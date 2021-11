El verdadero pinkwashing lo hacen los palestinos

La revista británica de arte y cultura Dazed ha publicado un artículo entusiasta sobre un próximo festival de cine, "Queer Cinema for Palestine" (QCP), que supuestamente celebrará "las realidades queer globales y la solidaridad con los palestinos".



El artículo de Dazed dice:



Con eventos tanto en línea como presenciales en los cinco continentes, el festival de cine [Queer Cinema for Palestine, o QPC,] también proporcionará una plataforma para los cineastas que anteriormente sacaron sus películas del cartel TLVFest, en oposición a su asociación con instituciones israelíes. y aceptación de la financiación estatal. Un programa especial, en particular, honrará a ocho cineastas brasileños que retiraron sus cortometrajes en 2020.



Excepto por decirles a los lectores que el evento QCP se llevará a cabo "en los cinco continentes", de manera bastante inútil, el artículo es sorprendentemente escaso en detalles sobre las ubicaciones específicas.



Sin embargo, una visita al sitio web del festival nos informa que QCP albergará visitas en al menos 13 ciudades, incluidas Seúl, Bilbao, Túnez, Beirut, Belfast, Prishtina, París, Montreal, Turín, Sofía y Londres, Ontario.



¿Y qué tienen todos estos lugares en común?



Ninguno de ellos se encuentra en "Palestina".



Dazed, como era de esperar, se ha olvidado de mencionar por qué es poco probable que estos eventos se celebren en territorios que los palestinos reclaman como parte de un estado futuro.



Estos son los hechos que Dazed preferiría ignorar.



Según la organización global de derechos LGBTQ + Human Dignity Trust:



El artículo 152 (2) de la Ordenanza del Código Penal del Mandato Británico de 1936, que todavía está en vigor en Gaza, penaliza el conocimiento carnal “contra el orden de la naturaleza” con una pena de hasta diez años de prisión.



Si bien las relaciones homosexuales no están criminalizadas en las áreas administradas por la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania, Human Dignity Trust señala que ha habido numerosas denuncias de personas homosexuales que han sido acosadas, abusadas y detenidas por agentes de seguridad de la AP.



Por ejemplo, los activistas en Cisjordania del grupo palestino de derechos LGBTQ + Al-Qaws en 2019 fueron amenazados de arresto por agentes de policía de la Autoridad Palestina, quienes les advirtieron que no llevaran a cabo ninguna actividad local con el argumento de que están en contra de los "valores de la sociedad palestina".



En particular, Al-Qaws acusa a Israel de anunciarse a sí mismo como un lugar de vacaciones amigable para los homosexuales para "ocultar la realidad de que los turistas que asisten a fiestas bailan sobre las ruinas de pueblos palestinos limpiados étnicamente". Esto, a pesar de que la organización mantiene dos oficinas en el estado judío, una en Haifa y otra en la parte este de Jerusalén.

Por cierto, estos lugares están fuera del alcance de la jurisdicción de la Autoridad Palestina.



Mientras tanto, un análisis de las noticias relacionadas con el tema de los derechos LGBTQ + en los territorios reclamados por los palestinos también pinta un cuadro muy peligroso para quienes viven allí “contra el orden de la naturaleza”.



La publicación israelí Haaretz, por ejemplo, publicó un artículo en inglés en 2019 titulado "Orgullo y prejuicio: la vida infernal de la comunidad LGBTQ de Gaza", que incluye los siguientes pasajes:



Los habitantes de Gaza queer corren el riesgo de sufrir acoso, tortura o algo peor por parte de Hamas o de sus propias familias, y a menudo se esconden atemorizados. … Pero todo el mundo le tiene miedo a todo el mundo. Algunos han sido castigados, otros han sido asesinados. Otros se suicidaron. ...



La vida puede ser aún más desafiante para las lesbianas en la Franja de Gaza. En la sociedad conservadora de Gaza, a las mujeres a menudo no se les permite salir de sus hogares sin estar acompañadas, lo que afecta su capacidad para entablar relaciones entre personas del mismo sexo.

10 days

13 cities + streaming

Dozens of partners#QueerCinemaForPalestine. A vibrant space using art and culture to oppose the ongoing violence of Israeli apartheid.



Celebrating global queer realities. Standing in solidarity with Palestinians.https://t.co/MW6iY6y1Z0 pic.twitter.com/pWupFxKl9m — PACBI (@PACBI) October 29, 2021

El artículo de Dazed continúa:

Según un anuncio publicado por Queer Cinema for Palestine, el festival se celebró en mayo de 2021, en medio de protestas mundiales contra el bombardeo de Gaza por parte del gobierno israelí y la continua opresión de los palestinos.

El autor del artículo no se molesta en mencionar que el supuesto "bombardeo" de Gaza consistió en ataques defensivos en respuesta al lanzamiento indiscriminado de cohetes contra civiles israelíes o que la "opresión de los palestinos" está a manos de sus propios líderes políticos.

Además, Dazed parece tener un problema más general con Israel, al que llama, "el estado colonialista" (ver aquí, aquí y aquí).

También hay que señalar que la acusación de “pinkwashing” evoca libelos antisemitas históricos.

La acusación de que la postura progresista LGBTQ + de Israel es parte de un esfuerzo general para distraer la atención de sus políticas frente a los palestinos se vincula con el engaño de que todo lo que hacen los judíos es malo y / o parte de algún motivo oculto nefasto.

Además, la crítica sirve como una herramienta mediante la cual publicaciones como Dazed pueden esquivar cuidadosamente el espinoso tema de los derechos de los homosexuales en los territorios palestinos y en las naciones árabes vecinas, y evitar abordar la cruda realidad: a saber, que tales derechos no existen en estos lugares y , la mayoría de las veces, las minorías sexuales se enfrentan a crueles castigos o incluso a la muerte.





Además, una búsqueda en el sitio web de Dazed revela que sus periodistas han encontrado tiempo para cubrir todo tipo de historias relacionadas con aplicaciones de citas, incluidos elementos como "La nueva función de Tinder prioriza la seguridad LGBTQ +" y "Los australianos usan Grindr para ayudar a balancear lo mismo. voto de matrimonio sexual ".

Dados estos titulares, uno pensaría que la publicación dejaría espacio para la inquietante noticia de que un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán ha publicado los datos personales de hasta un millón de usuarios del sitio israelí de citas gay Atraf, incluidos algunos perfiles de quienes habían revelado su estado de VIH.

Del mismo modo, el hecho de que los homosexuales sean ahorcados públicamente en Irán tampoco es tan digno de noticias para Dazed como "Queer Cinema for Palestine".

Seamos claros: el verdadero "pinkwashing" lo está haciendo Dazed, que en su efusiva celebración de una iniciativa de defensores pro palestinos, que probablemente apoyan el boicot al país más liberal de Oriente Medio, ha ignorado por completo las condiciones diabólicas que padecen los homosexuales. personas que viven "contra el orden de la naturaleza" bajo el dominio palestino.