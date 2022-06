Con la verdad, contra la tendenciosidad del Consejo de DDHH de la ONU

Este lunes , 22 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, osaron decir la verdad ante la conocida tendenciosidad anti israelí de dicha instancia del organismo mundial. Los representantes de los 22 países en cuestión-entre ellos los latinoamericanos Colombia, Brasil y Guatemala- condenaron el “Informe Pillay” producido por la comisión creada a raíz del operativo “Guardián de los Muros” que Israel lanzó contra Hamas en Gaza en mayo del año pasado. Dicho operativo fue detonado por el disparo de cohetes hacia Jerusalem y el sur del país.

Cabe recordar que el informe, publicado días atrás, condena duramente a Israel sin referirse al terrorismo del que es víctima y haciendo absolutamente caso omiso de los ataques lanzados desde Gaza hacia territorio israelí

La protesta consistió en la firma de una declaración de condena a la comisión en cuestión, que fue iniciativa de Estados Unidos y resultó aceptada por 22 países. Uruguay, aunque se opuso en su momento a la creacion de la comisión investigadora, no estuvo dispuesto a firmar la nueva declaración, por ser hoy no miembro sino observador en el consejo. La protesta califica la formación de la comisión como “un nuevo ejemplo de la actitud no proporcional dedicada a Israel, una actitud que tiene que terminar”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel Yair Lapid declaró que “este es un día de cambio en el Consejo de Derechos Humanos, en el que la consideración moral supera a la hipocresía”. Y agregó: “Basta con el trato tendencioso, basta con la obsesión contra Israel”.

Lapid agradeció a Estados Unidos por su iniciativa, al Secretario de Estado Anthony Blinken por el papel que desempeñó y “a cada uno de los países que suscribieron la declaración”, y expresó la esperanza “que el Consejo de Derechos Humanos comprenda su mensaje y comience a dedicarse a los Derechos Humanos, tal cual debería haber hecho desde su creación.

La labor clave de UN Watch

LA ONG UN Watch, que tiene condición de observadora en el Consejo de DDHH de la ONU, organizó para este lunes, por la presentación del informe anti israelí, una jornada especial de testimonios de expertos, destinados a presentar la verdad de parte de quienes la conocen en el terreno.

Yoseph Haddad, quien suele identificarse como “orgulloso árabe israelí”, recordó que “la obsesión contra Israel impide que recursos y atención sean colocados en los lugares correctos, tanto dentro de Israel donde trabajamos para salvar las diferencias entre árabes israelíes y judíos israelíes, como internacionalmente”. En su alocución en Ginebra, defendió entusiastamente a Israel y recalcó cuál es la verdad que él conoce desde el terreno.

El Coronel ® Richard Kemp, experto en lucha anti terrorista y ex jefe de las fuerzas británicas en Afganistán, dijo en el panel convocado por UN Watch que “el Consejo de Derechos Humanos es culpable de perpetuar este conficto, provocando derramamiento de sangre. Y este nuevo informe garantizará que habrá muchos ataques más de este tipo por parte de Hamas contra Israel”.

Kemp ridiculizó la actitud de la ONU, diciendo que “Hamas desata una guerra y luego una comisión de la ONU se reúne para condenar a Israel por la guerra”.

La jurista Anne Herzberg, asesora legal de NGO Monitor especializada en Derechos Humanos, dejó en claro la acusación central. “La campaña contra Sudáfrica (del apartheid) tenía como meta eliminar al régimen. Y es por eso que ahora adoptan la campaña de apartheid sudafricano contra Israel”.

La abogada sudafricana Olga Meshoe , activista de DDHH, fue tajante al comparar entre el régimen de apartheid (segregació racial) vivido en su país natal, y la situación en Israel.

“El uso del nombre apartheid como arma por parte de la ONU y ahora por la Comisión investigadora,es una burla frente a lo que la ONU debería hacer: alentar la cooperación internacional para promover y proteger todos los DDHH”, declaró.

Afirmó que lo que llamó “el libelo del apartheid”, no hace menos que “trivializar la humillación y las injusticias sufridas por los sudafricanos negros, que vivieron bajo apartheid y que también hoy, junto a sus descendientes, viven las cicatrices de dicho legado”.

Y resumió lo que ocurría en el régimen del apartheid: “Los negros eran moral y racialmente inferior a los blancos y por ende tenían que estar separados de ellos en todos los niveles de la sociedad , tratados como ciudadanos de segunda clase. Eso era apartheid. Esto NO es lo que es Israel”.

El Teniente Coronel Geoffrey Corn, Profesor de Derecho de Seguridad Nacional en el Colegio de Derecho de South Texas, quien destacó que debería tomarse en cuenta la gran cantidad de civiles y estructuras civiles que Hamas trató de destruir, iluminó un problema de fondo: “Las Fuerzas de Defensa de Israel combatían un enemigo que no sólo no respetaba el Derechos Humanitario sino que inclusive lo usaba como arma”.

Y el Coronel Kemp lo resumió: “Un lado hace todo lo posible para causar bajas civiles de ambos lados y el otro hace todo lo que puede para mitigar las bajas civiles en ambas partes del conflicto”.