¿Quién está legitimando el libelo de sangre de la vacuna?

Uno de los escritores principales del programa y coanfitrión de su parodia de "Weekend Update" fue culpable de difundir una calumnia de odio hacia Israel durante el episodio más reciente del programa cuando bromeó diciendo que había vacunado a "la mitad" de su población, pero luego agregó con una sonrisa de complicidad a su audiencia que, "Voy a adivinar que es la mitad judía". La implicación de esta mordaza no solo subestima el porcentaje de la población de Israel que es judía (en 2020, era del 74 por ciento), sino que discrimina a los árabes, cristianos y otros ciudadanos no judíos.



Eso es una mentira. Más concretamente, dado que es una mentira que afirma que los judíos están causando deliberadamente la muerte de no judíos, la burla del Che no fue simplemente una burla hiriente, sino una versión moderna del antiguo libelo de sangre que se ha utilizado para alimentar la lucha contra Violencia semítica contra los judíos a lo largo de la historia.



"SNL" y el Che han sido fuertemente criticados desde que se emitió el episodio e incluso la Liga Anti-Difamación se unió a muchos otros grupos judíos para denunciar el programa.



Pero lo interesante de la reacción a esta indignación no es simplemente el hecho de que la NBC, “SNL” o el Che no se disculpen. Es que una amplia sección representativa de los principales medios de comunicación, políticos de izquierda y grupos judíos de izquierda respaldan implícitamente la difamación del Che.



Los artículos en The New York Times y MSNBC han presentado el argumento falso de que a pesar de que la vacuna se ha ofrecido a todos en Israel, independientemente de su fe o etnia, el estado judío también estaba obligado como el "poder ocupante" sobre el Cisjordania y Gaza para vacunar a los millones de palestinos que viven allí. Esta afirmación ha sido secundada por el senador Bernie Sanders (I-Vt.), Respaldada por el lobby de izquierda de la calle J y duplicada por el grupo antisionista Judío Voz por la Paz en lo que es el último de una serie de libelos antisemitas contra Israel y sus partidarios judíos



Esta falsa indignación contra la supuesta discriminación contra la gente de los territorios se vio aún más acentuada por la noticia de que Israel ha enviado parte de su exceso de suministro de vacunas a aliados como la República Checa y Honduras (los cuales se han comprometido a trasladar sus embajadas a Jerusalén). , además de intercambiar parte de ella a Siria a cambio de la liberación de una mujer israelí que cruzó la frontera hacia ese país. La noción de que Israel estaba enviando vacunas a naciones "lejanas", como editorializaba The New York Times en un titular de una noticia, mientras dejaba a los palestinos sin vacunar fue vista como una indicación de que la difamación del "estado del apartheid" era cierta y del primer ministro Benjamin. La cínica estrategia de política exterior de Netanyahu.



Con tantas voces que respaldan la afirmación del Che, no es de extrañar que no hayamos escuchado una disculpa de él o de su jefe, el productor de larga data del programa Lorne Michaels, quien es judío.



Por lo tanto, en lugar de un "momento de enseñanza" en el que una celebridad ignorante se tropieza y dice algo terrible pero luego comprende rápidamente las implicaciones del error, y al disculparse refuerza el consenso en contra de una mentira tan antisemita, ha sucedido lo contrario. La "broma" del Che no se limitó a incorporar un insulto antiisraelí. Fue el vehículo para legitimar un libelo de sangre que ahora se está difundiendo mucho más ampliamente de lo que era incluso antes de este incidente, cuando ya había sido presentado por periodistas de la corriente principal como Christiane Amanpour.



La afirmación de que, como "potencia ocupante" en Cisjordania y Gaza, Israel está obligado por el derecho internacional a vacunar a los palestinos es tan falsa como la afirmación de que a los no judíos se les niega la vacuna dentro de Israel. Los Acuerdos de Oslo fueron explícitos acerca de que la atención de la salud en esas áreas es responsabilidad de la Autoridad Palestina. Igual de importante, el P.A. y su líder, Mahmoud Abbas, no han querido ninguna ayuda israelí para adquirir y distribuir la vacuna.



Aunque nunca lo sabría por el reclamo constante sobre la "ocupación", casi todos los palestinos en los territorios no están gobernados por Israel. En cambio, languidecen bajo el gobierno tiránico del corrupto Partido Fatah de Abbas en Cisjordania y el grupo terrorista islamista Hamas en Gaza. Israel ejerce el control de seguridad de Cisjordania a fin de controlar el terror allí para defender a sus ciudadanos, así como para garantizar la supervivencia de Abbas. Gaza es un estado palestino independiente en todo menos en el nombre, a pesar de que los críticos de Israel continúan afirmando falsamente que también ocupa ese territorio.



Para distribuir vacunas en cualquier lugar, Israel tendría que hacerse cargo de los sistemas de atención médica que ya existen allí, algo que requeriría el permiso de Fatah y Hamas (del que carecen) o una toma militar. Si Israel hiciera eso, por supuesto, sería denunciado por un acto de agresión por aquellos que, sin ironía, ya lo consideran un ocupante allí.



También es irónico que aquellos entre los críticos de Israel y en la comunidad internacional que piensan que un estado palestino ya existe y debería ser reconocido como tal también insistan en que Israel de alguna manera está microgestionando todos los aspectos de la vida en áreas que han sido gobernadas de manera autónoma por la Autoridad Palestina. o Hamas durante los últimos 27 años desde que se implementaron por primera vez los Acuerdos de Oslo.

Que el P.A. ha estropeado los esfuerzos para vacunar a los palestinos es una vergüenza. Pero también está en el carácter de Abbas y sus rivales de Hamas, quienes han demostrado constantemente que no están interesados ​​en ayudar a su propia gente. Los gobiernos que roban una parte considerable de la ayuda que reciben del exterior o la utilizan para pagar salarios y pensiones a terroristas (como lo hace la Autoridad Palestina) o para construir fortificaciones y túneles terroristas (como lo hace Hamas) en lugar de para proyectos humanitarios no es probable considerar la atención de la salud como una prioridad.

Israel ha ayudado donde ha podido, como enviar dosis para los trabajadores de la salud palestinos. Pero aquellos que instan a Israel a cooperar con los palestinos ignoran el hecho de que, fuera de circunstancias tan aisladas, ni Fatah ni Hamas quieren tal cooperación. Como demostró Abbas, sus pretensiones de gobernar partes de la capital de Israel, Jerusalén, son tan importantes para él que rechazó los esfuerzos israelíes de establecer una estación de vacunación en el Monte del Templo para los miles de fieles musulmanes que se reúnen allí, para que no se interprete como aquiescencia. a la soberanía israelí sobre el lugar más sagrado del judaísmo.

Entonces, ¿por qué se difunde con tanta alegría esta falsa narrativa?



La respuesta es clara. Aunque el argumento de la vacuna carece de credibilidad, encaja muy bien con una narrativa que no solo difama a Israel como un violador de derechos humanos excepcionalmente terrible. Al presentar la afirmación de que está negando medicamentos que salvan vidas a los no judíos, refuerza otras afirmaciones de larga data de que Israel también es un estado singularmente ilegítimo.



Eso nos lleva de regreso a donde “SNL” y Che entraron en la discusión. La razón por la que estamos teniendo esta discusión no es un malentendido ni un error arraigado en la ignorancia. El deseo obsesivo de asociar a Israel con todas las calumnias imaginables, incluidas las que refuerzan las viejas mentiras odiosas que han llevado al derramamiento de sangre, se basa en la premisa antisemita de que el estado judío, el único de todas las naciones del mundo, no tiene derecho a existir. . Es por eso que los llamados grupos de derechos humanos se enfocan en la única democracia en el Medio Oriente en lugar de las tiranías que la rodean.



Israel no es perfecto. Tampoco sus líderes son incapaces de comportarse mal. Pero la disposición de tantos a decir cosas odiosas sobre él no está relacionada con sus fallas reales. Difaman a Israel por lo que es, el único estado judío del planeta, no por lo que hace. Aquellos que tratan de justificar la difamación de “SNL” están dando ayuda y consuelo a aquellos que desean negar a los judíos lo que nunca pensarían en negar a otras personas. Ya sea que lo disimule con un humor patético o una retórica exaltada sobre los derechos humanos, equivale a lo mismo: antisemitismo.