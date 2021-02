Israel: entre los vacunados con 2 dosis, la probabilidad de contagio es de 1 en 1000

Los datos preocupantes sobre la pandemia y los alentadores sobre el efecto de la vacunación-aunque con ella no baste y sea clave seguir tomando precauciones de máscara, distancia física y reglas de higienes- deberían convencer a todos aquellos que dudan a recibir la vacuna.

Los números que publicamos aquí se refieren a la vacuna de Pfizer, que es la que se está suministrando en Israel.

Efectividad de la vacuna

-Entre los vacunados, la probabilidad de contraer Covid es de 1 en 1000

Esta es la conclusión clara a la qu ese llega en base a los datos publicados este miércoles 17 de febrero por la Kupat Jolim (caja de seguro médico) Macabi, que actualizó su resumen sobre la efectividad de la vacuna contra el Coronavirus. Su conclusión es que alcanza el 95%, tal cual informó desde un comienzo Pfizer.

Macabi reportó que de algo más de 602.000 vacunados con la segunda dosis, a una semana por lo menos de la misma, sólo 608 se contagiaron de Coronavirus. La cuenta es clara: la probabilidad de vacunarse es de 1 en 1000 casos. La enorme mayoría sufrieron la enfermedad muy levemente o sin síntomas. De ellos, 21 fueron hospitalizados y 7 se hallaban en grave estado.

“Vemos que el éxito de la vacuna es inequívoco”, dijo la Dra. Miri Mizrahi Reuveni de Macabi “La vacuna ya ha salvado numerosas vidas en Israel”.

Los servicios de Salud Pública de Macabi dijeron al informar al respecto, que de del más de medio millón de vacunados con las dos dosis que tenía en ese momento, solamente 544 personas ( o sea 0.1%) habían sido diagnosticadas con Coronavirus luego de la inoculación. La enorme mayoría contrajeron la enfermedad en forma leve, 15 debieron ser hospitalizados. De ellos sólo 4 fueron casos graves, y no hubo ningún fallecimiento.

La citada médica exhortó a toda la ciudadanía a vacunarse. “Pido a todo aquel que aún no ha recibido la vacuna que por favor se apure y fije turno lo antes posible. Protéjanse de una enfermedad grave y, Dios no permita, de muerte, así como de la posibilidad que infecten a otros y los pongan en peligro”.

--La mayor investigación de la efectividad de la vacuna de Pfizer realizada hasta ahora en Israel, obra de la caja de seguro médico Klalit en base a los datos de 1.200.000 de sus miembros , de los cuales la mitad se vacunó, confirma categóricamente: la vacuna funciona y es altamente efectiva.

De acuerdo a la investigación, se ha registrado un 94% de efectividad para impedir contagio con síntomas y de 92% para impedir una enfermedad grave, comparando entre la mitad de miembros que se vacunaron y quienes no. Un aspecto clave es que esta efectividad de la vacuna se mantiene en todas las capas etarias, incluyendo los mayores de 70 años.

Según el Instituto Klalit de Investigación, se puede afirmar que la efectividad de la vacuna contra una enfermedad grave, una semana después de la segunda dosis, oscila entre el 91% y 99%.

El Profesor Ran Balitzer, director del Instituto y uno de los expertos que asesoran al gobierno sobre la respuesta a la pandemia, aseguró que la investigación tomó en cuenta diversos factores cambiantes, como ser la influencia de los cierres , y que se trabajó en conjunto con colegas de la Universidad de Harvard. “Podemos ahora decir en forma inequívoca que la vacuna de Pfizer es sumamente efectiva en la vida real luego de transcurrida una semana de la segunda dosis, exactamente tal cual se había hallado en la investigación clínica”, recalcó Balitzer.

Agregó que según los primeros estudios realizados a quienes ya están a más de una semana de la segunda dosis, por lo menos 14 días, todo indica que la efectividad sube más aún.

Vacunación

- Algo más de 4.082.000 personas se han vacunado con la primera dosis o sea cerca del 44% de la población.

- Casi 2.705.000 han recibido también la segunda.

- Restan algo menos de 2 millones de personas en Israel que pueden darse la vacuna pero aún no hay recibido ni la primera dosis. Esto significa que alrededor de los 2/3 de la población que puede vacunarse, ha comenzado el proceso.

- Al calcular los números, hay que tener presente que alrededor de 3 millones de israelíes no están incluidos en la población que puede ser vacunada, sea porque tienen menos de 16 años o porque estuvieron enfermos y se recuperaron de Covid, u otras razones puntuales. Israel no vacuna por ahora a los recuperados, pero no se descarta hacerlo más adelante. Se trata de casi 700.000 ciudadanos.

- Según datos declarados por el Primer Ministro Netanyahu este lunes, en un llamado a la gente a vacunarse, 570.000 de los mayores de 50 aún no lo habían hecho hasta ese momento.

- La radio pública israelí KAN informó que más de la mitad de los mayores de 30 ya se ha inoculado.

Enfermos

Uno de los elementos claves de entender para captar la importancia de la vacunación, es que nadie está a salvo del Coronavirus. Tampoco los jóvenes. Compartimos algunos datos sobre los internados y recuperados, para entender el tema con claridad.

-Entre los enfermos graves internados hoy en día en diversos hospitales de Israel con Covid-19, hay 28 en grave estado que aún no cumplieron 30 años. Este número está actualizado al lunes 16 de febrero. Entre ellos: una niña, dos jovencitos, cuatro jovencitas, 6 varones y 15 mujeres en sus años 20. De todos ellos, 9 están conectados a respirador artificial.

Del Hospital Soroka en Beer Sheba, dijeron que “hay un aumento preocupante y significativo en la cantiad de enfermos graves jóvenes en los departamentos de Coronavirus”. El Dr. Carmi Bartal, Director del Departaento de Medicina Interna de Coronavirus en Soroka, señaló que hace 10 días, la mayoría de los internados tenían entre 60 y 70 años,pero ahora la mayoría de los hospitalizados son jóvenes.

Este médico exhortó a los jóvenes a vacunarse y se confesó preocupado por la posibilidad que próximamente comiencen a verse casos de jóvenes fallecidos que no se habían vacunado y se contagiaron.

-La Dra. Dganit Adam, Directora de CTI de niños en el hospital Meir de Kfar Saba se refirió a la edad de muchos de los enfermos en la ola actual de Coronavirus. “Todos estaban seguros que los niños no están en peligro por el Corona, pero va en aumento la cantidad de niños internados tanto por Covid-19 com por las complicaciones posteriores a la enfermedad. Algunos llegan a nosotros en un estado sumamente complicado. Hay que ser conscientes de ello y prestar atención a los síntomas que aparecen después de la enfermedad: fiebre, zarpullido, ojos rojos y muchas cosas más, también un mes después de haber estado enfermos”.

Nosotros agregamos, en base a numerosos casos reportados en la prensa israelí, sobre situaciones mucho más graves que las que puede uno imaginar de la lista de síntomas mencionados por la Dra. Dganit Adam del hospital Meir. Los medios han reportado sobre un “síndrome post-Covid” que incluye numerosas complicaciones serias en varias partes del organismo, incluyendo una inflamación seria y peligrosa del corazón.

-En esta tercera ola de Coronavirus, hay muchos más niños internados que en la primera. Ya son más de 500, en comparación con unas pocas decenas en marzo 2020. Si bien la mayoría se hallan en estado leve, el peligro está y hay también casos de serias complicaciones.

- Cerca del 40% de los internados en CTI de los hospitales Sheba (Tel Hashomer) y Beilinson, son pacientes de Coronavirus que ya no contagian, que en el hisopado salieron negativos, pero que aún necesitan un tratamiento intensivo por los daños sufridos por el cuerpo y por eso fueron trasladados de los departamentos Corona. Dado que requieren aún muchos cuidados y permanecen largo tiempo hospitalizados, debe tomarse en cuenta también a esa gente cuando se habla de la gran carga de atención con la que lidian los hospitales.

“Recuperados”

-Es cada vez más notorio el fenómeno de los problemas post-Corona que sufre gente recuperada del virus y que llega a los hospitales y queda internada para recibir tratamiento,inclusive jóvenes que habían pasado la enfermedad levemente y ni siquiera habían estado hospitalizados.

La Profesora Galia Rahav,que encabeza la Unidad de Enfermedades Infecciosas y los laboratorios del Sheba-Tel Hashomer, contó que recientemente llegaron al hospital dos mujeres en sus años 20 que habían tenido un Covid-19 sumamente leve y que tiempo después de curarse comenzaron a sufrir síntomas graves en varios sistemas del organismo al mismo tiempo. Este es uno de numerosos ejemplos por los que la Profesora Rahav y muchos otros expertos exhortan abierta y claramente a los jóvenes a vacunarse y no pensar “a mí no me va a afectar”.

-Del hospital Meir de Kfar Saba informaron esta semana que mejoró el estado de Amit, un adolescente de 14 años internado en la unidad de Cuidados Intensivos con síntomas graves post-Corona. Su padre Uri contó que ya después de dar negativo al virus, tras unas semanas de enfermedad, su hijo comenzó a sentirse mal, primero con un fuerte malestar estomacal que se fue agravando. “Es lo que se llama post-Covid. Llegamos a la emergencia de niños, a Cuidados Intensivos, y su situación era sumamente mala”.Y lo central, agregó: “Esta enfermedad engaña. Sugiero a todos los que puedan, ir a vacunarse y tomar todas las precauciones necesarias”.