restablecer las relaciones con Israel. Varios palestinos y árabes recurrieron a las redes sociales para exigir sarcásticamente que la Autoridad Palestina retire a su embajador de Ramallah para protestar por su propia decisión de «normalizar» las relaciones con Israel.

Algunos palestinos consideran que la decisión de los líderes de la Autoridad Palestina de restablecer los lazos con Israel y devolver a los embajadores palestinos a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein es un intento aparente de acercarse a una posible nueva administración estadounidense bajo el presunto nuevo presidente electo Joe Biden. Es muy probable que Abbas también tenga la esperanza que, a cambio, Estados Unidos y algunos estados del Golfo reanuden el vertido de dinero en las arcas de la Autoridad Palestina, para empezar.

Si bien una administración de Biden puede estar contenta con los gestos palestinos, los árabes en el Golfo están exigiendo una disculpa del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y del liderazgo palestino. Estos árabes exigen saber por qué está bien que los palestinos renueven sus lazos con Israel, pero no está bien que Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos firmen tratados de paz con Israel.

El analista político de Bahrein Abdullah Al-Junaid, dirigiéndose a Abbas, escribió :

«Su Excelencia Sr. Presidente Mahmoud Abbas, como ciudadano de los estados del Golfo Árabe, acojo con satisfacción la decisión de devolver a los embajadores palestinos a Manama y Abu Dhabi, pero debe emitir inmediatamente una declaración formal de disculpa a todos los ciudadanos del Reino de Bahrein, el Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Arabia Saudita por sus declaraciones e insultos contra nosotros «.

Al-Junaid señaló que Abbas presidió una reunión de facciones palestinas en septiembre para condenar y lanzar insultos contra los árabes del Golfo y sus líderes.

«Desde la década de 1960, los niños de los estados del Golfo solían contribuir con sus asignaciones diarias para apoyar a los palestinos», señaló Al-Junaid . A cambio, agregó, los líderes palestinos no han mostrado nada más que desprecio por la gente del Golfo:

«Nos acusó de vender Jerusalén y al pueblo palestino, mientras regresa a sus acuerdos de seguridad con Israel sin emitir una declaración explicativa al público palestino, y mucho menos a los árabes. Esto fue seguido por el regreso de los embajadores [palestinos] a Abu Dhabi y Manama sin ninguna vergüenza o la emisión de una declaración de disculpa en su nombre. No me preocupan sus asuntos internos, Sr. Presidente, pero cualquier ataque contra un ciudadano del Golfo es un asunto que ya no es aceptable. Debe públicamente y disculparse personalmente por lo que nos ha hecho «.



Al-Junaid y otros árabes del Golfo pidieron boicotear al liderazgo de la Autoridad Palestina hasta que Abbas emita una disculpa por haber insultado a los estados del Golfo e incitado a sus ciudadanos a rebelarse contra los gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

El escritor emiratí Turki Hasher exigió que los líderes de la Autoridad Palestina se disculpen antes de enviar a los embajadores palestinos de regreso a Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. El liderazgo palestino, dijo, finalmente admitió que la retirada de los embajadores fue un error. «Pero no creo que traerlos de regreso sea tan simple porque debe haber una disculpa oficial por esta decisión apresurada, que refleja confusión y mala administración», escribió Hasher .

El analista político kuwaití Mohammed Al-Mulla se preguntó por qué todos los que habían condenado a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein por firmar tratados de paz con Israel ahora guardaban silencio sobre la decisión del liderazgo palestino de renovar las relaciones con Israel:

«Escuchamos acerca de las amenazas y la intimidación de todas las facciones palestinas y partidos islamistas sobre el tema de los acuerdos de paz entre los estados del Golfo e Israel. Pero, ¿Dónde están hoy con respecto a la normalización palestino-israelí?»

El usuario de medios sociales emiratí BintUAE1900 respondió : «Ellos [los palestinos] estaban pisoteando las fotografías de nuestros líderes. Pero no los hemos visto pisoteando las fotografías de Abbas».

Algunos árabes del Golfo respondieron a la decisión de los líderes de la Autoridad Palestina de restablecer los lazos con Israel pidiendo la expulsión de los embajadores palestinos en los estados del Golfo y boicoteando los productos palestinos.

Otro escritor kuwaití, Abdel Muhsen Husseini, dijo que le parecía extraño que, si bien el liderazgo palestino denunciaba los acuerdos de normalización entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, acogiera con satisfacción su propia decisión de restablecer las relaciones palestinas con los israelíes.

Al señalar que la decisión del liderazgo de la AP equivalía a la normalización con Israel, Abdel Muhsen escribió que los palestinos siguen divididos debido a la disputa en curso entre la facción Fatah de Abbas en Cisjordania y Hamas en la Franja de Gaza. Según Muhsen:

«Los palestinos han desperdiciado esfuerzos y tiempo sin dar un paso para completar el proyecto palestino para establecer un estado palestino … [El exlíder de la OLP] Yasser Arafat desperdició todos los esfuerzos palestinos y siempre levantó la mano con el lema de la victoria, pero fue incapaz de lograr nada «.

Recientemente, el Consejo de Cooperación del Golfo exigió una disculpa de Abbas y otros líderes palestinos por su «retórica irresponsable, incitación y amenazas» contra los países del Golfo que firmaron tratados de paz con Israel. Abbas y el liderazgo de la Autoridad Palestina, sin embargo, han optado por ignorar la demanda.

El liderazgo palestino se ha disparado a niveles aún mayores de hipocresía. En árabe, su decisión de enviar a los embajadores palestinos de regreso a los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin se llama » wakaha » (descaro). La decisión palestina de renovar los lazos con Israel llega en un momento en que los medios palestinos continúan condenando a otros árabes por comprometerse en la normalización con Israel. La próxima vez que el liderazgo palestino acuse a los árabes de apuñalar a los palestinos por la espalda, Abbas y sus funcionarios primero tendrán que mirarse bien en el espejo y ver que sus engaños anteriores ya no son sus engaños actuales.

Khaled Abu Toameh, un periodista galardonado con sede en Jerusalén, es miembro de periodismo Shillman en el Instituto Gatestone.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron

Gatestone Institute