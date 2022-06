La Escuela Juana de Ibarbourou de Las Piedras visita el Complejo Celeste

La tarde de este lunes 30 de mayo fue muy especial tanto para B'nai B'rith Uruguay como para los alumnos de 5a. grado de la Escuela Juana de Ibarbourou: B'ani B'rith organizó una visita al Complejo Celeste para conocer las instalaciones y estar presentes en una práctica. El Complejo de la AUF fue inaugurado en el año 2000 y allí entrenan las selecciones masculinas sub 15, sub 17, sub 20, mayor y las femeninas sub 17 y mayor.

El frío no acobardó a nadie y desde Las Piedras llegaron felices los alumnos de las 3 clases de 5ª junto a Nancy Bentancor, Directora de dicha escuela, y varios maestros que acompañaron esa felicidad desde que subieron a los ómnibus enviados especialmente para esta ocasión.

Los recibió el Intendente del Complejo, Claudio Pagani, quien con mucho cariño hizo el recorrido por las instalaciones: el fogón, el comedor, la sala de prensa y demás contándoles a los chicos acerca de lo que se hacía en en el lugar. Les habló de los valores, del trabajo en equipo, de tener una buena relación entre ellos y de la importancia de seguir estudiando. Presentó a varias personas que trabajan en el Complejo que hacen que éste funcione todos los días y, al final del recorrido, presentó a Marcelo Broli, entrenador de la selección sub 20, quien no paró de firmar autógrafos.



Claudio obsequió a la escuela un banderín de la AUF y unos libros didácticos que hablan acerca del deporte y los valores. El paseo terminó con una rica merienda y viendo la práctica de la selección sub 17 que parte rumbo a Japón este jueves. No faltaron las fotos, los autógrafos y las maravillosas caritas de alegría de estos niños quienes, seguramente, guardarán en sus corazones la tarde de ayer para siempre.

Compartimos las palabras de la Directora luego del paseo:

"A pesar de la locura de mi vida y mi falta de tiempo, no quiero dejar pasar este día sin decirles GRACIAS!. El día de hoy, quedará sin dudas en la retina de nuestros niños y por supuesto en sus recuerdos.... Quiero compartirles un mensaje de una mamá, xa q vean el impacto q generó vuestro gesto solidario."

"Buenas tardes Nancy soy Rosana la mamá de Candela de 5c. Te escribo para agradecerte a ti y las personas que llevaron a los niños al paseo. La verdad estaban todos muy emocionados y fue un lugar que a ellos y a todos nos gustaría conocer. De nuevo te agradezco por el esfuerzo y la dedicación. Beso grande."