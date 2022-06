El Diputado opositor argentino Waldo Wolf analiza preocupado y crítico el caso del avión

El avión venezolano iraní, su tripulación y pasajeros a bordo, sus intenciones y planes, son todas piezas de un mosaico aún no descifrado en cuyo marco el avión no puede partir de Ezeiza.

Conversamos al respecto con Waldo Wolf, miembro del Congreso de la Nación, quien saca conclusiones negativas de todo el escándalo del avión.

P: ¿Cómo resumirías cuáles son los principales misterios?

R: Acá no hay ningún misterio, acá lo que quedó claro es que las agencias de seguridad de Argentina no funcionan, no funcionó ninguna, ni la Policía, ni la seguridad aeroportuaria, ni la Policía Federal, que dependen del Ministerio de Seguridad; no funcionó Migraciones, que depende del Ministerio del Interior; no funcionó la Administración Nacional de Aeronavegación Comercial, que depende del Ministerio de Transporte; no funcionó la AFI [Agencia Federal de Inteligencia], que depende del Poder Ejecutivo directamente; y no funcionó la justicia. Lo denunciaba el diputado [Gerardo] Milman: el avión quedó aislado en un hangar en Ezeiza sin custodia y sin faja durante cinco días, una cosa que si no fuera peligrosa hasta sería simpática, pero eso es lo más grave. Después, lo que venían a hacer estos ñatos, mucho no pueden haber hecho, no es importante, lo importante y preocupante es darnos cuenta del pésimo servicio de previsión de seguridad que tiene Argentina en este nivel de funcionarios.

P: Vos decís “mucho no pueden haber hecho” porque los dejaron parados, aunque estaban sin custodia, pero el tema no es lo que se estima que lograron o no, sino cuáles podrían haber sido los planes. ¿Cuál es el escenario que tenés en mente, qué podría haber pasado en tu opinión?

R: Posiblemente los planes sean los que llevaron adelante: testear la seguridad de nuestro país.

P: ¿Una etapa previa a un posible nuevo atentado?

R: Eso no lo sé, pero por lo menos testear cómo funcionan los servicios de seguridad de nuestro país, eso es una enorme posibilidad, porque tenían toda la cobertura para hacerlo: un avión comercial, una carga comercial. Nadie va preso por eso, puede generar algún tipo de reclamo internacional administrativo, pero lo que han hecho no es ningún delito. Sin embargo, está lleno de infracciones y contravenciones y es algo muy común en las operaciones de inteligencia para testear cómo está funcionando un país.

P: De fondo está el terrorismo que se planea y no descansa, aunque no se pueda hablar ahora de un plan concreto.

R:Por eso te digo, todos esos son injerencias y deducciones que no dejan de ser preocupantes. Acá lo preocupante es la política exterior argentina y la provisión de inseguridad, lo digo con ironía, de las agencias que deberían dar seguridad.

P: ¿Eso es por falta de responsabilidad, negligencia, poca inteligencia para actuar, o algo más grave, complicidad en alguna medida?

R : La suma de todas esas cosas, la complicidad política está. Un avión iraní tripulado por iraníes y venezolanos en cielo aéreo de cualquier país tiene distintas connotaciones. Seguramente si este avión hubiera volado a Afganistán no habría llamado la atención a muchos, ahora, sobrevolando Argentina enciende alarmas, debería encenderlas. Ahora, al mismo momento está el presidente de la nación defendiendo a Venezuela en la Cumbre de las Américas, mientras el presidente de Venezuela lo felicita desde Teherán, bueno, muy posiblemente el funcionario político dedicado a las agencias diga “estamos ante un nuevo statu quo regional, donde este avión no despierta alerta y es bienvenido”.

P: No podemos saber si es preparativo de un atentado, pero vos como judío argentino, que estuviste tan cerca de estos temas, ¿te parece que hay una sensación térmica en Argentina que indica que algo más puede pasar?

R: Si, claro, estamos ante un estado de indefensión… Pero ya están pasando cosas, vos tenés la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe tomada por el narcotráfico como nunca estuvo en la historia, tenés a las instituciones de nuestra comunidad adormecidas, tenés a la institución central de nuestra comunidad… tardaron una semana en denunciar el avión, sin embargo estaban premiando al Gato [Gustavo] Sylvestre, que ayer me hacía bullying a mí por C5N por denunciar esto. Ustedes tuvieron a [Sergio] Urribarri en Israel condenado por corrupción 53 días y la comunidad judía argentina organizada se quedó callada, no hizo absolutamente nada.

P: Urribari era el embajador de Argentina en Israel

R: Así es. Urribarri te consta que el que mantuvo la denuncia fui yo, en el Congreso, en los medios, yo soy diputado nacional, así que sí. Yo o hago política con coraje y a la luz del día, cuidando a nuestra comunidad por encima de nuestros dirigentes, con quienes no tengo nada personal, ni a favor ni en contra, yo no mezclo lo personal con la seguridad de mis hijos: la dirigencia central de la comunidad argentina en este caso no está a la altura de las circunstancias, y la dirigencia nacional tampoco.