Naty Rosenkranz: No soportaría ver la vida pasar por el costado, la vivo

Trabajé en varios proyectos de diseño de interiores y disfruté cada uno, me gusta mucho del diseño y la armonía en los ambientes. Una vez que fui madre de Emma, mi hija mayor, una nueva faceta salió a la luz y se acrecentó con la llegada de Teo mi hijo menor. Ser madre es organizar, cuidar, ejecutar, producir, gestionar y ser perseverante y me di cuenta que me gustaba mucho como para aplicarlo a cualquier cosa y, no menos importante, que era buena haciéndolo!

Contame, cuándo hiciste el click respecto al ver la vida saludable y el compostaje. Te sigo en instagram y tenes una fuerte impronta en estos temas

Siempre sufrí de alergia. Ya sea en mi niñez, alergia al cambio de estación (recuerdo brotarme) como ahora que sufro de rinitis. La cuestión es que en julio del año 2017, hicimos un viaje familiar hermoso. Fuimos a Israel a visitar a toda la flia. de Alan, mi marido. A sus hermanos Armin, Riky y Marcelo, esposas, hijos y nietos! Durante el viaje, contrariamente a lo que había pensado que iba a pasar, tuve alergias continuas por lo que volví decidida a cambiar lo que sea para intentar mejorar. A mi llegada me encontré con una propuesta de sumar jugos naturales a mi rutina. Me compré la juguera y desde ese momento todas las mañanas tomo jugo verde. Ese fue el comienzo. Un viaje de ida. De los jugos a la vida saludable y a la huerta y al compostaje todo fue como un gran remolino de información que fue interesándome cada vez más. Y lo quise compartir y contagiar. En casa se unieron, no con todo pero con muchas comidas.



¿Qué hay de la diseñadora de interiores en tu vida actual? ¿O es algo que se lleva siempre, se aplica al jardín?

El tema del diseño de interiores lo llevo en el alma. Es algo innato que lo vivo día a día. Soy una gran observadora de los detalles en los espacios y tiendo a armonizarlos mentalmente e imaginar cómo generar determinadas sensaciones en ellos. En el jardín no logré todavía esa armonía (al menos la deseada por mi) pero no falta mucho....



Contanos sobre tu huerta en una casa en plena ciudad. ¿Soñás con tener una chacra y vivir rodeada de verde?

Siii, exacto! Una vez, hace años, volviendo con mi familia de pasar el día en LA MACARENA, en los Humedales de Santa Lucía, donde cosechamos manzanas e hicimos varios paseos divinos, pensaba en qué gratificante sería sembrar y cosechar de todo un poco, viviendo rodeada de verde y preocuparme por ver crecer el tomate por ejemplo. Me pasa que si veo hojitas comidas, no descanso hasta no saber qué es y como ahuyentarlo. Para eso me compré mi kit natural contra insectos y demás bichitos y lo pasé sistemáticamente por las plantas, con dedicación absoluta. Creo que ver crecer las plantas es maravilloso. Hace años me decías que me iba a copar este tema y no te creia, pero es realmente lindo y le recomiendo a todos tener huerta en su casa, en su terraza, en un pedacito de balcón. No es necesario mucho espacio para tener unas plantas. Tengo la posibilidad en mi casa de armar huertas en macetones y cultivo perejil, cilantro, kale, lechuga, morrón y más. También planté semillas de calabacín y hemos comido en casa los propios calabacines! Ver crecer la planta y ver la transformación de la naturaleza es fantástico.

Caminando por mi barrio, Buceo, se me ocurrió una idea que presenté en el Municipio, el proyecto se llama VEREDAS VERDES.



¿En qué consiste Veredas verdes?



Veredas Verdes es una idea de concientización barrial que conjuga el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, la limpieza de las calles, y el embellecimiento de nuestros barrios y ciudades.

En muchas veredas de Montevideo contamos con un recurso precioso que se encuentra sub o mal utilizado: los canteros de pasto. La mayor parte de estos canteros está en mal estado, con heces de perros, colillas de cigarrillos y también basura.

La idea es simple: transformar ese terreno. Plantar en ese espacio de tierra vegetales para el consumo, hierbas aromáticas, plantas o flores. Generar la atención y el cuidado de los vecinos y contagiar las ganas de hacerlo para multiplicar el efecto. No es tarea fácil pero me da felicidad solo el idearlo e imaginarlo.



En una segunda etapa la idea era invitar a los vecinos a compostar, y de esa manera generar menos basura y aprovechar esa energía en la propia tierra. En la práctica en casa abonamos el limonero y demás plantas con el compost y no sabés qué lindo se puso y los limones que dio a partir de ese momento.



¿Sos una persona con una impronta proactiva, cómo lo aplicas en tu vida diaria?

Es parte de mi ser. Soy así, No sé si siempre lo fui o me fui convirtiendo pero lo importante es que me gusta y lo disfruto. No soportaría ver pasar la vida por el costado, la vivo. Desde mi casa, que la busqué lunes tras lunes en los clasificados hasta dar con ella (la transformamos con mi amigo y Arquitecto Uri Drachman), mi emprendimiento personal, mis intereses, mis trabajos formales. Nunca paro de plantearme desafíos. En todos los sentidos de mi vida.



¿Cuáles son los desafíos de tu vida hoy día? Mi gran desafío es, el día de mañana, mirar hacia atrás y seguir estando orgullosa de lo que hice. Digo "seguir estando" porque lo estoy actualmente. En mi vida profesional y en mi vida personal, como mujer y como madre. Y, por qué no, también como hija.



¿Cómo es ser madre de hija adolescente en estos tiempos?

Con Emma ser hija de adolescente es muy armonioso. Ella es pura paz y madurez. Desde chiquita lo fue. Irradia una luz maravillosa que contagia. En casa somos muy unidos y charlamos mucho. De todo. Eso hace que ante alguna inquietud, Emma sepa que puede contar con nosotros. Obvio que le doy verguenza, y no me gusta, pero es así y me la tengo que bancar. Es parte de la adolescencia. Avergonzarte de tus padres. A pesar que siempre le digo "pero Emma, si soy una madre re buena onda!!" No puedo dejar de hablar de Teo. Un ser especial. Gracioso, curioso, amoroso, ariano como yo. Se hace querer por grandes y chicos.



¿Qué libros tenés en tu mesa de luz?

Uff tengo de todo. Hoy en día tengo "La leyenda de la peregrina" de Carmen Posadas. No me tiene re atrapada pero es interesante. Me encanta leer, siempre me gustó. Con mi hermana de chicas nos leíamos en un día los libros de Enid Blyton. El club de los cinco y los 7 secretos. Amaba 100%. Confieso que no sé comprarme libros, necesito que me recomienden. Confió en vos, adelante, recomendame :)



Sos una persona que tiene una impronta positiva, lo tuviste siempre o es producto de trabajo personal.

Un poco y un poco. Si te cuento que de chica en la escuela era mega tímida, me crees? Me acuerdo la maestra de sexto en el Varela, me pedía por favor que participara en clase y yo me moría de verguenza. Ya en el liceo me di vuelta como una media y los primeros años me ligué alguna observación de conducta. En la vida generás cosas más lindas siendo positiva. Eso sí que lo aprendí y sigo aprendiendo. Contigo y con los demás.



Te sigo en Instagram y me encanta como lo manejas, Qué le dirías a alguien que quiere mejorar su cuenta de instagram a nivel personal?

Gracias Janet! Me interesé por las redes hace unos años para mi emprendimiento VINILOCOS (@vinilocosuy) y participé de un taller de Facebook primero y luego de Instagram. Me fascinó. Me pareció un mundo re interesante. Al tiempo quise especializarme más y tomé un curso de Marketing Digital de un par de meses. En ese curso aprendí mucho si, pero hay mucho de creatividad que tenés que poner en cada publicación del feed y en cada story. Ser uno mismo, no querer ser otro que no sos. Esa es la base para mi. A veces estoy haciendo algo y zas! le saco foto y lo comparto en una story porque quiero contarlo, o quiero recomendar algo o a alguien. Me gusta hacerlo, lo disfruto. En mis redes me gusta subir fotos de todo lo que me interesa y contagiar las ganas de hacer cosas que quizás uno no se da cuenta que le puede gustar hasta que alguien no se lo muestra. En el 2020 mientras toda la flia estaba en casa trabajando y estudiando subía reels con recetas de mi abuela, la Baba, y así es, por ejemplo, como la jala de la Baba Golde se viralizó hasta Canadá! Me enviaban fotos de la jalá con agradecimientos por compartir la receta. Para mi fue un honor hacerlo y le conté a mi Baba y estaba feliz. Tengo dos amigas a quienes les manejo las redes y me da mucha satisfacción. Por supuesto que también manejo las redes de mi trabajo en la B'nai B'rith, además de crear el contenido que actualizamos en la página web. A raíz de este trabajo meticuloso entre redes y web generamos un lindísimo contacto con una persona en Viena, por ejemplo, que quería acercarse a Uruguay de alguna manera y encontró en la web de B'nai B'rith la información clara y actualizada.



¿Qué significa para vos trabajar en B'nai B'rith?

Me gusta mucho. El trabajo en sí ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy en día es un desafío constante. Este año la Institución cumple 85 años y en las redes fui publicando la historia de BB, es muy lindo cómo surgió la Institución madre en EEUU y cómo fue creciendo dentro del país y fuera. El trabajo que hacen hoy en día es muy gratificante, la ayuda constante a Escuelas Públicas que algunas Filiales tienen apadrinadas, el CLUB DAM que ahora está en los finalistas de los Premios Destacados, donaciones puntuales que se hicieron en pandemia...Es lindo ser parte.