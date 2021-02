Violaciones de derechos humanos de las que nadie habla

El 3 de enero de 2021, la Autoridad de Tierras Palestinas (EPL) controlada por Hamas en la Franja de Gaza "removió" tres casas - una de las cuales había sido habitada por una familia de tres - y arrasó alrededor de 30 dunums (7.4 acres) de tierras agrícolas en el barrio de as-Salam al oeste del paso fronterizo de Rafah con Egipto.

La decisión de demoler las casas y los campos, que se produjo con poca antelación y no incluyó notificaciones directas a los afectados, infligió daños económicos a los agricultores y desplazó a varios palestinos de sus casas, según el Centro Al Mezan, con sede en Gaza. por los Derechos Humanos.

"La decisión también provocó la indignación pública, con algunos manifestantes chocando con la policía [de Hamas]", dijo el centro.

El EPL también notificó a varios agricultores su decisión de confiscar sus tierras con el fin de ampliar el cruce fronterizo de Rafah.



El incidente en la Franja de Gaza gobernada por Hamas, no el primero de su tipo, no atrajo la atención de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación de todo el mundo. La comunidad internacional suele ignorar esas violaciones de los derechos humanos porque las perpetran palestinos contra palestinos.



Si Israel hubiera llevado a cabo la demolición de las casas y los campos y la confiscación de las tierras, muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas extranjeros habrían mostrado un interés masivo por la difícil situación de las familias y los agricultores palestinos.



No es raro que Hamas cometa violaciones de derechos humanos contra los dos millones de palestinos que viven bajo su dominio en la Franja de Gaza. Desde su toma violenta de la Franja de Gaza en 2007, Hamas, una rama de la organización de los Hermanos Musulmanes, ha estado gobernando con mano de hierro, reprimiendo constantemente a sus oponentes políticos y críticos y reprimiendo las libertades públicas.

En los últimos años, Hamas ha demolido y confiscado las casas de varios palestinos. El año pasado, las topadoras de Hamas demolieron la casa de Mohammed al-Astal en el sur de la Franja de Gaza con el pretexto de que estaba construida ilegalmente en tierras "de propiedad estatal".



El año pasado, la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania reveló que Hamas planeaba confiscar grandes áreas de tierras de propiedad privada en la Franja de Gaza. Según la Autoridad Palestina, Hamas formó la Autoridad Territorial Palestina en la Franja de Gaza para facilitar el "robo de tierras".



Después de apoderarse de la tierra, Hamas tiene la intención de ofrecerla en venta a los mismos propietarios, dijo la Autoridad Palestina. "Hamas recaudará decenas de millones de dinares [jordanos] si logra implementar su plan", agregó la Autoridad Palestina. "Desde su violenta toma de posesión de la Franja de Gaza, Hamas ha estado robando tierras y dándolas a sus funcionarios y simpatizantes".



El supuesto "robo de tierras" de Hamas ha sido totalmente ignorado por los llamados grupos pro palestinos de todo el mundo, así como por los medios de comunicación internacionales y las organizaciones de derechos humanos. Si los abusos de los derechos humanos no tienen un ángulo antiisraelí, muchos en la comunidad internacional optan por mirar hacia otro lado.



Un informe reciente del Centro Al Mezan de Derechos Humanos, también ignorado por los medios internacionales y los grupos de derechos humanos, detalla una serie de violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza durante 2020.



El informe insta a Hamas a trabajar para controlar el uso de armas y su propagación, prevenir el almacenamiento de armas y explosivos en áreas densamente pobladas y respetar el derecho a formar sociedades civiles y proteger el derecho a reuniones pacíficas y la libertad de expresión.



El informe del Centro Al Mezan también documentó la muerte en 2020 de al menos 30 palestinos en varios incidentes de "violencia interna" en la Franja de Gaza, incluidos seis niños y cuatro mujeres. Otros 155 palestinos resultaron heridos, incluidos 17 niños y 19 mujeres.



Refiriéndose a la prohibición de Hamas de las reuniones públicas, el informe señaló que se trataba de una "clara violación de la ley básica palestina".



También durante 2020, reveló el informe, al menos 23 periodistas palestinos en la Franja de Gaza fueron víctimas de varios incidentes de violencia e intimidación, incluidos arrestos, citaciones para interrogatorios y confiscación de su equipo.



Además, según los informes, dos palestinos murieron en las cárceles controladas por Hamas en la Franja de Gaza en 2020 como resultado de la tortura y el trato cruel e inhumano, señaló el informe.



El 13 de enero, Hamas arrestó al periodista palestino Omaya al-Kahlout después de que publicara una declaración en Facebook en la que criticaba las medidas de Hamas contra los avicultores.



Dos días después, Hamas detuvo al activista palestino Sabah Karibeh por organizar una protesta en línea contra una empresa local de telefonía móvil. Los oficiales de Hamas confiscaron su teléfono móvil y su computadora portátil antes de dejarlo en libertad bajo fianza.



Las continuas violaciones de derechos humanos por parte de Hamas muestran que al movimiento islamista no le importan los informes emitidos por grupos palestinos de derechos humanos como el Centro Al Mezan. Los gobernantes de Hamas en la Franja de Gaza saben que pueden seguir haciendo lo que quieran allí porque la comunidad internacional solo presta atención cuando hay forma de culpar a Israel.



Ahora que los palestinos están hablando de la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que los líderes de Hamas han manifestado su deseo de participar, es importante prestar atención a las prácticas de Hamas en la Franja de Gaza. Hamas, que ganó las elecciones parlamentarias palestinas de 2006, tiene buenas posibilidades de conseguir otra victoria, siempre y cuando se celebren las elecciones.



En 2006, Estados Unidos y la Unión Europea cometieron un error al permitir que Hamas, cuyo estatuto llama abiertamente a la aniquilación de Israel, participara en las elecciones parlamentarias. Si los estadounidenses y los europeos repiten el mismo error, los palestinos en Cisjordania se unirán a sus hermanos en la Franja de Gaza y se encontrarán viviendo también bajo el represivo régimen islamista de Hamas, que no respeta los derechos humanos.