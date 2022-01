Estas frases no te van a dejar indiferente

Muchos de los newsletters a los que estoy suscrita tienen un formato que respetan cada semana: un dato al inicio, una lectura recomendada, el análisis de un tema, una entrevista, etc. Y me di cuenta que los míos son RANDOM. Porque hay veces que te cuento sobre un tema, otras que analizo un caso, otras como hoy que comparto frases.

Quiero saber: ¿Te gustaría que mantengan siempre el mismo formato o te gusta que te sorprenda con algo distinto cada semana?

Por favor, respondé este mail con tu opinión.

Y ahora sí, mi selección para tí

“Tu mente te hará pobre o te hará rico, sólo dependerá de con qué la nutras.”



Raimon Sansó

“La voz parlanchina que habita en nuestra cabeza tiene voluntad y vida propias. De ahí que estemos tiranizados por la mente y poseídos por el pensamiento.”

​​​​​​​Borja Vilaseca

“Su organización y las personas que la integran actualmente tienen mucha más capacidad, talento, inteligencia y creatividad que la que están capitalizando. Con un liderazgo efectivo usted podrá convertir dicho potencial en una realidad.”

​​​​​​​

Sean Covey

“La felicidad es la ideología actual más transversal, potente y unificadora, y está en fuerte contradicción con las ambiciones y el cúmulo de las demandas impuestos por la sociedad neurótica a las mujeres y a los hombres modernos. De cómo el sobrepeso de esas múltiples exigencias, incluso las más virtuosas, y de cómo el ego, los deseos desmedidos y las envidias malogran la felicidad, está formado el disco rígido de nuestro drama.”



Daniel López Rosetti

“Exponerte es la única forma de descubrir que eres más fuerte de lo que crees.”

​​​​​​​

Ana Albiol

“Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundado de pensamientos tóxicos.”



Marian Rojas Estapé

“La curaduría es el mejor método para transformar ruido en significado.”

Rohit Bhargava

“Hace mucho tiempo, aprendí que sufrir con el título de “arrogante”, “huraño” y “distante” era un precio bajo que había que pagar para ser alguien que los demás buscaban, que podía acuñar mis propios términos, cobraba lo que quería y me paraba lejos de la manada.”

Alan Weiss

“Casi el 100 por ciento de la innovación, desde los negocios hasta en la política, no es resultado de “análisis de mercado”, sino de personas que están súper enfadados con el estatu quo”

Mark Shaefer

“A toda la gente le conviene construir una marca personal, incluso si no le interesa volverse rica o famosa.”

Gary Vaynerchuk

“El genio tiene mucho menos que ver con la genética que con los hábitos.”

Robin Sharma

“Tu habilidad para tomar buenas decisiones decrece cuando ya tomaste demasiadas decisiones que no era necesario que tomaras.”

Trey Taylor

​​​​​​​¿Qué estoy leyendo, viendo o escuchando?

No me acuerdo si ya te conté sobre el libro V.I.D.A de un culo inquieto, de Ana Albiol. Lo conocí después que la escuché en el podcast No Tiene Nombre, que conduce con Enric Sánchez, Ana Albiol y Nacho Muhlenberg. La verdad es que el libro se parece muuucho a Indomable de Glennon Doyle, del que te hablé hace unas semanas. Es lo que se llama ahora Libro testimonial, alguien que te cuenta la historia de su vida, pero sobre todo los pensamientos que la llevaron a tomar ciertas decisiones. Por otro lado, junto a mi interés en el content marketing, estoy tratando de aprender cada vez más sobre Copywriting, y en este video, Stefan Giorgi, a quienes algunos llaman el mejor Copywriter del mundo, cuenta sobre su método.

