Club de lectura del 2021 de B'nai B'rith moderado por Janet Rudman

“La vida juega conmigo” de David Grossman

“Historia de una vida” de Aharon Appelfeld

“Los destinos invisibles” de Eskhol Nevo

“El monstruo de la memoria” de Yishai Sarid

“Conocer a una mujer” de Amos Oz

“Todas nuestras maldiciones se cumplieron” de Tamara Tenembaum

“Llega un nuevo día” de Sayed Kashua

“Léxico familiar” de Natalia Guinzburg

De ninguna parte de Julia Novarro

Estos fueron los libros que leímos en el Club de Lectura de BB durante el 2021, este año la actividad se realizó por zoom y contamos con gente de diferentes lugares como Isaac Levy de Barcelona, Emilio desde Buenos Aires, Nechama desde Estados Unidos. Descubrimos en el zoom una herramienta maravillosa para poder sumar participantes no solo del exterior, sino también como , nuestra querida Branca Gerwer que se conecta desde Punta del Este.

Se comenzaba con una mini biografía del autor y comentaba mis impresiones personales. Esto duraba media hora y el resto era una conversación en la que los participantes exponían sus puntos de vista.

Los requisitos que cumplían los libros seleccionados:

Que me despertara pasión, porque para preparar el taller, lo leía entre dos y tres veces. Seleccionaba textos y los incluía en la presentación..

Conocer autores que no están en las vidrieras y si eran conocidos, elegir una obra poco famosa. Por ejemplo, en el caso de Amos Oz, seleccioné “Conocer a una mujer”, la historia de un ex agente del Mossad después de su retiro.

Que fueran una excusa para ver un telón de fondo histórico, como en el caso de La vida juega conmigo que es una ficción inspirada en hechos reales. Las protagonistas son mujeres: abuela, madre y nieta. El contexto histórico nos da la chance de saber más sobre Tito y Yugoeslavia. Es una novela atrapante, que emociona y que nos conecta con nuestros sentimientos más profundos. Lo mismo aplica a Natalia Guinzurg y su “Lexico familiar” que nos cuenta la historia de una familia con padre judío y madre no en la Italia de la II Guerra. La novela con muchos personajes transcurre y describe la vida de todos afectada por la guerra y nos muestra como la situación de los judíos en Italia fue bien distinta que en otros países europeos.

Los libros tenían como requisito no ser best sellers, aunque en el caso de “De ninguna parte” de Julia Navarro fue una excepción.

Que los temas fueran variados, y me importaba más la temática que los autores, Clarice Linspector es judía y en su literatura no se hablan de temas judíos.

Les pedí a algunos participantes su opinión sobre cuál libro les había gustado más:

Luis Groskof

“El libro que más me impresionó fue “Los destinos invisibles” de Eshkol Nevo. El tema es interesante, la trama movida y la forma de redactarlo le otorga suspenso. Tanto me impresionó que estoy leyendo “Tres pisos” del mismo autor y creo que este libro es aún mejor que “Los Destinos Invisibles”

Ruben Kurin

“Conocer a una mujer, aunque al principio no me gustó, a medida que lo leí empecé a querer a ese hombre gris que convivía con su madre, su suegra y su hija.”.

Myriam Kacowicz

“Tamara Tenembaum me entusiasmó y compré enseguida “Nuestras maldiciones se cumplieron” Cuando lo leí. Me decepcionó por su forma descontracturada. Luego en la presentación entendí más y me gustó. Al escuchar las entrevistas que compartimos por whatsapp la entiendo más y la valoro.

Mariana Singer

“Léxico familiar de Natalia Guinzburg me encantó porque me permitió conocer los judíos italianos de la preguerra. Tamara Tenembaun en su libro en “En el Fin del amor querer y coger”, me encantó su postura que interpela el rol de la mujer y nuestra sexualidad y deseo. Me gustó mucho como readapta su identidad judía ella se deconstruye y eso me pareció muy interesant”

Silvana Loy

“Los destinos inivisibles” de Eskol Nevo. Los personajes: me gustó la protagonista muy auténtica (ahora no recuerdo el nombre), el viaje con el que hizo la investigación, muy gracioso. Un erotismo que insinúa, muy sutil y con fuertes emociones. Original”

Emilio de Pedro

“El monstruo de la memoria” me impresionó por la interacción entre la fantasía y el mundo real. El personaje que crece en profundidad y en conflicto, a medida que avanza la novela, estudia historia casi por descarte y trabaja de guía de los campos porque la paga era buena. La novela tiene un crescendo, en el cual el personaje pasa de aprenderse y admirar la maquinaria nazi hasta interpelar a los chicos que van a visitar los campos y se enoja con los turistas."

Maria Laura Gónzalez

“Los destinos invisibles fue mi libro preferido, no podía dejar de leerlo”

El club es un espacio de intercambio de nombres de libros, de notas de prensa, de archivos de parte de libros y de libros narrados en you tube, de presentaciones y de festivales literarios. Los invitamos a sumarse para el 2022.