Un llamado urgente en nombre de los niños palestinos

Mientras Hamas logró convencer a muchos en el mundo que Israel mató a 67 niños palestinos en la última guerra, ocultando que los usa de escudos humanos, que los arriesga intencionalmente para ganar puntos, que varios de ellos murieron por cohetes del propio Hamas que cayeron por error dentro de Gaza y que en la lista aparecían varios que ni estaban muertos ni eran palestinos ni tampoco de Gaza (parte de las fake news de Hamas), hay otra dimensión de la historia de la que muy pocos hablan.

Los niños de Gaza están sin duda en peligro, pero no por Israel sino por Hamas que les arruina la niñez en nombre de la jihad, la guerra santa contra Israel. Y no nos referimos sólo al riesgo al que los expone con sus actividades sino a la mente que les retuerce, a la educación e indoctrinación al odio y el extremismo.

Desde la entrada en vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas, el jefe de la organización terrorista Yehia Sinwar apareció repetidamente en público, provocativo y desafiante, pareciendo casi ansioso de una nueva vuelta, a menudo con niños uniformados y armados. Los niños eran parte del escenario de Hamas en desfiles militares y exposición de cohetes.

Al menos, son igualitarios, porque también a sus propios hijos los jefes terroristas los educan así.

En un informe de Palestinian Media Watch, se reveló una aparición especial de Lama, la hija de Iyad al –Buzum, el vocero del Ministerio de Asuntos Internos de Hamas en Gaza, diciendo ante cámaras que “Palestina es nuestra tierra desde el río (Jordán) hasta el Mar (Mediterráneo” y que “Israel será destruido”. Para quien no tiene claro el mapa, entre el río y el mar está el Israel soberano, o sea que Hamas reitera que no lo reconoce y debe ser destruido.

Esto es claramente abusar de los niños. “Si morimos, lo haremos como mártires por Jerusalem y Al-Aqsa”. Digamos que Al-Aqsa estuviera en peligro, lo cual no es cierto: ¿por qué los niños tendrían que morir por ella?

Please send this to Rashida Talib, Ilhan Omar, AOC and Cori Bush and ask them in what world this is ok? In what world does a kid holds a real rifle and join a terrorist organization? This is Gaza kids under Hamas pic.twitter.com/Kpb7FKUIv7