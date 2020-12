Los árabes advierten a Biden: No envalentone a Hezbollah

El mensaje que [los ciudadanos del Líbano] están enviando a una nueva administración estadounidense es: El pueblo libanés espera que usted los ayude a deshacerse de Hezbollah. Coquetear con Irán envalentonaría aún más a Hezbolá y le permitiría destruir el Líbano convirtiéndolo en una colonia controlada por Irán.

Las advertencias libanesas y árabes sobre un posible regreso al acuerdo nuclear con Irán y el consiguiente empoderamiento de Hezbollah deben ser tomadas en serio por la nueva administración estadounidense. Los libaneses y los árabes están tratando de decirle a Biden lo que ellos y la administración Trump han sabido durante los últimos años, a saber, que Irán y sus representantes, como Hezbolá, Hamas, la Jihad Islámica Palestina y los hutíes, están preparados para causar estragos en el Medio Oriente.

La organización terrorista Hezbolá respaldada por Irán en el Líbano será la primera en celebrar si un gobierno de Biden regresa al acuerdo nuclear de 2015 entre las superpotencias mundiales e Irán.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha pedido a Biden que le dé más dinero a Irán y regrese al acuerdo nuclear. «Ahora, ha surgido una oportunidad para que la próxima administración estadounidense compense los errores pasados ​​y vuelva al camino del cumplimiento de los acuerdos internacionales a través del respeto de las normas internacionales», dijo Rouhani, según citó la agencia estatal de noticias IRNA de Irán.

En 2018, la administración Trump se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear y desde entonces ha vuelto a imponer sanciones a Irán que han paralizado su economía.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, también expresó su esperanza que una administración de Biden revierta su actual política estadounidense. Zarif dijo en Twitter que «el mundo está mirando» para ver si una administración de Biden se apartará del enfoque de Trump hacia Irán. «Los hechos son lo más importante», agregó Zarif.

Los analistas políticos, políticos y periodistas libaneses y árabes creen que un regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán aliviaría la presión sobre Hezbollah, en particular las sanciones económicas impuestas a los líderes y partidarios de la organización. Creen que una vez que se levanten las sanciones a Irán, sería más fácil para los iraníes continuar financiando a Hezbollah, que, dicen, es responsable de la actual crisis económica y política en el Líbano. Según fuentes libanesas, Hezbollah está provocando retrasos en la formación de un nuevo gobierno libanés.

Marc Saad, un representante del partido Fuerzas Cristianas Libanesas, dijo que Hezbollah estaba buscando asegurarse de tener más de un tercio de las carteras ministeriales, con asuntos exteriores y seguridad bajo su control.

En opinión de muchos libaneses, las miserias de su país solo pueden aliviarse mediante el aumento de las sanciones financieras internacionales y locales contra Hezbollah, que funciona como un estado dentro de otro estado en el Líbano. La participación de los patrocinadores de Hezbollah en Irán, argumentan, envalentonará aún más a Hezbollah y exacerbará las crisis que el Líbano ha estado enfrentando durante las últimas décadas.

«El Líbano se enfrenta a una realidad sombría», dijo la Dra. Dania Koleilat Khatib, especialista en relaciones árabes y estadounidenses y fundadora del Centro de Investigación para la Cooperación y la Construcción de la Paz, una organización no gubernamental libanesa.

«El obstáculo más difícil sigue siendo Hezbollah. Está respaldado por Irán y por el régimen [sirio] de Assad; es el grupo más organizado y está suficientemente armado para iniciar una guerra civil en el Líbano [entre Hezbollah y sus oponentes para lograr el control sobre el gobierno de Beirut]. A menos que cambie la dinámica regional, será casi imposible superar a Hezbollah. Por lo tanto, el meollo del asunto se reduce al tipo de presión que se debe imponer sobre él y sus patrocinadores «.

Khatib y otros ciudadanos libaneses parecen estar dirigiendo sus palabras a la administración de Biden. El mensaje que están enviando a una nueva administración estadounidense es: el pueblo libanés espera que usted los ayude a deshacerse de Hezbollah. Coquetear con Irán envalentonaría aún más a Hezbolá y le permitiría destruir el Líbano convirtiéndolo en una colonia controlada por Irán.

En otro mensaje aparentemente dirigido a una posible administración de Biden y a la comunidad internacional, Samy Gemayel, líder del Partido Christian Kataeb, acusó a Hezbolá de controlar la toma de decisiones del Líbano y dijo que era responsable del «colapso» del país:

«Desde 2015, la influencia total de Hezbollah y la mafia se ha hecho sobre las instituciones libanesas. Un acuerdo entre la corrupta clase política gobernante, las armas y las milicias de Hezbollah ha llevado al país al colapso total de sus instituciones y su economía. …

«Creemos que el control de Hezbollah sobre la toma de decisiones del Líbano ha llevado al país a muchas sanciones y al aislamiento de sus amigos históricos, como los países árabes, Europa y Estados Unidos …

«Hoy, el país está aislado internacionalmente porque muchos gobiernos lo consideran un representante de Irán y un país que está controlado por Hezbollah. Hezbollah no podría hacer eso sin la bendición de la mafia que se beneficia del sistema y también está corrompiendo eso.«

Gemayel señaló que el pueblo libanés ha salido a las calles y «ha pedido la liberación de nuestro país de cualquier tipo de control, especialmente de Irán y Hezbollah».

Gemayel lamentó la situación a la que se enfrentan los libaneses y la describió como la peor crisis social y humanitaria en el Líbano. «El pueblo libanés no está sobreviviendo», dijo .

Están muriendo de hambre. Si fuera una situación normal, sin duda habríamos estado en contra de cualquier tipo de injerencia en el Líbano, pero tenemos que tener en cuenta que el Líbano y el pueblo libanés están siendo rehenes hoy de una milicia financiada por Irán, cuyas armas provienen de Irán, e incluso cuyo líder, Hassan Nasrallah, está declarando clara y públicamente que recibe órdenes de Irán «.

Él añadió que era responsabilidad de la comunidad internacional presionar a Irán para dejar de apoyar a Hezbollah.

«Hezbollah es el único partido en el Líbano que tiene 20.000 soldados en el terreno … Puede amenazar, puede usar la violencia, puede hacer mucho para que nuestra democracia sea totalmente ficticia. Hoy, estamos siendo tratados como rehenes, y por lo tanto la comunidad internacional debe ayudarnos «.

El periodista libanés Jerry Maher también acusó a Hezbollah de causar «grandes desastres» en el Líbano y su gente. «Hezbollah seguirá siendo una organización terrorista», comentó. «Solo podemos encontrar soluciones a nuestras crisis desarmando a Hezbolá y responsabilizando a sus líderes por su terrorismo en Siria, Yemen e Irak».

El periodista sirio Abdul Jalil Al-Saeed expresó su esperanza que la nueva administración estadounidense no cambie su política actual hacia Hezbollah. «La crisis en el Líbano es una crisis regional», argumentó . Al-Saeed también dijo que estaba ansioso por que la administración de Biden se oponga a la participación de Hezbollah en un nuevo gobierno libanés y continúe viendo a la organización terrorista como «una banda armada que está completamente afiliada a Irán».

El periodista libanés Munir Al-Rabi señaló que Hezbollah e Irán «ven la victoria de Biden como una nueva área para dar un suspiro de alivio». Hezbolá e Irán, remarcó, «ahora están convencidos que la presión sobre ellos se aliviará y los demócratas seguirán una política realista con Teherán que reviva el acuerdo nuclear».

Rabi dijo que esperaba que Biden se negara a tomar el mismo camino que el ex presidente Barack Obama hacia Irán. «Este error necesita ser corregido», escribió Rabi , refiriéndose a la política de apaciguamiento de Obama hacia Irán. «Solo se puede corregir adoptando una política diferente a la política de Obama». Rabi agregó que incluso si Biden quiere volver al acuerdo nuclear con Irán, no debería volver a los mismos términos del acuerdo alcanzado bajo la administración de Obama, lo que significa que si va a haber un nuevo acuerdo, no debería ser demasiado blando. sobre Irán.

Las advertencias libanesas y árabes sobre un posible regreso al acuerdo nuclear con Irán y el consiguiente empoderamiento de Hezbollah deben ser tomadas en serio por la nueva administración estadounidense. Los libaneses y los árabes están tratando de decirle a Biden lo que ellos y la administración Trump han sabido durante los últimos años, a saber, que Irán y sus representantes, como Hezbolá, Hamas, la Jihad Islámica Palestina y los hutíes, están preparados para causar estragos en el Medio Oriente.

Khaled Abu Toameh, un periodista galardonado con sede en Jerusalén, es miembro de periodismo Shillman en el Instituto Gatestone.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron

Gatestone Institute