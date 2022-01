Festival de Jazz en Mercedes

Mi vida pasa por twitter realmente, me entere de este festival por la red del pajarito. Un mensaje directo trajo al whatsapp, y así llegué a Juani Mendéz quien me contestó de manera muy amable mis preguntas. Ya quiero ir a Mercedes, las propuestas son increíbles, cada día me doy cuenta de lo maravilloso que es Uruguay. Siempre veo las fotos que postea mi amigo Fede Pershack sobre Mercedes, pero este festival en la calle me fascina.

Toda la info está acá: https://linktr.ee/jazzalacalle

Juani Mendez es músico, un apasionado de entender cómo funcionan los humanos en este mundo.

¿Cómo surge jazz a la calle?

Un grupo de amigos entusiastas de la música y del jazz vieron que en la ciudad se necesitaba una renovación cultural a través del jazz, algunos ya estaban trabajando en música como Macoco Acosta, el jazz por lo que significa socialmente, vieron una herramienta para mostrar la visión cultural de toda la ciudad. Cualquier persona que quería podía acercarse, se fue consittuyendo, hoy es un movimiento enorme. Y comprende a todo el que quiera acercarse.

¿Por qué jazz?

Se lo encasillado geográficamente en Estados Unidos y en la época, ha trascendido fronteras, en su génesis fue en Nueva Orleans, una herramienta en constante cambio social, ha sabido mantenerse vivo y no ha quedado encasillado y ha sabido sistematizarse. El jazz es una forma de pensar, de sentir la ivda, es música, es nuestro y es de todos.

¿Cómo fue tu acercamiento a Jazz a la calle?

Yo vine a tocar a jazz a la calle en el año 2007 y después paso el tiempo, en el 2017 empecé a trabajar en la Unversidad en Mercedes. Me fui metiendo, es una especie espacio de hacer música juntos, un espacio ineludible, siento que cambió mi vida.

¿Por qué Mercedes? Mucha gente no conoce Mercedes y esta es una forma de conocerla

Mercedes es una ciudad increíble, culturalmente, con un rio hermoso, construido con un gusto exquisito, con muchos inmigrantes. Mercedes es un punto estratégico , muy cerca de Montevideo y de Buenos Aires. La pregunta seria por que no Mercedes.

