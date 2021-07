Controversial reality sobre la vida post ortodoxia en Netflix

Miré un capítulo de la nueva serie "My Unorthodox Life" y me pareció que era suficiente. La serie "Unorthodox" protagonizada por Shira Haas del libro de Deborah Feldman había disparado la búqueda de la palabra eruv y mikve en nuestro portal. Nadie pensó del éxito de la serie, yo participé de muchos zoom para hablar de la vida de los ortodoxos.

Ya habíamos visto Shtisel y cuando apareció la tercera temporada, surgieron nuevas inquietudes de quiénes querían saber como es la vida de los judíos ortodoxos. Pero esta serie es otra historia, su formato es un Reality, y ya en el trailer muestra una mirada despreciativa hacia la vida ortodoxa.

View this post on Instagram A post shared by Julia Haart (@juliahaart)

Las reacciones no se hicieron esperar y transcribo la opinión del Rab Shmuley Boteach, a quien admiro profundamente y sigo en la prensa desde hace más de quince años. Yo lo leía siempre y un día entró Leizer Shemtov en mi oficina y me dijo, te presento a tu ídolo y ahí estaba de carne y hueso el Rab que había tenido la osadía de escribir el libro "Kosher Sex" que revolucionó el mundo ortodoxo y el secular, hablando de temas como la sexualidad conyugal en el mundo ortodoxo moderno. Eso pasó hace más de veinte años, ese libro fue un best seller. El Rabino Boteach era columnista de Oprah Winfrey.

Extraído del Jerusalem Post.

No he visto la nueva serie de Netflix My Unorthodox Life, un programa supuestamente sobre cómo la ejecutiva de moda Julia Haart vive su vida libre del represivo judaísmo ortodoxo en el que se crió.

No estoy boicoteando el programa porque ataque al judaísmo. Esto se ha vuelto extrañamente común en Netflix. De hecho, uno pensaría que sus ejecutivos al menos habrían inventado un nombre más creativo que exactamente el mismo título que la serie Unorthodox de 2020.

Menos aún, no veo el programa por la propia Haart. Nunca la conocí y no tengo nada en contra de ella. Muchas personas que han crecido con la religión la abandonan y esa es su elección. Me opongo totalmente a la coerción religiosa de todo tipo, y si Haart siente que la ortodoxia es una opresiva deprimente, esa es su elección.

Y menos aún no veo la serie debido a la hipocresía de cómo Netflix nunca contemplaría hacer una serie de cómo, digamos, una mujer musulmana estadounidense se rebela contra el uso del hiyab y su opresión percibida por parte del Islam.

Una cosa más. Ni siquiera no veo la serie debido a su percepción de explotación de los hijos de Haart, algo con lo que he sido extremadamente cuidadoso en mi propia serie de televisión. Cuando hice Shalom in the Home para TLC, muchos productores nos empujaron a hacer una serie completa sobre mi propia familia. Dijeron que sería una representación positiva de una familia judía religiosa. Pero algunos de mis hijos se opusieron, así que abandonamos la idea por completo.



No, no veo la serie debido a los ridículos comentarios de Haart sobre el judaísmo y el sexo. Si pudiera estar tan equivocada acerca de lo que dice su religión sobre la interacción más apasionada de la vida, entonces también podría estar equivocada sobre el resto.



Sin duda, sabía que llegaría a esto. Si alguien quiere atacar a una minoría, primero persigue su sexualidad. Recordemos que un Estados Unidos profundamente racista atacaría regularmente a la comunidad afroamericana con estereotipos sexuales horribles, especialmente sobre la naturaleza agresiva de los hombres afroamericanos frente a la virtud de una mujer blanca.



Con los judíos es todo lo contrario. Regularmente somos retratados como reprimidos sexualmente, y el otro día una mujer que es defensora del pueblo judío me preguntó, con toda seriedad, si los judíos ortodoxos tienen sexo a través de una sábana con un agujero en el medio. Respondí que era mentira. Solo los judíos reformistas hacen eso. Los ortodoxos tenemos relaciones sexuales en dos habitaciones separadas, a través de un agujero en la pared.



Pero dejando de lado el humor, Haart agrava significativamente estas mentiras con su interpretación falaz del sexo judío en The New York Times: "Simplemente no creo que Dios me lleve al infierno porque se me muestren las rodillas", comienza su entrevista, pasando rápidamente a cómo, cuando dejó el judaísmo, de repente fue libre. “La libertad para mí significaba libertad en todas las direcciones. Placer sexual: eso es un gran problema. Nunca había tenido una cita. Nunca me había besado alguien que había elegido. Cuando me fui, básicamente me volví loco. Creo que el primer chico con el que estuve fue un chico del Cirque du Soleil ".



Un acróbata, ¡oh! Y en el avance de la serie, Haart responde a la pregunta de si el judaísmo tiene "reglas sobre el sexo" diciendo con sarcasmo: "Querida, hay reglas sobre qué zapatos se supone que debes atarte primero".



Pero aunque no puedo dar fe de la flexibilidad sexual contorsionista del marido judío ortodoxo promedio, puedo decir esto, y Haart lo sabe. El judaísmo es la única religión en la tierra que ordena a un hombre darle placer a su esposa y hacerla llegar al orgasmo antes que él mismo. Es la única religión en la tierra que dice que el sexo no es para la procreación, sino una intimidad apasionada, capturado maravillosamente en el libro de Génesis, donde a Adán y Eva se les ordena usar el sexo para convertirse en "hueso de un solo hueso y carne de una sola carne". Es la única religión en la tierra que prohíbe a un hombre pensar eróticamente en otra mujer mientras hace el amor con su esposa.



Mientras que Haart siente que el atuendo recatado que usaba como mujer judía ortodoxa era sofocante, el judaísmo cree que la ropa recatada es realmente muy sexy. Invita a un hombre a desnudar mentalmente a la mujer que ama. Cualquier experto en relaciones que se precie le dirá que un ingrediente fundamental para mantener la atracción en las relaciones monógamas a largo plazo es algo llamado "obstáculos eróticos", impedimentos para la satisfacción de la lujuria. Cuando obtenemos lo que queremos demasiado rápido o demasiado fácilmente, nos aburre, por lo que ningún restaurante de comida rápida puede compararse con un restaurante gourmet. Cuando esperamos la comida, se nos hace agua la boca y, como resultado, tiene un sabor mucho más delicioso.



En cuanto a las reglas del judaísmo sobre el sexo, que ella descarta con tanta burla, lo interesante es esto: el judaísmo casi no tiene reglas sobre el sexo, algo que destaqué extensamente en mi libro Kosher Sex. Se permiten todas las posiciones y todas las interacciones placenteras. De hecho, las únicas cosas que están prohibidas son la pornografía, porque los extraños te excitan y no los demás; y tener relaciones sexuales durante la menstruación, porque el judaísmo quiere que la “barrera erótica” de la prohibición sexual de varios días al mes magnifique la lujuria y el deseo. Los esposos y las esposas necesitan un período de separación sexual para volver a tener hambre del cuerpo del otro.



De hecho, el matrimonio judío ortodoxo se basa mucho más en la lujuria que en el amor, un punto que se demuestra fácilmente con el décimo mandamiento. Prohíbe expresamente codiciar a la esposa de tu vecino, lo que por implicación directa significa que seguro que deberías estar codiciando a la tuya.



Supongo que Haart fue al seminario religioso donde debe haber aprendido la enseñanza del Talmud de que el Cantar de los Cantares, un poema de amor profundamente erótico sobre el anhelo electrizante entre un hombre y una mujer, es el libro más sagrado de la Torá.



Las parejas de judíos ortodoxos no solo tienen buen sexo, sino también el mejor sexo. La sensualidad es constante y el erotismo se fomenta profundamente, razón por la cual las mujeres judías ortodoxas se visten de manera tan hermosa y elegante, un punto que Haart tergiversa por completo.



¿No me crees? Vaya a cualquiera de las comunidades ortodoxas en Brooklyn o Manhattan y sorpréndase de lo hermosas y llamativas que son las mujeres religiosas judías.



¿POR QUÉ Haart se está hablando sobre su religión y afirmando que las mujeres son “[personas] planas que podrían desaparecer”?

No dudo que ella personalmente pudo haber tenido una experiencia terrible en la práctica de su propia fe. Tales cosas suceden en las comunidades religiosas. Pero para ser justos, también ocurren en el mundo secular, quizás incluso con mucha más frecuencia.



¿Cuántas mujeres seculares están enfermas hasta la muerte por la degradación interminable de la sexualidad y las mujeres a través de la pornografía?



Cuántas mujeres seculares se han acostado con seductores profesionales que luego les dieron la versión de "solo una vez" gracias señora" del terrible ghosting, del que nunca más se supo de ellos.

¿Significa eso que todos los hombres no religiosos son unos idiotas sexuales? Por supuesto que no. El prejuicio es el acto de generalización, algo de lo que Haart parece culpable cuando se trata de su propia fe y de su propia gente.



Cuando publiqué Kosher Sex hace 20 años, pensé que vendería un par de copias en la comunidad judía tradicional. En cambio, se convirtió en un best seller mundial que fue traducido a casi 20 idiomas y leído principalmente por una audiencia secular y principalmente por mujeres.



¿Por qué? Debido a que muchas mujeres seculares están enfermas y cansadas de que las hagan sentir sexualmente inadecuadas si cumplen 40 años, o no se han sometido a una liposucción, no se han inyectado el Botox necesario en el cráneo o si decidieron dejar su pechos naturales.

Las estadísticas sexuales de los matrimonios estadounidenses seculares son estas. Una de cada tres parejas casadas es platónica, definida como tener relaciones sexuales menos de una vez cada tres meses. Los otros dos tercios tienen relaciones sexuales una vez a la semana, ¡espérelo! - siete minutos a la vez, que incluye el tiempo que el marido pasa mendigando. Está bien, la parte de mendigar es una broma. Pero el resto es tremendamente serio.



¿Y por qué es eso? Porque un mundo que ha hecho que el sexo en la televisión y en Internet esté tan disponible, tan explícito y tan casual, en realidad ha acabado con el sexo, que requiere misterio, pecaminosidad e indisponibilidad para mantener su atracción erótica.



Por eso no puedo darte cifras exactas sobre la frecuencia con la que las parejas judías ortodoxas tienen relaciones sexuales. De hecho, creen que el sexo es poderoso cuando no se habla de él con tanta arrogancia como lo hace Haart.



Pero la fuerza de la familia judía ortodoxa, admirada en todo el mundo, debería decirte esto: los esposos y las esposas están profundamente conectados a través de fuertes lazos eróticos y un profundo éxtasis sexual.