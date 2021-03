Los árabes advierten a Biden: no queremos otro Obama

Destacados analistas y comentaristas políticos árabes están estupefactos de que la administración Biden haya optado por apaciguar a Irán y a los islamistas en lugar de trabajar con los aliados tradicionales y de larga data de Washington en el mundo árabe.

En una serie de artículos publicados después de la publicación del informe de inteligencia estadounidense sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, muchos analistas y columnistas árabes advirtieron que la administración Biden estaba dañando los intereses estadounidenses en el Medio Oriente.

Algunos dijeron que vieron la decisión de publicar el informe como una especie de secuela de la política fallida de la administración Obama de entrometerse en los asuntos internos de los países árabes.

Señalaron que las autoridades saudíes ya habían castigado a los implicados en el asesinato de Khashoggi en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul, Turquía. La administración Biden, han dicho algunos escritores árabes, "ha adoptado una política de" antagonizar a los aliados mientras apacigua a los enemigos ".

"El poder judicial saudí ha impuesto las penas más severas a los autores de este acto moral y legalmente inaceptable", escribió el periodista sirio Abduljalil Alsaeid, refiriéndose al asesinato de Khashoggi. "El liderazgo saudí estaba dispuesto a no politizar este caso".



Alsaeid dijo que creía que los ex funcionarios de la administración Obama que ahora forman parte de la administración Biden están tratando intencionalmente de dañar las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita:



"El ala del expresidente Barack Obama entre el equipo de Biden se considera en un estado de hostilidad con Arabia Saudita debido a la diplomacia del reino que logró persuadir al expresidente Donald Trump de que se retirara del nefasto acuerdo nuclear ... El ala de Obama dentro del gobernante Partido Demócrata acepta el régimen iraní y hace la vista gorda ante el terrorismo de Irán en Siria, Irak, Yemen y Líbano ".



Alsaeid señaló que Arabia Saudita y otros estados del Golfo se oponen a un regreso al antiguo acuerdo nuclear con Irán:



"La campaña fallida de presiones sobre Arabia Saudita finalmente producirá un escenario estadounidense no deseado, que consiste en antagonizar a los aliados y apaciguar a los enemigos ... Riad, como los estados del Golfo Árabe, tiene alianzas muy importantes con Estados Unidos y la asociación saudí con Estados Unidos se extiende durante largas décadas y ha dado lugar a una seria lucha contra el terrorismo ".



El presidente Biden, agregó, "tiene derecho a hablar sobre los valores democráticos de Estados Unidos, pero ¿por qué no se han ampliado estos valores para responsabilizar a Hezbollah por el reciente asesinato de [el editor libanés anti-Hezbollah] Loqman Slim o la masacre de miles de personas? de miles de sirios por grupos pro-iraníes?



Emad El Din Adeeb, un destacado empresario egipcio y famoso presentador de programas de televisión políticos, dijo que la administración Biden estaba "recompensando el despotismo iraní mientras castigaba a Arabia Saudita".



La administración Biden, advirtió Adeeb, estaba lidiando con dureza con Riad "debido a un crimen, el asesinato de Khashoggi, mientras rehabilitaba Teherán, que ha cometido un millón de crímenes peores que el de Khashoggi".



Adeeb señaló que Irán continúa con sus violaciones de derechos humanos, mientras que Arabia Saudita se ha embarcado en los últimos años en reformas a gran escala.



"La libertad de expresión, reunión y asociación está prohibida en Irán", dijo.



"Impide la vida social normal y ataca protestas, fiestas privadas y seminarios intelectuales. Emite sentencias de muerte contra opositores políticos y practica todas las formas de tortura sistemática contra detenidos y prisioneros. Las autoridades iraníes también practican la persecución y opresión contra minorías religiosas".



En lugar de castigar a Irán, Adeeb dijo: "La administración Biden está tratando de llevar a Irán de regreso a la mesa de negociaciones, levantar las sanciones y liberar sus activos mientras detiene los envíos de armas y repuestos a Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos".



"Ahora Washington está revocando la designación de terror del movimiento terrorista hutí en Yemen, alentándolo así a aumentar sus ataques con misiles contra civiles e instalaciones sauditas inocentes. Washington ahora está haciendo la vista gorda ante los representantes de Irán en la región".



El escritor emiratí Mohammed Khalfan Al-Sawafi dijo que una de las "calamidades" que sufrieron los árabes durante la presidencia de Barack Obama fue la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países árabes.



Al-Sawafi advirtió que Biden estaba repitiendo el "mismo error" de la administración Obama al publicar el informe sobre el asesinato de Khashoggi.



"Como árabes, no tenemos ningún problema con que los partidos regionales o de las superpotencias jueguen un papel en la arena internacional ... Pero rechazamos la interferencia de cualquier sistema político o administración que crea que su estatus internacional y su poder militar y financiero le permiten dañar nuestros líderes. Parece que hay ciertas agendas que no se completaron durante la era de Obama, y ​​la administración de Biden quiere llevarnos de regreso a la época en que Biden era vicepresidente. En lugar de confirmar las preocupaciones de los árabes sobre el regreso de la política de Obama a la región, sería apropiado [que la administración Biden] respetara la cultura social y política árabe, que no acepta ningún daño a los símbolos políticos y religiosos ".



Según al-Sawafi, la publicación del informe sobre el periodista saudí asesinado fue una señal de que la administración Biden "se opone a las aspiraciones de los pueblos saudí y del Golfo de lograr la reforma y la estabilidad. en una situación que podría dañar las relaciones de Estados Unidos con los países árabes. "La administración Obama empujó a varios países árabes hacia el acercamiento con China y Rusia", comentó. "La administración Biden ahora está trabajando sobre la base de: Si ha un problema y no podemos resolverlo, complicarlo o trabajar contra él ".



El columnista saudí Hamood Abu Talib acusó al gobierno de Biden de entregar obsequios a grupos terroristas respaldados por Irán mientras castigaba a sus aliados árabes, incluida Arabia Saudita.



Abu Talib señaló que el mismo día que la administración Biden anunció su intención de eliminar a la milicia hutí de la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras, el grupo terrorista con sede en Yemen disparó misiles balísticos y drones explosivos hacia Arabia Saudita. "Estados Unidos ahora está proporcionando obsequios a la milicia hutí", dijo Abu Talib.



"Las falsas acusaciones adoptadas por la administración Biden contra el reino y los intentos de interferir con sus decisiones soberanas complican la situación y dificultan la cooperación con el reino. Estados Unidos sabe bien que el reino juega un papel fundamental en todos los asuntos regionales, en además de su peso y profundidad política y económica en el mundo islámico y su posición en el mundo árabe, así como su asociación estratégica como un aliado fuerte y confiable de Estados Unidos durante ocho décadas. Por lo tanto, sería una gran locura para Biden administración si continúa provocando al reino o si continúa apoyando a los hutíes y permanece alerta y observa sus ataques ".



El columnista saudí aconsejó a la administración Biden que evite complicar los problemas de Oriente Medio y "deje de apoyar a las milicias terroristas que amenazan la seguridad de la región, como la milicia hutí que cuenta con el apoyo del régimen iraní, que es el peor régimen terrorista del mundo". . "

Otro columnista y activista político saudí, Zuhair Al-Harthi, expresó su temor de que la política de Biden en el Medio Oriente sea similar a la "capitulación" de Obama.



"La vacilación y la inacción estadounidenses, interpretadas por Teherán en el momento [de la administración Obama] como debilidad, es lo que lo tentó [Irán] hoy a pensar de la misma manera y chantajear al nuevo presidente ... La nueva administración en la Casa Blanca está en un estado de retroceso y carece de una visión clara. El régimen iraní practicó estos métodos antes y los está aplicando hoy con la administración Biden a la luz de un comportamiento similar al del ex presidente Obama. El estado de entumecimiento político de la administración que que estamos presenciando en estos días no tiene una explicación lógica, especialmente cuando se lo compara con lo que hizo la administración del ex presidente Trump para restringir el régimen iraní. Es importante que el presidente Biden sienta los peligros reales que enfrentan los estados del Golfo, el papel de Los aliados de Estados Unidos y el peligro de los enemigos. El exsecretario de Estado Mike Pompeo tenía razón cuando afirmó que el régimen iraní solo comprende el lenguaje de la fuerza. Esperábamos que Biden emplear las sanciones que Trump volvió a imponer a Irán para obligarlo a negociar cuestiones que no estaban incluidas en el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 ".



Los últimos tres años de la presidencia de Obama fueron "catastróficos en todos los sentidos de esta palabra", dijo al-Harthi.



"¿Caerá Biden en la misma trampa? La posición de Washington declinó durante la presidencia de Obama. ¿Repetirá Biden los errores fatales de Obama? Los tratos de Estados Unidos en ese momento con los problemas regionales fueron una fuente de burla, ya que Washington entregó Irak y Afganistán en una bandeja de oro. Irán y apoyó a los Hermanos Musulmanes ".



El escritor egipcio Emile Amin también advirtió a Biden contra la replicación de las políticas de la administración Obama en el Medio Oriente, especialmente en lo que respecta a respaldar y "coquetear con el fundamentalismo islámico". Amin dijo que nadie en el mundo árabe conoce la razón detrás de la prisa de Biden por "caer en los brazos" de Irán y los islamistas.



"Mirando a Washington hoy, y antes de que hayan transcurrido los primeros cien días de la presidencia de Biden, parece que Estados Unidos no ha aprendido de sus malas experiencias", escribió. "El equipo de Biden está muy cerca de repetir los errores del pasado, especialmente en lo que respecta a los islamistas".



Los árabes, en resumen, le están diciendo a la administración Biden: Los primeros días en el cargo del presidente apenas han transcurrido y ya está poniendo en grave peligro sus relaciones con sus aliados árabes. Al exagerar el caso de Khashoggi, está perdiendo a sus amigos en el Medio Oriente. Al apaciguar a Irán, está envalentonando a los terroristas musulmanes. Tenga en cuenta: repetir las políticas equivocadas y equivocadas de la administración Obama no servirá a los intereses de Estados Unidos, pero los dañará considerablemente.