Dialogamos con Nadin Hakas, Presidenta de WIZO Uruguay

La Arquitecta Nadin Hakas (55) tiene una larga trayectoria de trabajo comunitario. A los 18 años, junto a su marido Gerardo Stuczynski, fundó el Movimiento Universitario Sionista “Tagar”, fue muy activa en el Keren Hayesod, presidió durante 7 años el Keren Kayemeth, es Consejera de la Comunidad Israelita (Kehila) y desde hace casi 5 años encabeza el Ejecutivo de la filial uruguaya de la Organización Sionista Internacional de Mujeres, WIZO (por sus siglas en inglés).

Sus 2 hijos viven en Israel.

P: WIZO es una muy veterana institución femenina mundial, cuyo centro está en Israel. ¿Cómo explicarías a quien no conoce, cuáles han sido sus logros en el Estado judío, y qué rol cumple hoy en la sociedad?

R: WIZO surge en 1920 en Inglaterra, con el propósito de ayudar a las mujeres y los niños en la comunidad judía de Palestina durante el Mandato Británico. Rápidamente se crearon filiales de WIZO en comunidades de todo el mundo, con presencia en más de 50 países en la actualidad. En 1934 se creó Wizo Uruguay.

Antes de la creación del Estado, WIZO estableció los primeros servicios de educación y bienestar, guarderías, clínicas para bebés y aldeas juveniles. Recibió y cobijó a miles de huérfanos y mujeres (solas o con hijos) que llegaban huyendo de los horrores de Europa y que, luego de la Shoá, lo habían perdido todo.

En los últimos 70 años, ha promovido la aprobación de leyes que mejoren la condición de las mujeres, y fue creando más de 800 instituciones y proyectos: Cursos de capacitación para Mujeres emprendedoras, Centros de Asesoramiento Jurídico y Psicológico para víctimas de abuso, y decenas de Refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica; Centros Infantiles, Escuelas y Aldeas Juveniles que mejoran la calidad de vida de bebés, niños y adolescentes en situación de riesgo, brindándoles las herramientas para insertarse en el mundo del estudio y el trabajo y convertirse en adultos íntegros; también cuenta con un Hogar de Ancianos modélico.

Además de miles de voluntarios, hombres y mujeres de todas las edades, Wizo en Israel cuenta con 6.000 empleados, constituyendo La ONG más grande en Israel en el área de educación y servicios sociales.

Obra de WIZO Uruguay en Israel

P: Nadin, yendo a tu actual cargo de Presidenta de WIZO Uruguay, creo que sería bueno saber en qué consiste la actividad de la institución. Estoy segura que hay gente que cree que se trata de mujeres que se reúnen a charlar y tomar té. Hacer sociabilidad, claro está, es parte de la dinámica en toda sociedad humana. Pero WIZO es mucho más que eso, así que te pido que nos cuentes en qué consiste vuestra actividad.

R: Empresas multinacionales como Microsoft o Google abogan hoy por que el trabajo se haga en un entorno placentero y distendido para favorecer la creatividad y la productividad, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que WIZO se adelantó a ese concepto por un Siglo! Que lo pasemos bien haciendo este trabajo voluntario, no quiere decir que no nos arremanguemos cuando es necesario para “HACER LO QUE IMPORTA”, como dice el slogan de WIZO Mundial.

WIZO tiene su sede central en Israel, pero también actúa en los 50 países donde tiene filiales. Sus 250.000 voluntarias en todo el mundo, trabajan por el bienestar del niño, la mujer y el anciano sin distinción de credo, nacionalidad ni grupo étnico, porque lamentablemente hasta el día de hoy constituyen el segmento de la población más vulnerable, no solo en Israel sino en todas las sociedades. Por todo esto, WIZO Internacional es reconocida por la ONU como Organización no gubernamental con status consultivo en ECOSOC y UNICEF.

Aquí en Uruguay Wizo está integrada por casi 200 voluntarias repartidas en 8 grupos o “Centros”. Cada Centro nuclea mujeres dentro de cierto rango de edad, y cada uno tiene su Presidenta de Centro y organiza su propia actividad recaudatoria (Rifa, Bingo, Campeonato de Bridge, Venta de Canastas de Rosh Hashaná y Fin de Año, etc).

Una actividad en el 2019, Iom Hajaverá

Mi Centro, por ejemplo, se formó hace 20 años, cuando teníamos todas 30 y pocos años, y en ese lapso obviamente que nos consolidamos como un grupo de amigas (incluso nuestros maridos e hijos se hicieron amigos); nos invitamos a cumpleaños, bar/bat mitzvot, recibimientos, velorios… pero también trabajamos: nosotras, junto con otro centro, hemos llevado adelante durante 15 años una Feria Americana donde recibimos donaciones y luego vendemos a precios módicos para ayudar a las causas que WIZO apoya, y también donamos en forma directa muchísimos artículos.

Y hay Centros que hace 50 años están juntas y aún con la camiseta bien puesta

El primer Ejecutivo de WIZO Uruguay

P: ¿Cuál es la participación en actividades de apoyo dentro de la colectividad?

R: WIZO no es ajena al proceso de pauperización que ha sufrido nuestra Colectividad, y participa activamente en muchas instancias que han surgido en respuesta a esta situación: donación de valijas y bolsos para futuros olim, Canastas de alimentos y artículos de tocador para familias necesitadas, donación de ropa, muebles y medicamentos.

P: ¿Y en qué consiste el apoyo hacia fuera de la colectividad, o sea a la sociedad en general?

R: WIZO contribuye con organizaciones sociales en nuestro país que tienen fines similares; apoya a Centros Caif en barrios marginados, a Escuelas Públicas (participa del Proyecto Escuelas Vinculadas), al Hospital Pereyra Rosell, al Instituto Nacional de Inclusión Social (INISA), al Cotolengo Don Orione, a Saru (Asistencia Rural), y a muchos otros.

Laura Rozenbaum, ex Presidenta de WIZO, en una actividad sobre Cocina Saludable, con Escuelas Vinculadas

P: ¿Están en contacto con instituciones nacionales que tienen que ver con el apoyo y empoderamiento de la mujer?

R: Mucho antes de que existiera el Día Internacional de la Mujer o que se reconociera como un grave problema social la violencia de género, WIZO ya actuaba en forma eficaz y decidida a favor de una sociedad más justa y armoniosa. Y esa eficacia no pasa por el uso lenguaje inclusivo o la estigmatización del género masculino. Tampoco por la exigencia irracional de “cuotas” de mujeres para puestos políticos o empresariales.

Una mujer bien preparada puede competir en pie de igualdad con cualquier hombre para ocupar cualquier cargo, y a eso apuntamos. A eliminar los obstáculos que constituyen el “techo de cristal”.

Respecto a la violencia de género, las leyes que la castiguen son condición necesaria pero no suficiente. Los gobiernos deben destinar fondos para refugios donde las víctimas puedan acogerse para escapar del perpetrador .

Sobre estos temas conversamos varias veces con la Bancada Bicameral Femenina, la última vez en 2018 en ocasión a la visita de la entonces Chairperson Mundial, Prof. Rivka Lazovsky, uruguaya de nacimiento y que hace 50 años vive en Israel.

WIZO financia pasantías en Israel de becarios uruguayos que realizan estudios en áreas específicas como salud infantil, salud de la mujer y violencia doméstica. A modo de ejemplo, la Comisaria de San José Psic. Dominguez realizó curso sobre violencia en un Centro Wizo de Israel y a su regreso fue puesta al frente de la recién creada Comisaría de la Mujer.

P: Qué interesante…no sabía nada.

R: Es sin duda muy importante. También estamos en contacto con la Organización CEPRODIH, que con un enorme esfuerzo y con apoyo de empresas privadas, lleva adelante algunos programas similares a los nuestros: enseña gratuitamente oficios a las mujeres de contexto crítico para que puedan independizarse económicamente y no tengan que convivir con parejas abusivas por falta de medios; CEPRODIH también, en casos extremos, brinda refugio a mujeres con sus hijos para alejarlos de la violencia.

En Ceprodih, con la Profesora Rivka Lazovski, uruguaya israelí, que llegó a ser de las máximas autoridades de WIZO mundial

En el Día Internacional de la Mujer, Nadin y Rivka Lazovsky, contando sobre la labor social de WIZO, en el programa "Puglia Invita"

Una nueva etapa, sin la casa de la calle Gurí

P: Entiendo que se vendió la increíble sede de la calle Gurí que la institución recibió en donación hace muchos años. ¿Qué tesoros de recuerdos simbolizar esa casa? En lo personal, te cuento que yo hice allí mi civil, y años después también la Bat Mitzvá de mi hija. Y seguramente mucha gente tiene recuerdos ligados a la casa de la calle Gurí.

R: Así es, ya se vendió. Y creeme que no fue una decisión fácil. Como bien decís, fue donada hace más de 40 años por la Sra. Gurovich en la época de oro de Wizo Uruguay, en la que había 800 socias, y en la casa se hacían permanentemente fiestas y reuniones, y múltiples actividades. Pero las cosas cambian, y cuando hace 5 años asumió la nueva Directiva que encabezo, la Casa se encontraba muy deteriorada; haciendo números entendimos que no era posible ni conveniente mantener la Casa con la cuarta parte de socias, ya que la finalidad de Wizo no es mantener una Casa, sino cumplir con nuestros objetivos. Así que, sin apuro, la pusimos en venta, y mientras tanto seguimos funcionando normalmente (Feria Americana incluída) hasta que se concretó la venta.

Un grupo de compañeras, junto a la casa de la calle Gurí

P: ¿Adónde irán?

R: Por razones de seguridad y practicidad, optamos por “asociarnos” con otra institución comunitaria (la tendencia en todas las Comunidades de América Latina es que todas las organizaciones funcionen en un mismo edificio, como ocurre con la AMIA, como ejemplo cercano). De momento estamos funcionando en una oficina en la Kehila del Centro hasta que se mude a Pocitos, y tenemos previsto celebrar Yom Hajaverá (que traducido del hebreo significa el Día de la Socia, que también significa Amiga), evento de cierre del año, el próximo 29 de Noviembre en el Hotel Regency.

P: Así que si alguien creía que la venta de la casa significaba un cierre, que esté clarísimo que eso no es así, en absoluto. WIZO sigue funcionando y trabajando como siempre.

R: Sin duda ninguna. WIZO está más vigente que nunca porque nuestro objetivos lo están. Y además de seguir ayudando a quienes lo necesitan, el próximo año nos enfocaremos en atraer a nuevas javerot (socias) que nos ayuden a lograrlo.

P: ¿Hay un perfil de la mujer activa hoy en WIZO?

R: En realidad no hay un perfil específico de mujer activa en Wizo, porque cuando una javerá comienza a activar de joven en la organización, lo habitual es que lo haga en un Centro con compañeras más o menos de su edad. Y durante la vida de ese Centro, que dura décadas, más allá de que en cualquier momento pueden salir o entrar javerot, hay un núcleo que permanece y cuyo perfil va cambiando: de ser madres jóvenes trabajadoras con hijos pequeños, pasamos a ser madres de hijos adolescentes, el estado civil puede cambiar, el trabajo, la situación económica, llegan nietos, etc. Lo que permanece son las ganas de ayudar al prójimo, mantener la conexión con Israel y con javerot de otros países (a través de Seminarios y Congresos), y ser parte de un hermoso grupo humano que te acompaña en las alegrías y tristezas de la vida.

P: ¿Qué proyectos a futuro están manejando?

R: Además de continuar apoyando a las instituciones nacionales y comunitarias que habitualmente ayudamos, tenemos muchas ideas y proyectos nuevos a corto y mediano plazo.

Teníamos planeado realizar en Mayo de 2020 un viaje a Israel con un grupo de mujeres de entre 35 y 45 años, que lo tuvimos que cancelar 3 meses antes por la pandemia , y esperamos poder concretarlo en 2022. Este viaje va a permitir que estas jóvenes madres conozcan de primera mano el accionar de Wizo en Israel y que a su vuelta en Uruguay puedan integrarse a nuestra institución, conformando un nuevo Centro.

Muchas de nuestras javerot trabajan en forma directa en “Escuelas Vinculadas”, por ejemplo, dando clases de cocina en las Escuelas Públicas que integran el proyecto, pero además, cuando vaciamos “Casa Wizo” les hicimos una importantísima donación en muebles y materiales.

Asimismo, recientemente donamos al Ropero Comunitario “Meilí” de la Kehilá la ropa que nos quedó de la Feria Americana, así como estanterías y percheros: tenemos también javerot que participan activamente en este programa y lo seguirán haciendo.

También seguiremos patrocinando el Centro de Primera Infancia (CEPI) “Feinstein” en Tel Aviv, tal como venimos haciendo desde 2010. Wizo tiene varios CEPIs en todas las ciudades importantes de Israel, que son fundamentales porque en Israel la educación pública gratuita a partir de los 3 años: antes de esa edad, si los padres no tienen con quien dejarlos para ir a trabajar, deben concurrir a guarderías particulares, que son muy caras y no están al alcance de los sectores más humildes de la población israelí. Los CEPIs de Wizo atienden en forma gratuita y altamente profesional a infantes y bebés, cumpliendo una importante función social. Nos han comentado que nuestro CEPI está necesitando una refacción general, por lo que trabajaremos para juntar los fondos.

Finalmente estamos por concretar un acuerdo con KKL Uruguay para llevar adelante conjuntamente un proyecto de construir un invernadero en la Aldea Juvenil Gan Vanof. Y estamos seguras que vamos a lograr hacer realidad todas estas iniciativas.

Jóvenes israelíes participantes en el proyecto Gan Vanof, que significa Jardín y Paisaje

P: Cuando hay voluntad y empuje, se avanza, y seguramente será así también con los planes de WIZO. Les deseo lo mejor, mucho éxito en todo lo que emprensan, por el bien de la sociedad a la que aportan. Muchas gracias por esta entrevista Nadin.

R:Gracias a vos Ana.