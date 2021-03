Expertos del hospital israelí Rambam aclaran las dudas a los alérgicos que se quieren vacunar contra el Coronavirus

Mientras mucho se habla sobre los temores infundados que difunden opositores a la vacuna contra el Coronavirus, presentándola como peligrosa por razones que en realidad no existen, hay un grupo-amplio y heterogéneo- de personas, que tiene razones para dudar cómo proceder. Se trata de aquellos que sufren de distintas alergias y no tienen certeza si la vacuna puede ser perjudicial para ellos, aún sin olvidar lo letal y peligroso del Covid-19. Pero también aquí, expertos en inmunología y alergias en diferentes partes del mundo, exhortan a los alérgicos a consultar e informarse debidamente, ya que en numerosos casos, no hay problema ninguno con la vacuna.

El Dr. Eduardo Shajar, Director del Instituto de Alergia, Inmunología y SIDA en el Rambam, decidió publicar un resumen de las preguntas más relevantes en este tema, para aclarar la situación, disipar temores y alentar a todos aquellos que pueden vacunarse a que lo hagan sin demora.

El Dr. Eduardo Shajar, Director del Instituto de Alergia, Inmunología y SIDA en el Centro Médico Rambam

“Hoy ya tenemos clarísimo que el Coronavirus provoca una enfermedad sumamente dura que causa un serio daño a la salud también a largo plazo y hasta puede provocar la muerte”, recalca. En referencia implícita a la vacuna de Pfizer, que es la que se está administrando en Israel, dijo que “la vacuna es una gran noticia ya que tiene un 95% de éxito impidiendo una enfermedad grave “. Y agregó: “Gran parte de quienes sufren de enfermedades alérgicas temen vacunarse porque creen que pueden sufrir reacciones alérgicas graves a raíz de ello. Sin embargo, mucha gente que está en este grupo sí puede vacunarse. Y yo les exhorto a hacerlo, por su salud y la de sus seres queridos”.

Pero lo central, más allá del llamado general, es qué elementos dar a la gente que sufre de alergias, para entender si puede o no vacunarse. Es por ello que el equipo encabezado por el Dr. Shajar concentró la información relevante, que recibimos en un comunicado oficial del Centro Médico Rambam, y que es importante compartir con nuestros lectores, con la esperanza que aporte y sea de ayuda.

P:¿Se han descubierto en Israel y el mundo reacciones alérgicas serias que ponen en peligro la vida, como resultado de la vacuna contra el Cornavirus?

R: No. En investigaciones realizadas antes de autorizarse la vacuna, no se vio ningún tipo de alergia, así como tampoco después de la autorización , habiéndose vacunado ya millones de personas en el mundo. Hubo tan solo unos pocos casos de reacción alérgica seria, la mayoría de los cuales fueron tratados en las salas de emergencia, volviendo las personas afectadas ese mismo día a sus hogares. Es importante destacar que no hubo ningún caso de muerte como resultado de una reacción alérgica a la vacuna.

P: Soy alérgico/a a medicamentos y/o alimentos y/o alergenos del medio ambiente, como ser polvo, polen de plantas, animales. ¿Puedo vacunarme tranquilamente?

R: Sí, puedes vacunarte con tranquilidad. Reitero que no se han registrado a raíz de la vacuna reacciones alérgicas en gente que sufre de alergias.

P: En el pasado tuve una reacción anafiláctica (reacción seria a alimentos, medicamentos o picaduras). ¿Puedo vacunarme?

R: Sí, puedes vacunarte, pero es recomendable hacerlo en un lugar en el que hay un médico y equipo de reanimación, así como la posibilidad de seguimiento y control durante por lo menos media hora luego de recibir la vacuna.

Además, es recomedable tomar un remedio anti histamínico una hora antes de la vacuna y durante 3 días luego de inocularse.

P: Recibí la primera dosis de la vacuna y tuve una reacción alérgica seria. ¿Puedo recibir la segunda?

R: No. Las personas que tuvieron alergia a la primera vacuna, no pueden reciir la segunda.

P: Si me consta que soy alérgico a alguno de los componentes de la vacuna ¿puedo vacunarme igual?

R: En este caso, es importante consultar con un médico alergista antes de vacunarse y proceder de acuerdo a su recomendación.

P: En el pasado tuve una reacción alérgica grave a un elemento desconocido, no identificado. ¿Puedo vacunarme?

R: En este caso hay que consultar con el médico de cabecera y un alergista a fin de considerar el tema a fondo. Y claro que hay que actuar de acuerdo a lo que recomienden.

P: Soy alérgico/a a medicamentos/alimentos/alergenos del medio ambiente/ picaduras y por otro lado no tengo problemas de salud que me impidan vacunarme. Pero mi médico de cabecera se niega a autorizarlo y me indica consultar con un alergista. La espera para conseguir turno con el especialista es larga y temo que mientras tanto me pueda contagiar de Coronavirus. ¿Qué debo hacer?

R: Hay que exigir al médico de cabecera que autorice la vacunación, dado que hay instrucciones claras del Ministerio de Salud Pública y de la Sociedad Israelí de Alergia e Inmunología en relación a la vacunación. No se justifica arriesgarse a contagiarse por tener que esperar mucho por el turno con el alergista.

P: Ya se vacunó un alto porcentaje de la sociedad israelí, más de la mitad de la ciudadanía. ¿Aún debo vacunarme?

R: Sí, hay que vacunarse dado que todo aquel que no lo hace se arriesga ,se pone en peligro a sí mismo y a su entorno.