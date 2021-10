Encuesta: cuatro de cada 10 judíos en Estados Unidos han tenido que ocultar su identidad

“Que uno de cada cuatro judíos estadounidenses haya sido blanco de antisemitismo solo durante el año pasado, y que cuatro de cada 10 hayan tomado medidas para ocultar su judaísmo o reducir sus actividades como resultado debería alarmar a los estadounidenses”, dijo David, director ejecutivo de AJC. Harris en un comunicado. "Ahora es el momento de que la sociedad estadounidense se ponga de pie y diga 'ya es suficiente'".



Por tercer año consecutivo, el Comité Judío Estadounidense publicó una encuesta sobre el antisemitismo en los Estados Unidos y encontró grandes discrepancias en los resultados entre los encuestados judíos y no judíos.



Según la encuesta, el 60 por ciento de los no judíos dicen que el antisemitismo es un problema muy grave o algo así como un problema en los Estados Unidos en la actualidad. Por el contrario, el 90 por ciento de los encuestados judíos dijeron que el antisemitismo es un problema muy grave o algo así como un problema.



Alrededor del 17 por ciento de los judíos dicen que fueron blanco de un comentario antisemita en persona durante los últimos 12 meses. De los que fueron atacados, el 23 por ciento estaban en el oeste, el 29 por ciento en el sur, el 12 por ciento en el medio oeste y el 14 por ciento en el noreste, según Holly Huffnagle, directora de AJC en Estados Unidos para combatir el antisemitismo.



Los comentarios antisemitas también se encontraron en línea y el 12 por ciento de los encuestados judíos informaron que eran el objetivo de los comentarios en línea. (El informe no preguntó sobre ver antisemitismo en línea en general, sino que fue específico para objetivos individuales).



Si bien la mayoría de los judíos no han cambiado sus hábitos cuando se trata de salir vistiendo o exhibiendo artículos que los catalogarían como judíos por temor al antisemitismo, un número significativo, el 22 por ciento, dijo que sí, y un total de El 17 por ciento dijo que evitaba ir a ciertos lugares por la misma razón.



Eso, dijo el Comité Judío Estadounidense, es motivo de preocupación.



"Que uno de cada cuatro judíos estadounidenses haya sido blanco de antisemitismo solo durante el año pasado, y que cuatro de cada 10 hayan tomado medidas para ocultar su judaísmo o reducir sus actividades como resultado debería alarmar a los estadounidenses", dijo el director ejecutivo de AJC, David Harris. dijo en un comunicado. "Ahora es el momento de que la sociedad estadounidense se ponga de pie y diga 'ya es suficiente'".



Uno de los principales cambios de este año fue reelaborar muchas de las preguntas para que reflejen un marco de tiempo muy actual. Los estudios anteriores han pedido a los participantes que miren hacia atrás durante cinco años, esta vez, dijo Huffnagle, pero esta vez se les pidió a las personas que consideraran los eventos de los "últimos 12 meses".



Eso, dijo, da una mirada más inmediata y "habla de lo que los judíos estadounidenses están sintiendo ahora".



Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un aumento del 10 por ciento en la cantidad de judíos que perciben a la extrema izquierda política como un desafío de encuestas anteriores, y el 38 por ciento dijo que es una amenaza muy seria o moderadamente seria. Mientras tanto, cuando se les preguntó sobre la extrema derecha política, el 73 por ciento de los judíos dijo que era una amenaza muy grave o moderadamente grave.



Incidentes en el campus, conocimiento del Holocausto, lealtad dual



Si bien se ha escrito mucho en los últimos años sobre la creciente amenaza que enfrentan los estudiantes universitarios en los campus de todo el país, la encuesta encontró que solo el 20 por ciento de los judíos dijeron que ellos o alguien que conocían había "experimentado el antisemitismo en un entorno universitario".



Ese número debe ponerse en contexto, señaló Huffnagle; los resultados se basan en un tamaño de muestra representativo nacional que es bastante pequeño con la participación de 1.400 judíos, muchos de los cuales pueden no tener conexión con campus universitarios o estudiantes. Al examinar al grupo de 18 a 29 años, explicó, la respuesta aumenta con un 30 por ciento diciendo que ellos o alguien que conocían experimentaron antisemitismo en el campus.



Entre los informes, otros hallazgos:



La mayoría de los judíos estadounidenses, más del 70 por ciento, estaban "mucho o algo" al tanto de los numerosos ataques contra judíos después del conflicto de 11 días de Israel con Hamas en la Franja de Gaza en mayo. Sin embargo, ese número se redujo a menos del 50 por ciento de la población general de EE. UU.

Cuando se les preguntó si el antisemitismo había aumentado o disminuido en los últimos cinco años, el 82 por ciento de los judíos dijo que aumentó mucho o algo, mientras que solo el 3 por ciento dijo que disminuyó (los niveles restantes eran los mismos). Entre la población estadounidense en general, El 44 por ciento dijo que aumentó algo o mucho, mientras que el 15 por ciento dijo que disminuyó, y el 22 por ciento dijo que se mantuvo igual y el 19 por ciento dijo que no estaba seguro.

Alrededor del 41 por ciento de los encuestados generales han visto incidentes antisemitas en los últimos 12 meses que incluyen comentarios negativos o contenido en línea sobre judíos o ataques físicos contra judíos o sus instalaciones religiosas.



Mientras que el 64 por ciento de los encuestados en general dice que conoce a alguien que es judío, otro 36 por ciento dice que personalmente no conoce a ningún judío.

Los judíos y la población en general creen abrumadoramente que la declaración "El Holocausto ha sido exagerado" es antisemita, y ambos grupos también creen que decir "Israel no tiene derecho a existir" es antisemita. Sin embargo, cuando se les preguntó si la afirmación "los judíos estadounidenses son leales a Israel y desleales a Estados Unidos" es antisemita, el 27 por ciento de la población general encuestada y el 14 por ciento de los judíos encuestados dijeron que no lo es.