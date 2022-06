Los tiempos de Shavuot

Shavuot recuerda más de una fecha del calendario hebreo. Es fiesta agrícola de la cosecha de cereales[1] y de las primicias de los frutos de la temporada.[2] También es el Zman matan Torateinu, al Tiempo de entrega de nuestra Torá ( Pentateuco) . ¿ Cuándo es ese tiempo ? ¿Cuándo pudo suceder el episodio?

Sobre este tema hay varias tradiciones. El Tanaj (Biblia) nos da una fecha.[3] “En el año 480 después que salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, ... se puso Salomón a edificar la Casa para el Señor” . Se supone – aunque la fecha es discutida- que el rey Salomón comenzó su reinado alrededor de 970 a.e.c., lAccordingly, the departure fromo cual daría a la construcción del Primer Templo de Jerusalem la fecha del siglo X a.e.c y a la salida de los hebreos en el Exodo del Egipto y el episodio de entrega de la Ley en el Monte Sinaí, mediados del siglo XV a.e.c.[4]

Las fechas que proponen los arqueólogos son diferentes. Muchos buscan datar el episodio del Exodo en documentos externos a Biblia. La fecha del Exodo según parece surgir de la estela del faraón egipcio Merneptah, es finales del siglo XIII a.e.c. Esta estela, grabada en piedra, se encontró a fines del siglo XIX en las excavaciones de la antigua ciudad de Tebas, en Egipto.

El arqueólogo Dr. Emmanuel Anati, insiste que hasta ahora no se han encontrado rastros del Exodo de Egipto porque ¡estamos buscando en el siglo equivocado! Sostiene que la fecha es muy anterior, siglo XXI antes de la era común. Emmanuel Anati nació en Florencia en 1930. Su primer título en arqueología lo obtuvo en Israel, el segundo en la Universidad de Harvard. Se doctoró en la Sorbona, después enseñó Prehistoria en la Universidad Hebrea de Tel Aviv. Ha publicado libros sobre sitios arqueológicos de Italia y varios lugares del mundo. Anati se basa en evidencia arqueológica que descubrió en el desierto del Neguev. Desde 1954 comenzó exploraciones , saliendo desde el delta del Nilo, en la búsqueda de la ruta del Exodo y el Monte llamado Horeb o Sinaí. En 1980, Anati consiguió apoyo de Italia para sus excavaciones .[5] Sus exploraciones entre 1980 y 1992, le llevan a reconocer la ruta del Exodo y a identificar el Monte de las Ley Tablas de la Ley en “Har Karkom” , una meseta al Sur del Desierto del Neguev, unos 25 kilómetros de distancia de la localidad de Mizpe Ramón. El area de concesión de la Expedición Arqueológica Italiana cubre unos ocho kilómetros cuadrados. Es una una meseta casi plana , de unos cuatro kilómetros de largo por dos kilómetros de ancho con un monte de sólo 847 metros sobre el nivel del mar. Anati ha encontrado en Har Kakom unos 120 lugares de culto a partir del año 3.000 a.e.c.: pequeños templos canaanitas, altares al aire libre, dibujos y tallas en rocas. Varios libros suyos describen estos descubrimientos.[6] Y cantidad de artículos en revistas científicas y en la prensa. Sus expediciones están verificando continuamente las primeras teorías que anunció, que darían un giro inesperado a la ley bíblica.

Un dato muy importante que se afirma cada vez más, es que toda una enorme zona del Cercano Oriente, incluido casi todo el actual Israel y la Península Arábiga, sufrió una tremenda sequía durante el segundo milenio a.e.c. Quedan ,de ese período, rastros de asentamientos junto al Mar Mediterráneo , pero lejos de la costa sólo hay unos pocos pozos de agua , y a lo largo de ellos, huellas de rutas de caravanas de camellos que iban de un pozo de agua al siguiente, uniendo a Petra, la capital del reino Nabateo, con el puerto de Gaza en el Mediterráneo . Caravanas comerciales que durante ese período sólo pudieron circular en los meses de invierno, cuando en los pozos había algo de agua.

La arqueología ha comprobado que ciudades como Arad y Jericó son muy antiguas, pero quedaron desiertas y abandonadas al comienzo del segundo milenio a.e.c y comienzan a tener nuevamente vida, cuando vuelven a llenarse de agua los manantiales , a partir del año 1000 a.e.c.. Cuevas de estalctitas encontradas hace pocos años confirman esa tremenda y dilatada sequía. Y este es un dato muy serio a tener en cuenta, porque la Biblia nos dice cómo era la tierra de Canaán que conocieron los hebreos del Exodo. Estaba poblada de habitantes, llena viñedos y granadas, leche y miel .[7] No era esa, la tierra del segundo milenio a.e.c., en que la terrible sequía no permitía que se dieran frutos ni se establecieran poblaciones. Emmanuel Anati se atiene al relato bíblico, insiste que esa descripción de la tierra solamente pudo corresponder entre el 2300 al 1950 a.e.c.. [8]

Los arqueólogos buscan una respuesta geográfica, concreta y demostrable en el terreno. Las respuestas del midrash rabínico son distintas porque a los rabíes no les interesa encontrar el lugar geográfico sino desentrañar los significados del texto bíblico.

¿Por qué la tradición une a Shavuot con las comidas lácteas?

El midrash (interpretación rabínica) es rico en explicaciones de la costumbre de comer comidas lácteas en la fiesta de Shavuot. Un midrash dice que todo el pueblo estuvo presente cuando el Señor les habló desde los cielos, “hombres, mujeres ,niños y el extranjero que está con vosotros”. Nadie se quedó a preparar la comida … así que cuando volvieron a sus tiendas, rápidamente prepararon leche cuajada y queso blanco para comer. Otro midrash apunta a las leyes sobre la comida kasher ( pura según la Ley hebrea) recién aprendidas en Sinaí . Los hebreos comprendieron que la carne que tenían no había sido faenada tal como indica la Ley hebrea, por lo que la descartaron y comieron alimentos lácteos.

En el alfabeto hebreo , cada letra tiene valor numérico. Nuestros rabíes de ilustre memoria, buscan símbolos en el valor aritmético de las letras de cada palabra . Es una ciencia de “dibujo geométrico”, que llamaron Guematria. ( del griego, Geometría ) . Leche , en hebreo jalab , se escribe sin vocales, JLB , con las letras “ Jet ” = 8 , “Lamed” = 30 y Bet = 2 . El total es 40 y entienden que simbolizan los 40 días que Moisés estuvo en la cima del Monte Sinaí para recibir la Ley.

El queso y la miel son conocidos desde muy antiguos tiempos. La tradición de los panqueques rellenos de queso blanco, rociados con crema de leche , se puede encontrar en Europa Oriental a partir de la temprana Edad Media y existe hoy en cualquier país europeo donde alguna vez se instalaron los rusos, que los llaman “blinis”. Una vez le pregunté a mi padre por qué eran tan populares en los pueblos de Rusia y Polonia de su niñez y me contestó :

- ¡Porque allí era comida fácil de conseguir ! ¿Qué podías hacer con la leche cuando no había heladeras? Todos los días teníamos leche cuajada , queso blanco y crema agria , formada con la leche del día anterior. Cuando no teníamos harina se hacía el panqueque con papa rallada, frita en aceite. Papas, queso, leche cuajada y sopa de remolachas, esa era la comida de Shavuot y también la del pobre, todos los días. Ah, pero mi madre ¡ la preparaba tan rica que tenía gusto a paraíso!





